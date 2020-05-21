Человек за спиной у Путина. Кто он такой?

Автор:

Цыганов Александр

Министр обороны России, говоря армейским языком, – "пиджак". То есть человек, который пришёл на военную службу с гражданки, не пройдя солдатского или офицерского карьерного пути.

Да что там! Он и генералом-то стал потому, что таковое звание значилось в штатном расписании для главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Точнее, это должность генерала армии. И когда тогдашний президент России Борис Ельцин преобразовал в 1994 году Госкомитет по чрезвычайным ситуациям в министерство, то возглавлявший его профессиональный строитель сразу стал генерал-майором, а всего через полгода – генерал-лейтенантом. Ещё через три с лишним года – генерал-полковником.

В общем, типичные погоны чиновника, положенные не за службу, а по статусу.

И тем не менее, Сергей Шойгу, по практически общему признанию военных – единственный за постсоветское время министр обороны, которого уважают генералы. Они не слишком уважали Павла Грачёва, хотя тот был профессиональный военный, десантник и заслуженный командир. Они не особенно – а кого-то и вовсе не – уважали следующих министров обороны. Они ненавидели Анатолия Сердюкова, "мебельщика" и "Табуреткина".

Но генералы уважают Сергея Шойгу. И офицеры. И солдаты. И, что характерно, население. По всем опросам министр обороны и его армия занимают второе место по авторитетности в народе после президента.

Из строителей – в министры

Как так получилось, что инженер-строитель по специальности, мастер, начальник участка, старший прораб, главный инженер, начальник в разных строительных управлениях и трестах на Урале и в Сибири стал самым уважаемым министром обороны в истории постсоветской России?

Да, кое-кто говорит, что повезло: встретился с Борисом Ельциным, когда тому ещё не говорили товарищи по политбюро: "Борис, ты не прав". Понравился. Сразу стал заместителем председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.

Вопрос: чем понравился? Почему был поставлен на такую должность, где на одних симпатиях не усидишь, а нужно ещё и отвечать реально за реальные результаты?

А очень просто, заявил Царьграду один из тех, кто его знал в те годы: где Шойгу – там порядок и надёжность. И главное – там верность. Слову, делу и людям.

Очень похож он в этом отношении на президента Владимира Путина. Может быть, потому они и дружат лично, вплоть до совместного провождения отпуска во всё ещё диких уголках Сибири...

Кстати, это именно он подарил Путину его любимицу – чёрного лабрадора Кони. Некоторые остряки обнаружили в этом подарке даже намёк на много и успешно интриговавшую в те годы против России 66-го государственного секретаря США Кондолизу Райс: "Меня ещё никто так изящно с...кой не обзывал!"

Владимир Путин и Сергей Шойгу дружат. Фото: Alexei Druzhinin/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP

Собственно, именно порядок и навёл Шойгу в ГКЧС. Неверно было бы думать, что в нём, наследнике очень крепких при СССР войск гражданской обороны, до него не было порядка. Но до него там были... ну, скажем, 90-е годы. Типовые и типичные. А при нём – это Царьграду подтвердили те, кто служил в МЧС не на последних должностях – в Министерство пришёл порядок и... "можно сказать, устав" – так было сказано. Гражданский строитель вернул в ведомство военную дисциплину. И как рассказали источники – не столько лично, хотя он лично весьма требователен и в этом смысле жёсток, сколько используя умения, навыки и вообще профессиональный потенциал тех, с кем работал. Военных в том числе. Вернее – прежде всего.

Так что назначение его главой то ли недореформированных, то ли разгромленных (и такое мнение было), но во всяком случае – разворошённых и дезориентированных реформами Сердюкова Вооружённых сил было вполне обоснованным. "Пиджачный" генерал армии Шойгу знал, что нужно военным и как наводить порядок в их сложной среде.

Как сказал один из высокопоставленных в ту пору военных, "у всех от сердца отлегло, потому что видели, как он поднял МЧС".

Что же сделал Сергей Шойгу для армии?

На этот вопрос Царьграду ответил один из ведущих военных экспертов России, знающий подноготную армии информированный военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Виктор Литовкин: Прежде всего, он поднял уважение в народе к армии, к офицерам. А у офицеров повысил самоуважение.

До того на людей в форме смотрели как-то... с состраданием. Армия до него, просто говоря, прозябала.

А при Шойгу – хотя всё-таки надо отдать должное Сердюкову, министру обороны с 2008 года, который изначально добился повышения денежного содержания офицеров – военные стали получать такое денежное довольствие, которое снова сделало службу в армии престижной. Профессия офицера стала уважаемой, военную форму стали уважать.

Кстати, и новую форму одежды он ввёл, которая повторяет в какой-то мере форму одежды офицеров нашей армии послевоенных лет.

Шойгу вообще молодец: он понимает, что армия держится на традициях. Это очень важно для армии, чтобы она чувствовала за своей спиной то, что она – наследница подвигов и славы предыдущих поколений, своих прежних героев. Он вернул многим воинским частям их прежние знамёна, ордена. Ведь когда выводили из Германии, из Польши, из Венгрии, из Чехословакии воинские части, бросая их в бездорожье, в грязь, в палатки, многие легендарные дивизии, полки легендарные просто уничтожали. Ну, то есть ликвидировали. И знамёна этих прославленных частей – Бердичевско-Житомирской, Львовско-Сандомирской, той же легендарной Родимцевской дивизии, которая защищала Сталинград, были сданы на склад. И прославленные наименования этих частей убрали отовсюду. Даже койку Александра Матросова, который навечно зачислен был в списки своей части, убрали.

Боевое знамя – главная военная реликвия. Фото: mil.ru

А он, Шойгу, всё это вернул. Он эти знамёна забрал со складов, из музеев и торжественно вручил многим частям. И теперь многие части имеют прежние прославленные наименования.

Вообще, Шойгу продолжил начатые Сердюковым реформы, но исправил те ошибки, которые были допущены при предшественнике.

Например, начал на самых опасных направлениях, западных, менять бригады обратно на дивизии. То есть восстанавливать мощные оперативно-тактические соединения. То есть из нескольких бригад создавал дивизии, при этом не увеличивая штат Вооружённых сил. В частности, вернул Таманскую дивизию вместо бригады. Кантемировскую дивизию тоже вернул вместо бригады.

Гарнизоны у нас в Арктике создаются. И построены по настоящему "супер-пупер", как сказал этот самый Трамп. И защищают наши интересы в Арктике.

При Шойгу была построена Новороссийская военно-морская база.

Проводятся крупные учения, типа "Восток - 2018" или "Центр - 2019". К тому же эти учения часто становятся международными. Например, на Дальнем Востоке в 2018 году три с половиной тысячи китайцев участвовали в наших учениях. А это огромное значение имеет. Не только для российско-китайских отношений, но и для всего мира. Те же американцы видят, что Россия и Китай хотя и не имеют формально союзнических отношений, но в военном смысле могут выступить вместе.

При нём резко выросла в армии дисциплина. Сегодня случаи неуставных отношений стали единичными. Мой сын служил, рассказывал, как у них это было. Не дай Бог у кого-то синяк – тут же начинается расследование, и виновного собираются чуть ли не в дисбат отправлять. А какой шум поднимается, если что-то дойдёт до общественности! А ещё в 90-х годах, в начале 2000-х это было повсеместным явлением. Сейчас этого практически нет.

Шойгу довёл до ума гособоронзаказ. Гособоронзаказ на 2010 - 2020 годы впервые за постсоветское время был выполнен на 95%. То есть практически полностью: пять процентов не выполнили из-за Украины, потому что оттуда не были поставлены уже законтрактованные двигатели для наших фрегатов и эсминцев, из-за чего не удалось своевременно ввести их в строй. А до того все оборонзаказы 90-х и начала 2000-х годов – они даже наполовину не были выполнены. А вот Шойгу это удалось сделать.

– То есть он проявил себя не только военным начальником, но и управленцем высокого уровня, сумевшим подчинить себе тогдашнюю вольницу в хозяйстве оборонно-промышленного комплекса. Достаточно вспомнить те, мягко говоря, дебаты между военными и производственниками о ценах, о сроках, о качестве. О военной приёмке. Получается, он сумел не только в преобразовании армии, но и здесь добиться нужного результата?

– Безусловно. Там ещё была и модернизация военно-промышленного комплекса. Из тех 20 триллионов рублей, которые были выделены на Вооружённые силы, 3,5 триллиона были направлены на модернизацию оборонно-промышленного комплекса, которая и была сделана.

При Шойгу были заложены все самые современные виды вооружений. Начиная от танка Т-14 на платформе "Армата", тяжёлой боевой машины пехоты "Курганец-25" на платформе "Армата", лёгкой бронемашины "Бумеранг" на платформе "Армата" и заканчивая ракетами "Сармат" и гиперзвуковыми ракетными комплексами "Авангард", "Кинжал", "Циркон" и так далее. Введены в строй дизельные подводные лодки, которые прекратили строить, а потом оказалось, что они нам нужны. Это класс "Варшавянка", но усовершенствованная, модернизированная "Варшавянка". На Чёрное море шесть штук пришло, и сейчас строятся такие подводные лодки для Тихого океана. Заложены и вводятся в строй атомные стратегические крейсера, многоцелевые атомные подводные крейсера, я имею в виду и "Борей", и "Ясень". Много чего сделано, конечно.

И ещё я считаю, что Шойгу сделал замечательную вещь – армейские соревнования. Танковый биатлон и прочее. Они ведь хороши не только тем, что люди смотрят зрелищный финал. Они, армейские соревнования, организованы как пирамида. Финальные мероприятия – это верхушка пирамиды. А внизу-то проходят сначала соревнования в ротах, в дивизионах, в полках, в бригадах, в армиях, в округах.

Шойгу сделал замечательную вещь – армейские соревнования. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Практически решена проблема бесквартирных офицеров. Когда Шойгу принял армию, у нас было около 200 тысяч таких офицеров. Сейчас их осталось где-то 15-20 тысяч. Но это, так сказать, "конвейерная" величина – те люди, которые уходят в запас, а на их место из училищ приходят новые. Можно сказать, что при Шойгу было построено не несколько городков для военных, а несколько городов. Полноценных таких районных центров.

Это, правда, было введено при Сердюкове, но Шойгу довёл это до ума, до конца. Например, в Москве было 2,5 тысячи человек, которые более 10 лет находились за штатом. И это были заслуженные офицеры, которые выслужили свои сроки, – по 25, по 30 лет. Но их не могли уволить в запас, потому что за те деньги, которые правительство выделяло на квадратный метр, в столице квартиру купить было невозможно. И такие люди годами были за штатом, получали деньги за звание, за должность, но не служили. То есть были балластом на Министерстве обороны. Шойгу решил и эту проблему.

Это всё Шойгу. Это при нём. Естественно, с одобрения и при поддержке президента. Но по инициативе Шойгу.

И я уж не говорю о том, что при Шойгу была проведена блестящая операция "вежливых людей" в Крыму, когда не позволили Украине сделать ни одного выстрела.

И Сирия, блестящая операция проведена в Сирии. Для всего мира это был шок. Но главное – мы не просто вошли туда, мы вошли туда подготовленными. База Хмеймим уже была приготовлена, все городки для наших офицеров, комфортные городки были поставлены. Мы пришли не на пустое место, не в палатки.

Поэтому Шойгу сделал, конечно, очень много. И сегодня это человек, которого уважают генералы. Сердюкова генералы не уважали.

– Но кое-кто говорит, что Шойгу и для пиара много делает…

– Он прежде всего талантливый организатор. Безусловно. Что же до пиара... Многие люди умеют хорошо работать. Но не все умеют показать свою работу красиво. Шойгу это умеет делать.

Но при этом он не лезет на первый план. Добиться интервью у Шойгу практически невозможно. За все время он дал два интервью.

Он знает своё место, я бы сказал. И это место – за спиной у президента. Он всегда подчёркивает, что он – за президентом. Не впереди, не рядом, а – за президентом.

– А если одним предложением охарактеризовать то, что сделал Сергей Кужугетович?

– Армия при нём обрела крылья...