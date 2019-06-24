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Челябинские депутаты приняли отставку главы города
24 июня 2019, 10:39 • 62 • Политика
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты Челябинской городской думы на заседании в понедельник приняли отставку главы города Владимира Елистратова, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.
"Депутаты городской думы приняли отставку Владимира Елистратова. Он написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы города Челябинска назначена Наталья Котова", - сообщили в пресс-службе.
Городская дума объявит конкурс на должность мэра не ранее октября, когда будет сформирован ее новый созыв, сообщили ТАСС в пресс-службе гордумы.
"До окончания созыва должно быть не менее шести месяцев. Уже не успеваем, 8 сентября выборы. С этой даты в течение 30 дней должны сформировать новый созыв городской думы, 8 октября дума должна сформироваться. И плюс три месяца на выборы главы", - сказала собеседница агентства.
Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский в Челябинской области. С июня 2010 года была первым заместителем главы администрации города, с октября 2015 года - первый заместитель главы Челябинска.
Главой Челябинска 59-летний Елистратов был утвержден депутатами в феврале 2019 года. До этого момента с октября 2015 года он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам. Имеет классный чин действительного государственного советника первого класса.
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