Человек, который "разбомбил Крымский мост". Типичный представитель СМИ США • 107 • Аналитика



Открытие автомобильной части Крымского моста вызвало на одной соседней территории своего рода шок. Ведь многочисленные интернет-эксперты, начиная от успешного продавца "смачной кавы" Олега Голобородько (Пономаря) и заканчивая распоследним волонтером, который еще даже не насобирал себе на убогую машину и убитую "однушку" в Киеве на "помощи Восточному фронту", уверяли, что моста нет, его не строят, потому что невозможно построить, а если возможно, так он рухнет. И так далее, и тому подобное.



Сейчас пораженные свидомым зомби-вирусом пытаются осознать новую для себя реальность, в которой мост стоит и используется. Пока что для легковушек, но недалек день, когда пустят и грузовые машины, и даже КамАЗы-трейлеры с тяжелой бронетехникой, если потребуется, а там и железнодорожную часть достроят, и в Крым пойдут и пассажирские поезда, и грузовые, и воинские эшелоны.





Разумеется, западное политическое сообщество не упустило шанса промолчать и сойти за умных — выступило с осуждением. Всегда было сложно понять, зачем делать заявления, которые будут проигнорированы на той стороне, это же ослабляет свою позицию, показывает ее несерьезной и не принимаемой во внимание другой стороной.



Но хватает и осуждающих комментариев в западных СМИ.



У нас в России среди комментаторов стал внезапно популярным некий колумнист Том Роган из издания The Washington Examiner. Минута славы пришла к нему из-за его публикации от 15 мая "Украина должна разбомбить Крымский мост Путина". И не только минута — на него даже уголовное дело СК РФ открыл. Что, кстати, стало этому персонажу известно, и он написал 17 мая заметку "Почему Путин хочет отправить меня в "Черный дельфин". Где пишет, что ему угрожают в Интернете русские "боты" и "ультранационалисты" и вообще ему грозит заключение в "Черном дельфине". Но он, понятно, "не боится" и считает, что такой мост может быть уничтожен, причем без жертв. И вообще, заявляет, что, мол “Я подозреваю, что негодование Кремля связано с другими моими статьями, в частности, о российских пропагандистских операциях, о действиях внешней разведки, о попытках оказания влияния и о склонности Москвы убивать путинских критиков”.



Знания душки Тома о России, видимо, ограничиваются тем, что в ней на улицах ходят пьяные медведи с балалайками, угнетаемые тоталитарным диктатором Кремля, поэтому он не в курс, что в "дельфине" и тому подобных "элитных" тюремных заведениях сидят осужденные к высшей мере наказания, или он считает, что на пожизненное уже заработал одной заметкой? Нет, вся та чушь, которую данный автор генерирует в больших количествах (он весьма плодовит) гарантирует ему разве что бесплатное лечение в психоневрологическом интернате.



При этом Роган еще и похвастался, что пообщался с министром иностранных дел Украины Климкиным, который пообещал ему поддержку в случае, если он попадет в российский суд. Мол, даже "лучшего адвоката России" ему наймут, которого "боится Кремль". Это оказался небезызвестный судебный неудачник Фейгин, которого и вовсе лишили адвокатской лицензии, а пообщался дуралей Роган вместо Климкина с пранкерами Вованом и Лексусом. Ну, не он первый, не он последний. Порошенко и вовсе уже, поди, перестал различать, когда общается с реальными политическими деятелями, когда с Вованом и Лексусом, а когда — с чертями в голове с похмелья. Уж больно часто его навещали эти два персонажа, хотя явно не чаще чертей.



Конечно, предложение для ВВС Украины что-то там разбомбить в РФ немыслимо для человека, хоть как-то знакомого с событиями 2014 г. на Донбассе, особенно с причинами, которые вынудили ВВСУ забыть о линии боевого соприкосновения почти на 4 года и не появляться ближе нескольких десятков километров от нее (речь о самолетах, вертолеты имеют свои лимиты). Разумеется, речь не о минских договоренностях, на которые, в общем, Киеву наплевать. Вдобавок такой объект, как мост, который прикрывается двумя полками ЗРС большой дальности со включенными в состав дивизионами "Панцирей", да еще и истребительная авиация имеется с обеих сторон Керченского пролива в наличии, ВВСУ попросту не по зубам — летный состав весь там и кончится, на дальних подступах. Но "советчик по стратегии" Т. Роган не заморачивается на тему тактики. При этом прекрасно понимая, что результатом такой попытки станет стирание ВВСУ и ВСУ в целом в костный порошок. То есть попросту провоцирует. Непозволительная роскошь прекраснодушия



Причем подобной провокационной глупости он несет в массы много и по любым другим поводам. То он советует Трампу "не вестись" на недавние заявления КНДР, потому что "точно знает", что это блеф. То разродился статьей про "Джавелины" на Украине, мол, как ответит Путин на эту угрозу. А чем могут угрожать несколько десятков ПУ ПТРК малой дальности, запертые под замком у американских инструкторов в Яворове? Но Роган считает, что обязательно "Путин ответит наступлением на Восточной Украине". Схемы, правда, которые он рисует в статье, сделают честь художнику-абстракционисту.



Особенно понравился "труд" Рогана от 30 марта "Не волнуйтесь, США выиграют ядерную войну с Россией". С удовольствием ознакомился с этим эпохальным трудом в области стратегической стабильности и спешу поделиться впечатлениями. Для начала он успокаивает американцев насчет новейшей тяжелой МБР 15А28 "Сармат", которая проходит пока бросковые испытания. Мол, не переживайте, хотя эта МБР в ближайшие несколько лет поступит на вооружение РВСН, баланса сил она не изменит. Почему глобального радиуса ракета, оснащенная новейшим комплексом средств преодоления ПРО (КСП ПРО), новейшими мощными боевыми блоками или же АГБО "Авангард", не изменит баланса сил, он не пояснил, потому что и сам не знает.



Дальше автор берется утверждать, что в ядерной войне победа США является "наиболее вероятной". Как может победить страна, имеющая меньшую территорию, более плотную агломерацию, меньше зарядов СЯС и меньшей мощности и в десятки раз меньше зарядов ТЯО? Да никак. Если вообще победа в ядерной войне достижима (а это, в общем, не исключено, хотя она наверняка будет пирровой). Роган не владеет статистикой по СЯС США, не знает про то, у кого из сторон больше "возвратный потенциал", ничего толком не знает и о проблемах ТЯО США и о утрате возможности производства ядерного оружия, но уверяет, что у США "лучшие возможности для доставки боезарядов к целям в РФ, чем наоборот". Мол, несмотря на то, что у обеих стран есть стратегическая ядерная триада, России придется бороться за то, чтобы эффективно использовать свои силы, а США — не придется, у них и так все априори эффективно, это же США, подразумевает, видимо, автор. «Клочья российской экономики» абсорбируются в инвестиционные проекты



И дальше Остапа, точнее, Тома, совсем понесло — мол, и бомбардировщики-то у РФ старые, и не "стелс". Где-то и когда-то это мы уже слышали, кажется, кто-то из Госдепа сообщал "народу и миру" что-то про "русские бомбардировщики в нафталине". Но оказалось, что нафталином пахнет не от дальней авиации (ДА) России, где все бомбардировщики выпущены самое позднее в начале 80-х, а от ВВС США — с их единственными к чему-то годными бомбардировщиками В-52Н, самый молодой из которых 1962 г. р., и которые единственные могут нести КР большой дальности, в том числе ядерные. Но вот беда в том, что для 36 используемых по основному назначению КР в ядерном оснащении не хватит в настоящий момент. А В-2А, на которые, как на супероружие, ссылается Роган, для реального боевого применения в ядерной войне почти бесполезны. У них нет ничего ядерного, кроме авиабомб, а с ними до целей никакая малозаметность долететь не поможет. Да и нету ее, малозаметности этой, от большой части наших средств обнаружения. То есть применимы эти В-2А только во втором-третьем ударах, когда система ПВО будет в значительной мере разрушена. Но доживут ли они сами до этого момента? Вряд ли. Эта машина, лишившись возможности нести ядерные КР, стала практически бесполезной в глобальном конфликте и считать, что РФ разрабатывает ее аналог (как это пишет спец по мостам и СЯС, имея в виду проект ПАКДА), — глупо. Как известно, более приоритетным сейчас является Ту-160М2, которых планируется несколько десятков, а уж потом ПАКДА, который, разумеется, будет нести наши дальнобойные КР, причем, вероятнее всего, не только Х-101/102, но и их версии с еще более увеличенной дальностью. Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время



Но у Рогана американские перехватчики легко перехватывают "устаревшие" русские бомбардировщики, которые способны атаковать своими КР с дальности 4500-5500 км и практически со своей территории. Причем на днях американцам была продемонстрирована такая возможность, когда группа бомбардировщиков ДА летала с эскортом к Аляске, и американцы ее не проспали и выслали несколько F-22A поздороваться с истребителями эскорта. А вот другая группа Ту-95МСМ с эскортом долетела до района за полюсом и где-то там произвела условные электронные пуски КР Х-102 по целям в США, причем их никто и не обнаружил, и не перехватил. Да и не успели бы, скорее всего.



Российские ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) также, по мнению этого "видного специалиста", хуже и "менее искусны", чем американские ПЛАРБ. Видите ли, "Бореев" проекта 955 всего пока три, а остальные созданы давно и имеют проблемы с техобслуживанием (с чего бы?) и шумные (что тоже является домыслом автора: все наши РПКСН регулярно проходят ремонты и модернизации, в ходе которых внедряются мероприятия по дальнейшему снижению показателей шумности). Да и с дальностью ракет Р-29РМУ2.1 "Лайнер", показанной реальным пуском как 11547 км, наплевать РПКСН пр.667БДРМ на шумность, они из "бастиона" морских стратегических сил в Белом море свои задачи выполнят уверенно. Дальше Роган рассуждает о размещении тактических ядерных зарядов на тактических АПЛ типа "Вирджиния" (не зная, разумеется, что нет ни подходящих для того версий КР, ни специальных боевых частей к ним, и если и будут, то очень нескоро, лет так через 12-15) и о важности отслеживания наших РПКСН в море, полагая, что им придется куда-то очень далеко идти, чтобы атаковать США, и их, разумеется, перехватят по дороге. Если и нужно куда-то им идти для обеспечения "короткого" пуска, скажем, по настильной траектории, то это будет, скорее всего, полярная ледовая шапка, а там их можно искать очень долго с минимальными шансами на успех. Третья мировая война состоится без немцев



Почему-то вопрос основного компонента СЯС РФ, то есть группировки МБР шахтного и подвижного базирования, "специалист по тематике СЯС" из The Washington Examiner практически обошел стороной. А то с одной стороны — группировка боевых ракетных комплексов наших РВСН, относящихся к 4-5 поколениям (исключение — УР-100НУТТХ, которые относятся к 3-му поколению МБР, но переоснащение их АГБО "Авангард" мигом переводит их в высшую лигу), как шахтных, расположенных в сверхзащищенных шахтных пусковых установках, так и подвижных грунтовых комплексах. А с другой — группировка моноблочных древних МБР "Минитмен-3", пусть и прошедших модернизацию — благодаря древности конструкторских решений это оказалось возможным. Хотя два слова он про них все же пишет, сообщая, что даже если воздушная и морская компоненты СЯС РФ будут разгромлены, то группировки РВСН хватит для поражения любого американского города (почему только одного, непонятно). Вопросы с "новыми" видами средств ядерного поражения стратегического уровня, появившимися у РФ, Роган также "пропустил". Уж больно неприятной становится картина и с наличием у России АГБО "Авангард" на вооружении уже с будущего года, и с системой "Посейдон" ("Статус-6") и с прочими новинками.



Впрочем, Том Роган не останавливается в угаре и "громит" наши СЯС и далее, сообщая, что они, оказывается, "недофинансированы" и обладают "устаревшей" системой управления. Где-то на базах МБР США в этот момент помянули автора недобрым словом, глядя на антикварные системы управления МБР "Минитмен". А вот в России создана и развернута новая, обладающая крайне высокими возможностями даже в работе с ракетными комплексами уходящих поколений автоматизированная система боевого управления. За малую цену или за чей счёт? Почему Беларусь не Австрия



Но градус идиотии был недостаточно высок, и г-н Роган еще прибавил, попытавшись и похвалить наши СЯС почему-то путем упоминания покойного подполковника Петрова, "человека, спасшего мир от ядерной войны" — мол, он не побоялся выступить против начальства и спасти мир. Да не спасал он никакой мир! И не выступал он против начальства! Он лишь сделал то, что должен был — тот ложный сигнал по своему уровню и не должен был выйти за пределы того контура контроля, и он действовал строго по инструкции. Собственно говоря, офицер (ныне покойный) и сам сначала это говорил, но, очевидно, раздутая "рукопожатными" нашими и западными СМИ дурная слава, в конце концов, вскружила ему голову и он сам стал частично верить в эту байку. Такое бывает, к сожалению.



Справедливости ради, Рогану хватило все же ума, чтобы закончить свое выступление напоминанием о недопустимой цене придуманной им и совершенно несбыточной победы США в ядерной войне с Россией.



Читатель задаст вопрос: а не слишком ли много чести этому идиоту — разбирать подробно его глупые статейки? Нет, не слишком, одного раза вполне достаточно. К тому же Роган — не уникальное явление в американских и вообще СМИ, он лишь типичный их представитель, просто ставший известным у нас из-за резонансного высказывания, но, как показывает разобранный пример, он несет подобную околесицу в массы по любому поводу. Таких, как он, можно найти на том же ресурсе ИноСМИ в очень большом количестве, а в первоисточниках, то есть СМИ на Западе — и еще больше. Вот такие вот авторы и льют в уши доверчивому потребителю взаимоисключающие сказки о страшной, опасной, но при этом вооруженной старьем каменного века России. Среди них водятся не только штатские, но и бывшие военные — и зачастую вопрос открытый, кто из них более дружит с головой. Впрочем, к сожалению, и у нас такого хватает.



Куда интереснее читать немногочисленных, но компетентных авторов вроде Билла Герца из The Washington Free Beacon — да, он тоже не любит ни Россию в отдельности, ни в тандеме с нашими китайскими друзьями, да и сам, по сути, "сливной бачок" американских разведорганов, распространяющих через него не всегда верную, но очень интересную информацию и дезинформацию. Ну так он хотя бы относительно компетентен, а его любовь ни России, ни нам лично и даром не сдалась. А зерна от плевел и информацию от "дезы" можно и нужно отделять, это полезное и интересное занятие. Куда более интересное, чем читать таких вот томов роганов, которые находятся на уровне признанных корифеев украинских СМИ вроде "Цензора", "Корреспондента" или "Обозревателя". Есть, конечно, в американских СМИ и ресурсы, и авторы и более интересные, но они почему-то редко у нас переводятся и комментируются. Индо-испанское наваждение в России



И учитывая многочисленность племени этих вот роганов и то, что и сами руководящие США личности несут подчас не меньшую околесицу (вспомним хоть Трампа с его "умными ракетами", которые "все попали в цели" и с "неуклонным ростом ядерного потенциала США" вниз почти на 10% за год, и недавними его эскападами в отношении КНДР), задаешься вопросом — что первично? Медиасвита, играющая туповатых королей, или короли — свиту? Власть имущие формируют запросы на подобный вал глупости и некомпетентности вперемешку с русофобией, или сонмы подобных авторов и СМИ с детства вливают в уши будущим сенаторам, конгрессменам, губернаторам и госсекретарям нужные представления об окружающем мире, априори очень примитивные у американцев? Интересный вопрос... Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"

