Челябинские депутаты приняли отставку главы города

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты Челябинской городской думы на заседании в понедельник приняли отставку главы города Владимира Елистратова, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Депутаты городской думы приняли отставку Владимира Елистратова. Он написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы города Челябинска назначена Наталья Котова", - сообщили в пресс-службе.

Городская дума объявит конкурс на должность мэра не ранее октября, когда будет сформирован ее новый созыв, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.

"До окончания созыва должно быть не менее шести месяцев. Уже не успеваем, 8 сентября выборы. С этой даты в течение 30 дней должны сформировать новый созыв городской думы, 8 октября дума должна сформироваться. И плюс три месяца на выборы главы", - сказала собеседница агентства.

Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года - первый заместитель главы Челябинска.

Главой Челябинска 59-летний Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.