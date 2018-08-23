«Человек, живущий по закону, слаб в системе беспредела»: Вице-президент Абхазии о своей отставке

Вице-президент Абхазии Виталий Габния уходит в отставку после драки, в которой его ударили бокалом по голове.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния рассказал о причинах своей отставки. Напомним, что после ухода Габнии это будет уже третий раз когда вице-президент республики добровольно слагает с себя полномочья.

По словам вице-президента, оставить свой пост его заставляет попранная честь. Так, ему с горем для себя пришлось обнаружить, что из-за «беспредела» некоторых его соотечественников он не способен отстоять свое достоинство даже на столь высокой должности.

Недавно, после дискуссии в небольшой компании, один из собеседников Габния ударил его бокалом по голове. Обидчик был задержан полицией, однако его опустили уже спустя сутки. Именно после этого, уточняет вице-президент, о нем пошла молва, что он влез в драку и был избит.

«Я оказался слабым, поскольку человек, который думает и живет по закону априори является слабым в этой системе беспредела, где улица находится уже во власти и управлении», — заявил Виталий Габния.

Его слова приводит «Нужная газета».