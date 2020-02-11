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Человечеству грозит новая эпидемия? В Бразилии обнаружили неизвестный науке вирус
11 февраля 2020, 08:24 • 166 • В мире
Грозит ли человечеству новая эпидемия? Ведь учёные в Бразилии обнаружили неизвестный науке вирус, происхождение которого остаётся загадкой.
Как рассказали специалисты на сайте bioRxiv, ДНК обнаруженной в озере Пампулья инфекции на 90% состоит из генов, с которыми наука никогда не сталкивалась. Вирус уже получил название - Yaravirus brasiliensis.
Ученые полагают, что столкнулись с первым случаем неизвестной изолированной группы вирусов либо дальним родственником гигантского вируса, который со временем приобрёл меньшую форму.
Гигантские вирусы благодаря сложному геному могут синтезировать белки и являются паразитами амёб.
Размер нового микроорганизма крайне мал по сравнению с гигантскими вирусами - около 80 нанометров, но он также паразитирует только на амёбах.
При этом его геном не схож ни с одним известным науке.
Учёные полагают, что изменения, происходящие в мире, приведут к появлению и других новых вирусов.
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