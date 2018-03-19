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Человек-ракета из Ленобласти: Костюм придумал после послания президента
19 марта 2018, 13:39 • 59 • В России
Фотография из Ломоносовского районного дворца культуры, что расположен в деревне Горбунки, в день выборов облетела все СМИ и соцсети. Смеем предположить, что в лицо человека, который пришел на расположенный участок голосовать в костюме баллистической ракеты «Сармат», теперь знают не только в России, но и во всем мире.
«Комсомолка» нашла героя дня. Его зовут Артур Лунев, ему 32 года и он заведует культмассовым сектором в том самом дворце культуры.
- О ракете я узнал из послания президента, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» Артур. - Она понравилась больше всего из передовых разработок. После этого и родилась такая идея.
Костюм Артур делал примерно неделю. Собирал его в свободное от работы время. Говорит, это на фотографиях ракета выглядит красиво, а вблизи на самом деле видно, что такая работа требует особых навыков и времени.
- Что с ним буду делать дальше, пока не думал, - говорит мужчина. - Скорей всего оставлю во дворце, где работаю.
По словам Артура коллег он в свою подготовку практически не посвящал. Он вообще не очень многословен. Так что их изумленная реакция на его появление на участке была весьма искренней.
- Коллеги меня тепло поддержали, - вспоминает Артур. - У нас очень хороший коллектив! Все улыбались! Негатива - абсолютно не было!
Есть люди, которые устраивают подобные акции, желая «засветиться» в СМИ и получить свою минуту славы. Но Артур не из таких. На замечание о том, что он сегодня герой всех новостей, мужчина отвечает одним словом: «Неожиданно....». И уточняет: «Неожиданно интересно».
- С одной стороны можно сказать, что я сделал это для души, с другой - хотел подать пример, особенно молодому поколению, что обязательно надо участвовать в выборах, - добавил Артур.
В жизни же наш герой выглядит так Фото: личная страница героя публикации в соцсети
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