|
«Человек, живущий по закону, слаб в системе беспредела»: Вице-президент Абхазии о своей отставке
23 августа 2018, 01:39 • 35 • Политика
Вице-президент Абхазии Виталий Габния уходит в отставку после драки, в которой его ударили бокалом по голове.
Вице-президент Абхазии Виталий Габния рассказал о причинах своей отставки. Напомним, что после ухода Габнии это будет уже третий раз когда вице-президент республики добровольно слагает с себя полномочья.
По словам вице-президента, оставить свой пост его заставляет попранная честь. Так, ему с горем для себя пришлось обнаружить, что из-за «беспредела» некоторых его соотечественников он не способен отстоять свое достоинство даже на столь высокой должности.
Недавно, после дискуссии в небольшой компании, один из собеседников Габния ударил его бокалом по голове. Обидчик был задержан полицией, однако его опустили уже спустя сутки. Именно после этого, уточняет вице-президент, о нем пошла молва, что он влез в драку и был избит.
Его слова приводит «Нужная газета».
Подпишитесь на нас
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
19 августа 2018, 00:09
|
18 августа 2018, 14:09
|
21 августа 2018, 04:09
|
20 августа 2018, 11:54
|
17 августа 2018, 15:39
|
22 августа 2018, 01:28
|
20 августа 2018, 20:12