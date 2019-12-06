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«Человек посередине»: Уставший Зеленский впервые появился на обложке Time

06 декабря 2019, 15:24  •  46 • В России

Самый популярный в США еженедельный журнал «Тайм» решил, что шестой украинский президент Владимир Зеленский оказался втянут в «крупнейшую в мире политическую драму». Портрет постаревшего, грустного лидера незалежной в темном свитере на обложке сопровождается слоганом «человек посередине». И рассуждениями о том, каково это - оказаться между молотом и наковальней, Путиным и Трампом.

Украинский президент появился на обложке американского издания за 4 дня до встрече в Париже глав четырех государств. Где в рамках «нормандской четверки» лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят вопросы войны и мира на юго-востоке самостийной республики.

За комментариями «КП» обратилась к одному из самых влиятельных украинских политологов Вадиму Карасеву.

- Влиятельный журнал «Тайм», поместив на свою обложку Зеленского, назвал его «человеком посередине». Между главами России и США…

- На Украине живо реагируют на это. И аналитически, и риторически. В видеоблогах особо внимание обращают на физиогномику украинского президента.

- А что с ней не так? Ну да, на фото он суровый, грустный, постаревший…

- Есть те, кто реагирует на эту обложку так: «грустный клоун». Есть те, кто симпатизирует такому «повзрослевшему» образу — и таких на Украине много. Большинство реагирует сдержанно. И точно спокойнее, чем противники Зеленского.

- Выражение «человек посередине» - не обидно для лидера европейской страны?

- Ну, откуда такое выражение? С одной стороны, по факту, это действительно так — Зеленский оказался посередине интересов двух больших держав, между президентами России и США. Его задача в этой ситуации довольно сложная. Ему надо выбрать золотую середину в проведении и внешней, и внутренней политики.

Уставший Зеленский впервые появился на обложке Time

- Не склониться ни к кому из серьезных внешних игроков?

- Надо маневрировать, и склоняться так, чтобы не нарушить серьезно внутреннее равновесие в Украине. В первую очередь, соблюсти политический баланс, а также экономическую систему сдержек и противовесов. Посмотрим, сможет ли Зеленский решить эту задачу 9 декабря в Париже. Ему нужны сложные, при том оптимальные решения. С учетом поляризации настроений в нынешней украинской действительности. И разноречивость в устремлениях основных политических сил современной Украины.

- Тайм пишет «я не боюсь вопрос импичмента» - то есть Зеленский готов встречаться с представителями США, которые захотят получить от него материалы для отстранения от власти президента Штатов?

- Не думаю, что Зеленский готов стать членом «похоронной команды» Трампа. Но Зеленский может, исходя из результатов встречи в нормандском формате, решить, стоит ли ему ехать с визитом в Белый дом к Трампу. И не станет ли этот визит и сам украинский президент некой разменной картой в большой американской игре, или ее инструментом. Нужно ли ему быть таковым в этом американском баттле между Трампом и демократами? Ответа пока нет.

- Его могут использовать как разменную фигуру - и выбросить?

- Вот такой исход хуже всего. Быть использованным. Для украинского президента поставлена сложная задача — не просто оказаться в нужное время и в нужном месте, между интересами и устремлениями глав России и США. Повторюсь, ему надо выбрать золотую середину. Собственного, а не порошенковского внешнего курса.

- На обложке он выглядит старше, чем есть. Во всех смыслах?

- Конечно, запечатлен определенный кризис политической идентичности. Вот только сейчас Зеленский становится президентом. Ведь избрание на пост еще не означает «быть президентом».

- Обложка с украинским президентом накануне встречи в Париже — это сигнал кому, европейским политическим элитам?

- Это сигнал самому Зеленскому. Я бы сигналы рассматривал с точки зрения симптоматики. А не какого-то фундаментального фактора. Это симптом — Зеленский меняется. Главное — принесут ли эти трансформации и метаморфозы как физиогномические и политические к результату, который может быть принят большинством украинцев.

- Что ожидают украинцы от встречи Путина с Зеленским?

- Недоброжелатели Зеленского не ожидают ничего. При том они судя по контент-анализу относятся скептично просто потому, что «я не верю Путину». Там одно отрицание — презумпция виновности. А те, кто способен анализировать, склоняются к тому, что могут быть сделаны шаги в правильном направлении. Настроение умеренно оптимистичное.

- Каких настроений больше?

- Пока непонятно. Общественно-политический дискурс на Украине пока работает в парадигме Порошенко. Люди не доверяют медийной сфере.

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