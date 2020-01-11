«Человечина» в сметане

Прошло всего несколько дней после новогоднего «примиряющего» выступления Владимира Зеленского, рассуждавшего, что общего между всеми украинцами, выдержанного в стиле «Украина едина», как СМИ Незалежной опубликовали неоспоримые доказательства ее «единости». Некий «ветеран АТО» из Винницы Александр Грамарчук, как он хвастается в соцсети, наладил продажу мясных консервов (тушенки) под «уникальными» названиями.

Он предлагает целую продуктовую линейку мясных консервов под наименованиями «Сепар в масле», «Сепар в сметане», «Сепар луганский (выдержанный)», «Снегирь православный», «Память дедов в томате», «Бессмертный полк в томате» и т.д. На этикетках есть и «расшифровывающие» состав надписи: «Содержит кусочки луганчан», «Содержит кусочки русскоязычных младенцев». «Снегирь православный», по утверждению, Грамарчука, содержит еще и «мощи Кобзона». Кроме того, для придания неповторимого вкуса при потреблении продукта он же продает соусы «Смерть врагам» и «Пылающий зад» (извините, за литературное облагораживание при переводе – прим. авт.).

- Это не прикол. Кто еще не успел заказать - спешите. Тяжелые времена впереди, а тушняк хранится 4 года, - рекламирует свою продукцию украинский «патриот», предлагаю купить ее по цене 120 гривен (около 300 рублей) за банку. Причем, понятно, что он ничего не производит, а лишь переклеивает напечатанные этикетки на обычные консервы тушеной свинины, правда, неимоверно задирая цену на эту, по его словам, теперь уже «сувенирную продукцию», украшенную кстати, черно-красным бандеровским флагом.

Такой вот незатейливый украинский юмор. Или кулинарные традиции? Что касается самого Грамарчука, присутствующего в соцсети под ником «Александр Гром», то он очень доволен своим «креативом». Правда, из его слов многое про него и про нынешнюю Украину становится понятным.

- Хоть я и покинул службу в информационном подразделен6ии, но на волонтерских началах продолжаю деятельность против РФ, - с гордостью сообщает он. Похоже, он начел на чем сорвать злость и отыграться, после того, как со свистом пролетел мимо кресла депутата Верховной рады Украины на последних выборах, представляя партию Порошенко «ПЕС» и заняв лишь 5-е место. Но его «креатив» нашел отклик, многие соотечественники его в сети поддерживают, некоторые даже просят расширить ассортимент.

На слова Зеленского о единой Украине в Виннице ответили деломФото: Facebook

Собственно говоря, ничего принципиально нового тут нет. Были уже и «русские в клетке» на всякого рода «художественных перформансах». Были и продаваемые школьниками «сырники с москалем», и торт в виде «русского младенца», которого с упоением и ухмылками жрали представители украинского бомонда, и компот «кровь российских младенцев». И многое другое. Как тут не вспомнить «москаликов, жареных в сметане» в одном из львовских кафе, присутствовавших в меню задолго до начала майдана в 2013-м. Так в меню назвали тогда жареных в сметане карасей.

Но вот раньше все же эти попытки расчеловечить жителей Донбьасса и русских имели какой-то локальный характер. Или в относительно узком кругу, или в отношении достаточно узкого круга. Единственное исключение, наверное, широко принятое на Украине общее обозначение погибших в Доме Профсоюзов в Одессе, как «шашлыков из колорадов» или «жареных колорадов». Но и там это было в отношении локальной группы. А теперь в соцсети активно пропагандируется каннибальский «юморок» в отношении населения целой территории как бы своей как бы страны.

- Ничего человеческого на Украине не остаётся. Такое ощущение, как будто нормальные люди стали Украину покидать. Страшно! Смотреть, как эти нелюди глумятся над усопшими. Как вы думаете, не есть ли это призыв к людоедству? – возмущается на своей странице в той же соцсети экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко и задается вопросом. - И вы хотите, чтобы после всего этого, увиденного на фотографиях, люди Донецка и Луганска вернулись на Украину?

Наверное, Журавко прекрасно знает ответ на свой вопрос. Как и жители Донбасса.

Люди и людоеды не могут быть вместе.

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