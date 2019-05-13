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Челси Мэннинг снова может оказаться в тюрьме из-за отказа давать показания по делу WikiLeaks

13 мая 2019, 06:24  •  16 • В мире
Бывший аналитик американской военной разведки Мэннинг, снова может оказаться в заключении, если откажется отвечать на вопросы Большого жюри, перед которым ей предстоит предстать на этой неделе.
Челси Мэннинг, информатор портала WikiLeaks, получила новый вызов в суд. Ей снова предстоит предстать перед Большим жюри, чтобы ответить на те же вопросы, на которые ранее отказывалась отвечать. Об этом Челси рассказала в беседе с телеканалом CNN.
На слушания в суде Александрии (штат Вирджиния), которые проходили в марте текущего года, Мэннинг отказалась отвечать на вопросы по делу Джулиана Ассанжа. После этого Челси оказалась в тюрьме, где провела 62 дня. Выпустили ее из заключения только 9 мая.
И вот – новая повестка. Суд состоится на этой неделе и присяжные опять захотят услышать от Мэннинг ответы на интересующие их вопросы. Как уже известно, они будут теми же самыми, что и в марте – о WikiLeaksи Ассанже.
Как сообщает телеканал "360", Мэннинг и в этот раз не желает отвечать на поставленные вопросы по этическим соображениям. Именно поэтому она опасается, что ее снова упекут в тюрьму.
Напомним, рядовой Брэдли Мэннинг, специалист по анализу разведданных, был арестован в 2010 году по доносу хакера Андриано Ламо, который узнал о том, что Мэннинг передал WikiLeaks большой пакет секретных данных, среди которых были видеофайлы, раскрывающие некоторые "неприятные детали" операции США в Ираке. В это время это была сама крупная утечка секретной информации в истории Соединенных Штатов.
Следствие по делу Мэннинга продолжалось три года, в результате его приговорили к 35 годам тюремного заключения. При этом через девять лет он Мэннинг мог обратиться за досрочным освобождением. В 2015 году, находясь в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт, впервые в истории вооруженных сил США Мэннинг прошел курс гормональной терапии по смене пола. Затем Мэннинг решением военного суда был официально признан женщиной.
В январе 2017 года, до инаугурации нового президента Трампа, Барак Обама успел помиловать Челси Мэннинг. 17 мая этого же года она вышла на свободу.

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