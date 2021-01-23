«Человек из эпохи проницательной журналистики». Памяти Ларри Кинга

«Золотой стандарт, заданный этим человеком, стал ориентиром для всей сферы вещательных СМИ, и все, кто занимается его ремеслом, находятся перед ним в неоплатном долгу». RT вспоминает Ларри Кинга.

Ларри Кинг — человек из эпохи более культурной, уважительной и проницательной журналистики.

Его уходу из жизни предшествовала смерть его сына Энди после сердечного приступа в июле и его дочери Чайи от рака лёгких в августе.

Золотой стандарт, заданный этим человеком, стал ориентиром для всей сферы вещательных СМИ, и все, кто занимается его ремеслом, находятся перед ним в неоплатном долгу.

Популярность в США Ларри Кинг обрёл в роли ведущего радиопрограммы The Larry King Show, в эфире которой принимал звонки от слушателей со всей страны, уделяя должное внимание каждому звонящему. Он мог возразить, а мог и утешить и, позволяя высказывать все точки зрения, просвещал всю свою аудиторию.

Ларри, которому доводилось брать интервью у великого множества мировых лидеров и суперзвёзд, был в равной степени почтителен с каждым, кто к нему дозванивался или становился гостем его программ. К каждому из своих бесчисленных собеседников он относился с элементарной добротой и уважением, что на нашем неспокойном и нестабильном культурном ландшафте большая редкость.

Он десятилетиями совершенствовал искусство брать интервью, и его труд отмечался массой наград и положительных отзывов.

За успехи на радио и телевидении Ларри Кинг награждался Peabody, на его счету десять премий CableACE в номинациях «Лучший интервьюер» и «Лучшее ток-шоу», премия Ассоциации радио- и теленовостей Южной Калифорнии «Золотой микрофон» за прижизненные достижения, а также многие другие награды и почётные степени в ряде учебных заведений, таких как Бруклинский колледж, Городской университет Нью-Йорка и Университет Брэдли. В 1989 году Кинг был зачислен в Национальный зал славы радио. Журнал Talkers Magazine назвал его главным ведущим ток-шоу всех времён.

Любимым делом он продолжал заниматься до самого конца, будучи ведущим программ PoliticKing и Larry King Now на RT America.

«Ларри часто отмечал приверженность нашего канала принципу предоставления полной свободы ведущим в том, какие мнения они могут выражать, кого они могут критиковать и какие вопросы они могут задавать», — вспоминает глава RT America Михаил Солодовников.

Работа на RT America, безусловно, подходила такому человеку, как Ларри.

Он выстроил свою долгую, блестящую, выдающуюся карьеру, непрестанно задавая вопрос за вопросом. Так что ему было самое место среди тех, у кого «Задавайте больше вопросов» — это девиз.

«А нам, в свою очередь, когда он работал над своими последними программами, выпала честь купаться в лучах его таланта, в то время как он продолжал блистать терпением, благородством и остроумием и на закате своих лет. Работая с нами, он придерживался того очаровательного и располагающего к себе стиля, который он отточил, как никто иной, за десятки лет вещательного опыта и который сделал его настоящей живой легендой», — добавил Михаил Солодовников, проработавший с Ларри последние семь лет.

«Я никогда ничему не научился, говоря что-то сам. Важно — слушать других», — говорил он.

Гениальность метода Ларри заключается как раз в этом — в таком простом человеческом действии: слушании. И теперь, с его уходом, готовность нашего мира слушать стала ещё меньше.

Но та чуткость и та откровенность, которые он являл миру выпуск за выпуском в течение своей долгой легендарной карьеры, забвению, конечно же, не подлежат. То впечатление, которое он произвёл на нашу культуру, останется с нами навсегда.