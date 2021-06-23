"Человек, предсказавший пандемию", ждет вымирания человечества • 163 • Аналитика © AP Photo / Ng Han Guan Британские и американские СМИ увлеченно доказывают "китайское" происхождение коронавируса. Якобы он вырвался из уханьской лаборатории — и не хочется даже думать, случайно это произошло или умышленно. Недавно, однако, выяснилось, что в Британии о неизбежном появлении нового опасного вируса знали за много лет до начала пандемии. Еще в 2002 году выдающийся британский ученый Мартин Рис предсказал, что до 31 декабря 2020 года в мире случится чрезвычайная катастрофа, вызванная утечкой из биолаборатории. В результате погибнет не менее миллиона человек. CC BY 3.0 / Roger Harris / Official portrait of Lord Rees of Ludlow Британский ученый Мартин Джон Рис Рис опубликовал свой прогноз на сайте Long Bets. На нем можно заключать пари на самые разные темы. В 2017 году вызов принял американский лингвист Стивен Пинкер. Он поставил 400 долларов на то, что биокатастрофы не будет. Как мы знаем сегодня, Пинкер проиграл. Коронавирусная пандемия разразилась в 2020-м и к концу года унесла больше трех миллионов жизней. Случайное совпадение? Шутка интеллектуалов, обернувшаяся зловещим пророчеством? Но давайте посмотрим, что это за ученый такой — Мартин Рис. Несмотря на свой интерес к вирусам и биотехнологиям, по первой профессии он астрофизик. Его увлекательные книги переведены на многие языки, включая русский. Он состоит в разнообразных академиях наук — в том числе в РАН. Список его достижений, наград и премий поражает воображение. Упомянем только, что он занимает сверхпрестижный пост королевского астронома Великобритании. В 2005 году ему было пожаловано пэрство и титул барона. Он заседает в палате лордов, ведет активную политическую деятельность. Сделав себе имя в исследовании квазаров и черных дыр, Мартин Рис последние десятилетия занимается темой гибели человечества. В своей книге 2003 года "Наш последний час" он дает людям шанс на выживание 50 на 50. Причем массовая гибель должна произойти уже в нашем столетии. В книге 2018 года "О будущем" речь идет примерно о том же. В 2012 году Рис создал в Кембридже Центр по изучению экзистенциальных рисков (CSER). Список угроз для человечества, составленный им почти десять лет назад, выглядит просто пророческим. На первом месте — пандемия, вызванная утечкой вируса из лаборатории. Дальше — риски, связанные с неправильной борьбой против глобального потепления. И наконец, кибератаки и масштабные сбои в программном обеспечении самых важных объектов человеческой инфраструктуры. CSER никогда не был просто кружком ученых-общественников. Его работы во многом определяли мировую повестку. Например, семинар 2015 года по проблемам глобального потепления повлиял ни много ни мало на папскую энциклику об изменении климата. Впоследствии формулировки, выработанные CSER, вошли в текст новой редакции Парижского соглашения по климату. Мартин Рис создал специальную межпарламентскую группу "Для будущих поколений". Его центр активно сотрудничает с министерствами обороны Британии и Германии. В семинарах принимают участие руководители ключевых ведомств разных стран. В общем, ученого можно по праву отнести к влиятельнейшим персонам в глобальном истеблишменте. "Голосом британской науки" называют его журналисты. Еще в 2014 году "голос британской науки" рисовал сценарий будущей пандемии. Рис ссылался на опыт ученых, работавших в голландской лаборатории и в лаборатории Висконсина. В 2011 году они модифицировали вирус птичьего гриппа H5N1, повысив его заразность и летальность так, что он напоминал вирус "испанки", убившей в свое время десятки миллионов человек. Мартин Рис утверждал, что некий "неуравновешенный" биолог, решивший, что "на земле слишком много людей", может взять с собой живые образцы этого вируса и отправиться с ними в путешествие, рассеивая заразу в важнейших мировых аэропортах. Потом он не раз повторял эту идею в интервью. Формально организация Риса призвана бороться с глобальными рисками. Поражает, однако, насколько точно катастрофические прогнозы CSER воплощаются в реальность. Буквально через несколько лет сухие строчки их докладов превращаются в панические заголовки СМИ. Как будто британские ученые не столько борются с проблемами, сколько планируют их. Публикуется доклад о биологических рисках — и через несколько лет, словно по сценарию, раскручивается пандемия коронавируса. В 2017 году центр проводит конференцию "Черное небо", где рассматривается возможность отказа ключевой инфраструктуры в случае кибератаки. Проходит три года — и США заявляют о кибератаках на их ключевые учреждения и нефтепровод. Какие-то идеи Риса выглядят фантастическими, словно сценарий фильма-катастрофы. Например, он полагает, что в какой-то момент человечество станет бороться с глобальным потеплением, распыляя с самолетов специальный аэрозоль, который заблокирует доступ солнечных лучей. Однако именно эту технологию на полном серьезе просчитывают сейчас ученые в Гарварде — причем делают это на деньги и по заказу Билла Гейтса. Рис уверен, что эта технология действительно заработает, правда, применение ее приведет почему-то к мировой войне, а потом все пойдет не так, потепление усилится и вымрет половина человечества. Главным инвестором Центра по изучению экзистенциальных рисков является практически наш человек. Выходец из Советской Эстонии, выпускник Тартуского университета 49-летний Ян Таллин в свое время был одним из создателей Skype. Капитал, вырученный от продажи своей доли компании, он инвестирует в подобные центры по изучению экзистенциальных рисков. Также его очень интересует интернет-медицина — он вкладывается в стартапы, которые собирают максимум медицинских данных от пользователей. Настораживает, что Таллин — фанат культового американского мыслителя Элиезера Юдковского. Этот философ-самоучка позиционирует себя как основателя школы "рационализма" и исследователя проблем искусственного интеллекта. Но если по-честному, то главная тема, которую он исследует с нескрываемым сладострастием, — неизбежное и скорое уничтожение человечества. Среди разнообразных сценариев общего вымирания Юдковский еще 15 лет назад предсказал массовую гибель людей от искусственно сконструированного вируса. Можно сказать, что умные люди из сферы науки и высоких технологий просто хорошо предсказывают будущее. Резонный вопрос: чего же они его не предотвратят? Зарождается подозрение, что британские элитарии предоставляют админресурс сверхбогатым лидерам Бигтеха, реализуя в этом тандеме свои человеконенавистнические планы, а бесчисленные доклады, конференции, публикации обеспечивают прекрасное легендирование для будущих диверсий. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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