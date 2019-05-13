|
Челси Мэннинг снова может оказаться в тюрьме из-за отказа давать показания по делу WikiLeaks
13 мая 2019, 06:24 • 16 • В мире
Бывший аналитик американской военной разведки Мэннинг, снова может оказаться в заключении, если откажется отвечать на вопросы Большого жюри, перед которым ей предстоит предстать на этой неделе.
Челси Мэннинг, информатор портала WikiLeaks, получила новый вызов в суд. Ей снова предстоит предстать перед Большим жюри, чтобы ответить на те же вопросы, на которые ранее отказывалась отвечать. Об этом Челси рассказала в беседе с телеканалом CNN.
На слушания в суде Александрии (штат Вирджиния), которые проходили в марте текущего года, Мэннинг отказалась отвечать на вопросы по делу Джулиана Ассанжа. После этого Челси оказалась в тюрьме, где провела 62 дня. Выпустили ее из заключения только 9 мая.
И вот – новая повестка. Суд состоится на этой неделе и присяжные опять захотят услышать от Мэннинг ответы на интересующие их вопросы. Как уже известно, они будут теми же самыми, что и в марте – о WikiLeaksи Ассанже.
Как сообщает телеканал "360", Мэннинг и в этот раз не желает отвечать на поставленные вопросы по этическим соображениям. Именно поэтому она опасается, что ее снова упекут в тюрьму.
Напомним, рядовой Брэдли Мэннинг, специалист по анализу разведданных, был арестован в 2010 году по доносу хакера Андриано Ламо, который узнал о том, что Мэннинг передал WikiLeaks большой пакет секретных данных, среди которых были видеофайлы, раскрывающие некоторые "неприятные детали" операции США в Ираке. В это время это была сама крупная утечка секретной информации в истории Соединенных Штатов.
Следствие по делу Мэннинга продолжалось три года, в результате его приговорили к 35 годам тюремного заключения. При этом через девять лет он Мэннинг мог обратиться за досрочным освобождением. В 2015 году, находясь в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт, впервые в истории вооруженных сил США Мэннинг прошел курс гормональной терапии по смене пола. Затем Мэннинг решением военного суда был официально признан женщиной.
В январе 2017 года, до инаугурации нового президента Трампа, Барак Обама успел помиловать Челси Мэннинг. 17 мая этого же года она вышла на свободу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 мая 2019, 20:09
|
09 мая 2019, 04:54
|
08 мая 2019, 12:24
|
09 мая 2019, 04:54
|
07 мая 2019, 04:09
|
09 мая 2019, 17:54
|
11 мая 2019, 05:39