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«Человек на своем месте»: что известно о гибели Евгения Зиничева

08 сентября 2021, 21:05  •  31 • Политика
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Красноярском крае. Об этом в ведомстве сообщили в среду, 8 сентября. Министру было 55 лет. По данным МЧС, он спасал режиссера Александра Мельника, который сорвался с утеса во время съемок. «Известия» собрали всё, что на данный момент известно о произошедшем.

Что произошло во время учений

О гибели министра в МЧС сообщили около полудня (мск) среды, 8 сентября. Министр находился в рабочей поездке в Красноярском крае.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорилось в сообщении ведомства.
Сначала сообщалось, что речь может идти о штатном операторе ведомства, однако позднее стало известно, что Евгений Зиничев пытался спасти режиссера Александра Мельника.
— Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, — сообщили в МЧС РФ.
Режиссер Александр Мельник на премьере фильма «Территория» в Государственном Кремлевском дворце, 2015 год
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Александр Мельник — лауреат премии «Ника», известен, в частности, по фильмам «Новая земля» (2008 год) и «Территория» (2015 год). Уточняется, что он регулярно работал вместе с МЧС России. Он также погиб в результате происшествия.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова охранника медучреждения в Норильске, тела Евгения Зиничева и Александра Мельника вертолет доставил в больницу уже после завершения учений. Они оба к этому моменту были уже мертвы.
В рамках рабочей поездки Евгений Зиничев совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом знакомился с ходом строительства новой пожарной части. Это следует из пресс-релиза ведомства, размещенного на сайте МЧС РФ рано утром 8 сентября. Там он осматривал ход строительства и обустройство прилегающей территории и общался с представителями подрядной организации.
Его тело должны будут доставить в Москву специальным бортом уже сегодня.
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев (в центре) во время прибытия в порт города Дудинки перед началом учений по защите от ЧС в арктической зоне, 7 сентября 2021 года
Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Биография Евгения Зиничева

Евгений Зиничев родился в Петербурге в 1966 году. С конца 1980-х годов служил в органах государственной безопасности, затем перешел на работу в органы государственной охраны РФ. В том числе работал в службе безопасности Владимира Путина. В 2014 году стал заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.
В августе 2016 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области после того, как его предшественник на этом посту Николай Цуканов перешел на должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Эту должность Евгений Зиничев занимал около двух месяцев, а затем вернулся к работе в ФСБ.
С осени 2016 года и вплоть до назначения на пост главы МЧС России был заместителем директора ФСБ России Александра Бортникова. В мае 2018 года возглавил МЧС России; с того же месяца года являлся членом Совета безопасности РФ.
В 2020 году Зиничеву было присвоено звание генерала армии.

Тяжелая утрата для страны

Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Зиничева, сообщил журналистам днем в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Тяжелым ударом для всех назвала случившееся вице-премьер Татьяна Голикова.
— Внезапный и трагический уход из жизни истинного офицера, надежного, ответственного и отзывчивого человека, блестящего профессионала, успешно возглавлявшего одну из самых эффективных служб спасения в мире, стал настоящим шоком и горькой утратой для нашей страны, — отметила она.
Глава МЧС России Евгений Зиничев на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны в Красноярском крае, 8 сентября 2021 года
Фото: МЧС РФ
Глубокие соболезнования также выразил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, возглавлявший МЧС России в 1994–2012 годах.
— Профессиональный, высокоответственный, очень преданный своему делу человек. Нам будет очень не хватать его, — подчеркнул глава Минобороны России.
Огромной потерей назвал гибель руководителя ведомства вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
— Сегодня трагически оборвалась жизнь главы МЧС России Евгения Зиничева. Он погиб как настоящий спасатель, исполняя свой служебный долг, — спасая жизнь другого человека. Приношу самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам Евгения Николаевича, — отметил он.
Евгений Зиничев поступил так, как действовал всегда, заявил его заместитель Андрей Гурович в эфире телеканала «Россия 24».
— Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь,— сказал Гурович.
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Погибший был офицером с большой буквы и человеком долга, рассказал «Известиям» сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. По его словам, министр часто ходил в штатской одежде, был прост в общении и к нему всегда «можно было обратиться с любым вопросом».
— В МЧС были заложены хорошие традиции еще во времена Сергея Шойгу, Зиничев продолжил эти традиции, — добавил Владимир Джабаров.
Евгений Зиничев был опытным и понимающим руководителем, подчеркнул председатель общественного совета при МЧС, ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.
— Его отличал особый жизненный опыт, понимание ситуации, неподдельная душевная реакция на события в стране. Он всегда выслушивал коллектив, чутко реагировал на предложения сотрудников, понимал, что истина — коллективный продукт, — рассказал он, отметив, что гибель Евгения Зиничева стала для него личной трагедией.
В случившееся практически невозможно поверить, заявил «Известиям» Анатолий Гулевский, председатель общества «Динамо», членом попечительского совета которого был Евгений Зиничев.
— Нет слов в связи с этой трагедией... Хочется выразить простое человеческое соболезнование его родным и близким. Это большая потеря для всех нас, — отметил он.
Свои соболезнования выразил глава Калининградской области Антон Алиханов. «Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России», — написал он.
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