Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТ...
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
Главная / Политика

Челябинцы хотели продать секретные данные зарубежной разведке - СМИ

13 июля 2021, 12:55  •  280 • Политика
ФСБ задержала трёх челябинцев, которые пытались выйти на иностранные спецслужбы для того, чтобы продать секретные данные. Об этом сообщает агентство URA.RU.
Челябинцы хотели продать секретные данные зарубежной разведке
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ФСБ.
"Три жителя Челябинской области с октября 2019 года пытались наладить контакты с иностранными спецслужбами. Они хотели передать им сведения о специфике применения подразделений Росгвардии по охране объектов ядерно-оружейного комплекса", - цитирует агентство пресс-службу ведомства.
За два года им удалось выйти только на русских разведчиков, и наказание для них будет не столь тяжким.
В ФСБ по Челябинской области сказали, что мужчинам вынесены официальные предостережения "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК ("Государственная измена")".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






280
Источник
Похожие новости
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
13 июля 2021, 09:15
Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США
13 июля 2021, 05:35
Власти Чехии рассказали, сколько пострадавшим от взрывов во Врбетице ждать компенсаций
13 июля 2021, 11:05
Встреча Путина и Лукашенко вызвала недоумение в кремлёвском пуле: В чём экстренность?
13 июля 2021, 03:45
Пентагон испугался русских роботов: США ничего не смогут противопоставить "военному ИИ" России
13 июля 2021, 01:00
Поклонская о самом важном в статье Путина: "И Россия, и Украина живут во мне"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2021, 08:25
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану
11 июля 2021, 04:05
На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались
08 июля 2021, 15:35
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
06 июля 2021, 21:25
Будут огромные жертвы: Украину списали на пушечное мясо
10 июля 2021, 21:40
На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.