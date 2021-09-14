«Человек с лицом неандертальца». Данилов опозорился с письмом латиницей, допустив три ошибки в одном предложении • 174 • Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО, СНБОУ) Алексей Данилов, который подрядился стать в авангарде изживания с Украины испокон веков присущую ей кириллицу в пользу латиницы, как скрепы с Западом, решил козырнуть письмом на этой самой латинице.



И при этом умудрился нагородить в одном предложении три ошибки, которые не удалось ликвидировать даже после правки.



Неприятный казус приключился на его странице в Facebook.



Чиновник выложил своё скандальное интервью для «Радио Свобода», разместил подпись к нему на украинском языке и одно предложение написал латиницей, а не родной для украинцев кириллицей.



В единственном предложении, написанном латиницей, чиновник допустил три ошибки.



«Dyakuyu usim, xto prochyʼtav abo posluxav moye intervʼyu „Radio Svoboda‟», — написал Данилов.



Через некоторое время чиновник-«латинист», пресмыкающийся перед Западом совсем уж в отвратных формах, немного отредактировал свой пост, но всё равно предложение вышло с ошибками.



Напомним, 11 сентября в СМИ появилось интервью Данилова «Радио Свобода» в котором он предлагает сделать на Украине английский язык обязательным наряду с украинским, и перейти на латиницу, дабы отдалиться от Русского мира и усилить скрепность с Западом.



Стоит отметить, что это заявление шокировало украинскую общественность. Такое предложение отвергли даже граждане типа одиозного нардепа, бывшего главы Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича, который заявил, что Украина, если предпримет это, то тем самым лишит себя уникальности и огромного культурного пласта.



Противники власти Владимира Зеленского, которую олицетворяет Алексей Данилов, сразу же обнаружили в нём сходство с «лицом неандертальца». Так отреагировала на эту провокацию экс-нардеп Елена Бондаренко.



«Секретарь СНБОУ Данилов, тот, который с лицом неандертальца, заявил о том, что Украине следует перейти с кириллицы на латиницу. Псевдопатриотизм просто прёт из всех щелей: заимствовать чужое, не сохраняя своё. Поменяйте ещё шаровары на лосины, а тризуб на орла. Может, сойдёте за ассимилированных индейцев», — написала политик в соцсети.



Высмеял Алексея Данилова с латиницей и политик, экс-депутат Одесского горсовета, телеведущий Дмитрий Спивак.



«Лицо, особо приближённое к закромам и главный массовик страны, изобличитель немецкой истории и украинский полководец, готовый отбивать Крым и Донбасс, страшный сон контрабандистов и карающий меч правосудия, противник Булгакова и ценитель латиницы... В общем, он — наше всё!!! Хотя, при ближайшем рассмотрении, на лицо осеннее обострение и раздвоение личности, перекос сознания и мания величия, гуманитарная убогость и правовой беспредел... Данилов — как много в этом звуке...», — едко заметил он в Facebook.



Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин напомнил, что идея перехода Украины на латинский алфавит не нова.



«Более того, латиница уже была на Украине, первый и последний раз — во время немецкой оккупации Украины. На фото: Немецкие солдаты возле кинотеатра „1-й Комсомольский‟ в Харькове, Сумская, 5», — написал он в соцсети, тем самым лишний раз подчёркивая сущность заправляющей в стране власти.





Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО, СНБОУ) Алексей Данилов, который подрядился стать в авангарде изживания с Украины испокон веков присущую ей кириллицу в пользу латиницы, как скрепы с Западом, решил козырнуть письмом на этой самой латинице.И при этом умудрился нагородить в одном предложении три ошибки, которые не удалось ликвидировать даже после правки.Неприятный казус приключился на его странице в Facebook.Чиновник выложил своё скандальное интервью для «Радио Свобода», разместил подпись к нему на украинском языке и одно предложение написал латиницей, а не родной для украинцев кириллицей.В единственном предложении, написанном латиницей, чиновник допустил три ошибки.«Dyakuyu usim, xto prochyʼtav abo posluxav moye intervʼyu „Radio Svoboda‟», — написал Данилов.Через некоторое время чиновник-«латинист», пресмыкающийся перед Западом совсем уж в отвратных формах, немного отредактировал свой пост, но всё равно предложение вышло с ошибками.Напомним, 11 сентября в СМИ появилось интервью Данилова «Радио Свобода» в котором он предлагает сделать на Украине английский язык обязательным наряду с украинским, и перейти на латиницу, дабы отдалиться от Русского мира и усилить скрепность с Западом.Стоит отметить, что это заявление шокировало украинскую общественность. Такое предложение отвергли даже граждане типа одиозного нардепа, бывшего главы Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича, который заявил, что Украина, если предпримет это, то тем самым лишит себя уникальности и огромного культурного пласта.Противники власти Владимира Зеленского, которую олицетворяет Алексей Данилов, сразу же обнаружили в нём сходство с «лицом неандертальца». Так отреагировала на эту провокацию экс-нардеп Елена Бондаренко.«Секретарь СНБОУ Данилов, тот, который с лицом неандертальца, заявил о том, что Украине следует перейти с кириллицы на латиницу. Псевдопатриотизм просто прёт из всех щелей: заимствовать чужое, не сохраняя своё. Поменяйте ещё шаровары на лосины, а тризуб на орла. Может, сойдёте за ассимилированных индейцев», — написала политик в соцсети.Высмеял Алексея Данилова с латиницей и политик, экс-депутат Одесского горсовета, телеведущий Дмитрий Спивак.«Лицо, особо приближённое к закромам и главный массовик страны, изобличитель немецкой истории и украинский полководец, готовый отбивать Крым и Донбасс, страшный сон контрабандистов и карающий меч правосудия, противник Булгакова и ценитель латиницы... В общем, он — наше всё!!! Хотя, при ближайшем рассмотрении, на лицо осеннее обострение и раздвоение личности, перекос сознания и мания величия, гуманитарная убогость и правовой беспредел... Данилов — как много в этом звуке...», — едко заметил он в Facebook.Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин напомнил, что идея перехода Украины на латинский алфавит не нова.«Более того, латиница уже была на Украине, первый и последний раз — во время немецкой оккупации Украины. На фото: Немецкие солдаты возле кинотеатра „1-й Комсомольский‟ в Харькове, Сумская, 5», — написал он в соцсети, тем самым лишний раз подчёркивая сущность заправляющей в стране власти. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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