«Человечество столкнулось с потерей ориентиров»

Пандемия COVID-19 доказала, что в самые кризисные времена на первый план выходит реакция на вызовы со стороны государства. И именно в таких ситуациях проявляется его дееспособность, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По мнению российского лидера, современный мир требует координации усилий всех участников международных отношений, только так можно дать ответ на глобальные вызовы. При этом Владимир Путин отдельно остановился на важности контроля над вооружениями, уважении суверенитета, сотрудничестве в кибербезопасности и решении региональных конфликтов. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, президент РФ затронул главные болевые точки современных международных отношений. И своевременный ответ на заявления российского лидера со стороны мировых игроков позволил бы избежать новых катаклизмов и снизить напряжение на планете.

Сильное государство

Коронавирусная инфекция внесла серьезные коррективы в проведение ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Организаторы были вынуждены перенести мероприятие из солнечного Сочи в дождливую и холодную Москву. Кроме того, COVID-19 не позволил мировым лидерам принять участие в завершающей пленарной сессии. Хотя еще в прошлом году почетными гостями итоговой дискуссии помимо российского президента были руководители Азербайджана, Иордании, Казахстана и Филиппин. На фоне роста заболеваемости в стране воздержался от личного посещения Центра международной торговли, где с 20 по 22 октября проходил форум, и Владимир Путин. Тем не менее, российский лидер всё же принял участие в дискуссии, хотя и дистанционно.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай» Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Сессия, модератором которой вновь стал политолог Федор Лукьянов, стартовала с длительной вступительной речи президента. Глава государства постарался с первых минут донести до слушателей свое видение международных отношений, на которые влияет пандемия.

— Человечество достигло очень высокого технологического и социально‑экономического уровня — и вместе с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите, миссии человека на планете Земля, — заявил Владимир Путин. — Такой кризис не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции. Он требует переоценки приоритетов и переосмысления целей . И начинать надо с себя — с каждого человека, сообщества, государства, а уже потом бороться за мировое устройство. Пандемия коронавируса, переживаемая в этом году, может послужить своеобразной точкой отсчета для такой трансформации.

По его словам, борьба с COVID-19 показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство . Происходит это вопреки рассуждениям тех, кто считает, что роль государства в глобальном мире сокращается, а в перспективе оно и вовсе будет заменено другими формами социальной организации.

В недавнем прошлом государства стремились сохранить влияние на своих граждан, бизнес и ресурсы, отметил в беседе с «Известиями» президент фонда Observer Research Foundation Самир Саран. Уже тогда можно было столкнуться с популистским отрицанием глобализации и глобальных институтов, добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— Пандемия лишь усилила эту тенденцию, — заявил он. — Мы видим, что во время этого кризиса люди воспринимают правительства как главных ответчиков, и соответственно ожидания от них выше. В этих условиях эффективные правительства могут повысить свою легитимность, а слабые — столкнуться с негативной реакцией.

Владимир Путин подчеркнул, что сильное государство — базовое условие для развития России. При этом сила заключается не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности и даже не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала, а в доверии граждан, уверен президент.

По его словам, гражданское общество сыграет ключевую роль в прогрессе страны, поэтому важно прислушиваться к запросам со стороны людей. Однако нельзя забывать и о попытках вмешательства иностранных сил , которые порой могут прикрываться голосом народа. На этом фоне российский лидер строго высказался против каких-либо попыток импортировать демократические ценности.

— Мы видим, как функционируют такие «завозные» модели демократии. Это просто оболочка, фикция , как правило, фикция, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают. А соответствующие руководители — это не более чем вассалы . А за вассала, как известно, всё решает господин, — сказал президент.

Особое внимание президент уделил важности сотрудничества и выстраивания доверительных отношений на мировой арене . По мнению президента, при всей современной раздробленности международной жизни есть задачи, для решения которых недостаточно объединения потенциала отдельных, даже очень влиятельных государств. В частности, речь идет о противодействии терроризму и разрешении острых региональных конфликтов, обеспечении глобального экономического развития и борьбе с бедностью. Кроме того, президент призвал к сотрудничеству в области кибербезопасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— При этом, подчеркну, конкуренция сейчас носит, как правило, гибридный характер, затрагивает все сферы, в том числе только формирующиеся. Поэтому и доверие требуется укреплять повсеместно. В этом смысле киберпространство может послужить площадкой для апробирования этих мер, — сказал Владимир Путин.

Президент России говорит о попытках найти совместный путь решения проблем кибербезопасности посредством диалога, а не на расстоянии вытянутой руки с помощью санкций, заявил «Известиям» заслуженный профессор кафедры политологии Колумбийского университета и директор Евроатлантической инициативы в области безопасности Роберт Легвольд. Для решения этого кризиса необходимо взаимное доверие, отметил он.

Затронул президент и тему постоянного давления на Россию со стороны западных стран . По его мнению, все попытки негативно повлиять на развитие страны — тщетны.

— И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах , — сказал он.

Сотрудничество и невмешательство

После выступления президента мероприятие перешло к свободной дискуссии, когда глава государства отвечал на вопросы экспертов. Так, одной из тем стало будущее договора СНВ-III и вопрос контроля над вооружениями в целом. По мнению Владимира Путина, Москва «не цепляется за этот договор» , поскольку безопасность РФ от этого не пострадает. Российский лидер призвал Вашингтон к прямому и профессиональному разговору на эту тему. Российская сторона готова обсуждать включение в договоренности нового вида вооружений и подключение Китая.

— На нас только не нужно перекладывать ответственность за то, чтобы сделать этот договор многосторонним . Если кто-то хочет так сделать — пускай этого и добивается, мы же не возражаем, — сказал Владимир Путин.

Нет никаких сомнений, что мы уже находимся на ранних этапах усиленной гонки вооружений между США и Россией, а также Америкой и Китаем, заявил «Известиям» политолог Роберт Легвольд. Он пояснил: официальные доктрины США, включая «Обзор ядерной политики» и «Национальную стратегию», доказывают возвращение конкуренции великих держав, Россия в ответ продолжила свою программу модернизации вооруженных сил, в том числе, в ядерной области. Однако, по мнению профессора, в настоящий момент эскалации препятствуют экономические ограничения. Страны не в состоянии участвовать в полномасштабной гонке ни в области обычных вооружений, ни в ядерной сфере, считает он.

— Что касается СНВ-III, если к власти придет Джо Байден, вероятно, мы достигнем продления договора как минимум на один год. Важно начать изучать, какой вид контроля над ядерными вооружениями у нас может быть на двусторонней основе, учитывая многополярность ядерного мира, — подытожил эксперт.

Обсуждалась во время дискуссии также ситуация в Нагорном Карабахе и в целом на постсоветском пространстве, которое всё больше напоминает пороховую бочку. Президент напомнил, что для Москвы — Армения и Азербайджан равные партнеры . Хотя стоит отметить, что Ереван всё же входит в ОДКБ и защищен договором о коллективной безопасности. Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе — огромная трагедия.

— За 10 лет войны в Афганистане в Советской армии погибли 13 тыс. А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти пять . А сколько раненых, сколько людей страдает, сколько детей, — сказал он.

Глава России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

По словам президента, сейчас важно найти приемлемые компромиссы для Еревана и Баку. Между тем в экспертных кругах считают, что камнем преткновения для выхода из кризиса могут стать действия Турции, которая откровенно поддерживает Азербайджан.

— Сейчас руководство Турции настаивает на военном решении конфликта в Карабахе, что не отвечает интересам России. Реджеп Тайип Эрдоган настраивает Баку так, чтобы они шли до победного конца, — заявил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

Эксперт отметил, что отправка турецкими властями в зону конфликта выходцев из разных регионов, в том числе из Сирии и Ливии — это дополнительный источник нестабильности.

— Обострение конфликтов в горячих точках — явление общемировое, а не только постсоветского пространства. Основная причина для этого региона состоит в том, что не все бывшие союзные республики оказались готовы стать суверенными , — заявил «Известиям» заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Владимир Путин справедливо отметил, что распад СССР был мировой геополитической трагедией. Оказалось, что линии раздела проходят зачастую не по административным границам союзных республик, что и стало причиной создания таких горячих точек, как Карабах, Приднестровье, Абхазия и Донбасс.

Зачастую подобные проблемы, как отметил политолог, решаются силовым путем. Но такой исход, по его мнению, провоцируют внешние силы — используя различные возможности, они создают проблемы на постсоветском пространстве для его ядра — России. Стоит отметить, что президент в четверг вновь напомнил: Россия не вмешивается в дела Белоруссии , где протестующие продолжают требовать ухода Александра Лукашенко. При этом в Москве надеются, что этого не будут делать и другие государства. О таком же подходе России президент заявил и комментируя кризис в Киргизии.

Выступление российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Во время дискуссии Владимира Путина спросили и об инциденте с Алексеем Навальным. По словам президента, он лично дал указание разрешить вывезти блогера на лечение в Германию , хотя тому нельзя было покидать страну из-за судебных дел. Президент подчеркнул: Россия готова сотрудничать в выяснении обстоятельств случившегося, но Берлин отказывается работать с Москвой.

Обсуждалась на «Валдае» и внутриполитическая повестка. Владимир Путин, в частности, сообщил, что правительство в настоящий момент не планирует сокращать Вооруженные силы . Ранее Минфин предложил реформу ВС на основе оптимизации бюджета. Один из пунктов касается сокращения штатной численности военнослужащих на 10%.

А вот на вопрос о возможности остаться на посту президента после 2024 года Владимир Путин ответил, что, в первую очередь, конституционные поправки были приняты для того, чтобы укрепить суверенитет России, назначить новые перспективы для развития экономики, социальной сферы и страны в целом. А об участии в выборах, по словам президента, пока говорить рано.