Человечеству грозит новая эпидемия? В Бразилии обнаружили неизвестный науке вирус

Как рассказали специалис ты на сайте bioRxiv , ДНК обнаруженной в озере Пампулья инфекции на 90% состоит из генов, с которыми наука никогда не сталкивалась. Вирус уже получил название - Yaravirus brasiliensis .

Ученые полагают, что столкнулись с первым случаем неизвестной изолированной группы вирусов либо дальним родственником гигантского вируса, который со временем приобрёл меньшую форму.

Гигантские вирусы благодаря сложному геному могут синтезировать белки и являются паразитами амёб.

Размер нового микроорганизма крайне мал по сравнению с гигантскими вирусами - около 80 нанометров, но он также паразитирует только на амёбах.

При этом его геном не схож ни с одним известным науке.