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Человек, прокурор и полуостров: Обвинение в суде над Януковичем представляет Максим Крым
22 января 2018, 00:24 • 111 • Политика
Сеть обратила внимание на характерное имя работника Генпрокуратуры Украины, которому выпала спорная "честь" предъявить низложенному в ходе госпереворота бывшему президенту страны обвинения в госизмене.
Мало кому известный факт: линию гособвинения на заочном процессе против бывшего президента Украины Виктора Януковича в Киеве представляет прокурор с очень говорящей фамилией. Так, работника украинской системы юстиции зовут Максим Крым.
Некоторое время назад на этот факт обратили внимание в Рунете. Многие тогда посчитали, что это очень театральный и драматичный жест со стороны постмайданных украинских властей.
Все же они судят бывшего президента Янковича за госизмену. Обвинения в госизмене, предъявленные Януковичу, во многом базируются на том, что якобы из-за него Крым отошел к России. Символично будет, если и обвинять его в этой потере будет человек с именем полуострова.
В любом случае прокурор Максим Крым ранее уже зарекомендовал себя в судилищах над "врагами новой Украины". Так, к примеру, в 2016 году он представлял обвинение на суде над российскими гражданами Александром Александровым и Евгением Ерофеевым.
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