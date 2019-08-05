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Человеческий фактор: МЧС рассказало об основной причине лесных пожаров в Сибири

05 августа 2019, 18:24  •  67 • В России
Основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири, по всей видимости, стало неосторожное обращение с огнём. Как сообщили в МЧС, на это указывает тот факт, что большая часть очагов возгорания находится вблизи дорог. В министерстве также сообщили, что общая площадь пожаров снизилась на четверть — огонь потушен на территории 1 млн га. В районе ЧП продолжают работу более 4 тыс. человек личного состава и свыше 400 единиц техники.
 
Лесные пожары в Богучанском районе Красноярского края РИА Новости © Александр Кряжев
 

Основной причиной лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России, скорее всего, стал человеческий фактор. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве отметили, что на такие выводы наталкивает тот факт, что значительная часть очагов пожаров находится вдоль дорог.

«Проведённая авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это даёт основания предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров было неосторожное обращение человека с огнём», — отметили в МЧС.

В связи с этим глава министерства Евгений Зиничев подчеркнул важность проведения разъяснительной работы с населением.

«Необходимо продолжать разъяснительную работу с населением органам исполнительной власти, органам местного самоуправления субъектов, органам внутренних дел и МЧС. В том числе с привлечением волонтёров и добровольцев», — сказал он в ходе селекторного совещания.

Ранее о возможном наличии человеческого фактора в возникновении пожаров сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он предположил, что возгорание может быть связано с незаконной вырубкой лесов.

«В отношении незаконных порубок, вырубок леса очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами ещё предстоит установить, это невозможно предполагать. Но тем не менее есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб», — цитирует премьер-министра РИА Новости.

 

«Площадь пожаров сократилась на 25%»

Напомним, лесные пожары в Сибири начались во второй половине июля, а в конце месяца на территории нескольких регионов был введён режим чрезвычайной ситуации. Тогда в МЧС основной причиной пожара называли природные аномалии — засуху и сильную жару.

В начале августа общая площадь пожаров превысила 2,8 млн га. Для борьбы с огнём МЧС развернуло усиленную группировку, также были привлечены силы Минобороны. В ведомстве сообщили, что с начала операции военная воздушная группировка потушила пожары примерно на 750 тыс. га (из 1,1 млн га).

«С утра 5 августа самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили десять вылетов, выполнив сброс 420 тонн воды. Экипажи вертолётов Ми-8 совершили десять вылетов и 27 сбросов воды, всего — 135 тонн воды», — говорится в сообщении Минобороны.

Принимаемые оборонным ведомством меры в пять раз снизили скорость распространения огня в Красноярском крае, подчёркивается в сообщении.

В ходе прошедшего в понедельник, 5 августа, совещания Евгений Зиничев также отметил, что за последнюю неделю начало снижаться число очагов пожара, а общая площадь, на которой огонь был потушен, увеличилась. Так, после усиления группировки МЧС в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах возгорание было ликвидировано на 1 млн га.

«Ликвидированы все природные пожары на особо охраняемых территориях. Таким образом, общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25%», — сообщается на сайте МЧС.

В ходе совещания также было доложено, что на данный момент активно горят леса на площади почти 57 тыс. га (в Красноярском крае — порядка 42 тыс. га и в Иркутской области — чуть больше 14 тыс. га). Общая группировка сил, задействованная в тушении, состоит из более чем 4 тыс. человек личного состава и 416 единиц техники.

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277 уголовных дел

 

По факту возникновения природных пожаров было возбуждено 277 уголовных дел, сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, замглавы МЧС Игорь Кобзев. По его словам, более чем в 3,3 тыс. случаях в возбуждении уголовных дел было отказано.

«На 31 июля дознавателями государственного пожарного надзора по результатам проверок сообщений, связанных с лесными пожарами, возбуждено 277 уголовных дел по статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», — сказал он.

Также 5 августа стало известно, что власти ряда регионов, в которых продолжаются лесные пожары, искажали статистику, связанную со стихийным бедствием. Об этом заявил представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров... Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов... По Красноярскому краю проверка ещё идёт, по Бурятии таких случаев выявлено не было», — приводит его слова РИА Новости.

Федосов пояснил, что речь идёт об искажении данных о расстояниях до населённых пунктов и о времени ликвидации пожаров, из-за чего специалисты не успевали адекватно реагировать на возгорания. По его словам, на скорость развёртывания группировки спасателей повлияли и бюрократические проволочки со стороны властей регионов.

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