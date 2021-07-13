Челябинцы хотели продать секретные данные зарубежной разведке - СМИ

ФСБ задержала трёх челябинцев, которые пытались выйти на иностранные спецслужбы для того, чтобы продать секретные данные. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Челябинцы хотели продать секретные данные зарубежной разведке

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"Три жителя Челябинской области с октября 2019 года пытались наладить контакты с иностранными спецслужбами. Они хотели передать им сведения о специфике применения подразделений Росгвардии по охране объектов ядерно-оружейного комплекса", - цитирует агентство пресс-службу ведомства.

За два года им удалось выйти только на русских разведчиков, и наказание для них будет не столь тяжким.

В ФСБ по Челябинской области сказали, что мужчинам вынесены официальные предостережения "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК ("Государственная измена")".