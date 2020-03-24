Человеческий фактор: как катастрофа лайнера А320 во Французских Альпах изменила мировую авиацию

24 марта 2015 года на юго-востоке Франции произошла авиакатастрофа лайнера А320 компании Germanwings, жертвами которой стали 150 человек. Как установило следствие, самолёт врезался в гору по вине страдавшего депрессией второго пилота Андреаса Любица. Трагедия привела к ужесточению мер психологического контроля лётчиков в ЕС. Однако, как считают эксперты, принятые меры недостаточны. Чтобы подобная трагедия не повторилась, российские специалисты создали экспресс-тест, оценивающий когнитивные способности пилотов. Также в РФ и на Западе разрабатываются аппараты автоматического контроля психического состояния лётчиков с применением искусственного интеллекта.

Пять лет назад в Альпах на юго-востоке Франции разбился самолёт А320 немецкой авиакомпании Germanwings, выполнявший рейс по маршруту Барселона — Дюссельдорф. Лайнер врезался в гору на скорости 700 км/ч. Катастрофа унесла жизни всех находившихся на борту 150 человек. Как выяснило следствие, виновником трагедии оказался второй пилот, 27-летний гражданин ФРГ Андреас Любиц.

Он сознательно направил А320 к земле. Перед снижением Любиц закрыл дверь в кабину, воспользовавшись тем, что командир воздушного судна покинул рабочее место.

Проводившие расследование власти ФРГ и Франции назвали причиной катастрофы психическое состояние Любица. Второй пилот страдал от депрессии, трижды консультировался с психиатром и принимал антидепрессанты. При этом знакомые лётчика характеризовали его как спокойного и дружелюбного человека.

«Системное тестирование»

Катастрофа А320 в Альпах привела к ужесточению контроля за психологическим состоянием пилотов гражданской авиации и введению ряда норм безопасности. Например, латвийская авиакомпания AirBaltic уже 27 марта 2015 года ввела требование об обязательном нахождении в кабине самолёта двух человек на протяжении всего полёта.

Данное правило внедрили ряд других авиакомпаний, включая немецкие, однако оно так и не стало обязательным. В частности, в апреле 2017 года Ассоциация авиационной промышленности Германии объявила об отмене требования нахождения двух человек в кабине.

Андреас Любиц

AFP

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Как пояснили в организации, оно не способствует повышению мер безопасности — дверь в кабину самолёта часто приходится держать открытой, что повышает риск проникновения посторонних, в том числе преступников.

В марте 2016 года французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации выступило за усиление медицинского контроля за лётчиками гражданской авиации, в том числе за их психологическим состоянием.

В июле 2018-го Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) обязало авиакомпании проводить «систематическое тестирование» пилотов на психоактивные вещества, включая алкоголь и наркотики. Проверки должны проходить при приёме на работу и без предупреждения.

Агентство потребовало, чтобы эти меры были реализованы в течение двух лет, то есть до июля 2020 года. Данные шаги касаются всех авиакомпаний стран — членов ЕС и иностранных перевозчиков, летающих в воздушном пространстве Евросоюза.

Однако распоряжение EASA и ряд других мер, принятых из-за трагедии, которую спровоцировал Любиц, не учитывают всех аспектов, связанных с контролем психического и психологического состояния пилотов. Такую точку зрения в беседе с RT высказала Надежда Якимович, кандидат психологических наук, главный научный сотрудник Московского авиационного технологического института (МАТИ) — Российского государственного технологического университета имени Циолковского.

Так, по мнению эксперта, имеющего более чем 30-летний стаж в сфере авиационной психологии, депрессия может протекать в различных формах, которые не всегда диагностируются врачами.

Как говорится в «Руководстве по авиационной медицине» Международной организации гражданской авиации (ИКАО), депрессия приводит к скрытой, а иногда и явной потере работоспособности — «главным образом из-за ослабления способности к концентрации, отвлекаемости и нерешительности». Также для этого заболевания характерен риск самоубийства, что делает больного пилота «непригодным для работы в авиационной среде».

«В течение эпизода депрессии симптомы то нарастают, то убывают, поэтому в отдельные дни больной может чувствовать себя сравнительно хорошо и выглядеть годным для полёта. Тем не менее ослабление концентрации и когнитивной реакции присутствует всегда в той или иной степени», — отмечают специалисты ИКАО.

Спасатели на месте катастрофы лайнера А320 компании Germanwings

Reuters

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Как установила прокуратура Дюссельдорфа, Germanwings ничего не знала о депрессии Любица из-за принципа медицинской тайны, а сам пилот не афишировал свои проблемы с психикой при прохождении врачебного осмотра для допуска к полётам.

«В данном случае анонимность пациента и принцип врачебной тайны обернулись трагическими последствиями. Однако после инцидента с Любицем в законодательстве Евросоюза произошли изменения, которые позволяют медикам информировать работодателя о проблемах пациента, если по роду деятельности он отвечает за жизни других людей», — отметила Якимович.

«Свести к минимуму риск»

Как полагают эксперты, более 99% лётчиков — абсолютно адекватные люди, следящие за своим здоровьем и психическим состоянием. Тем не менее по статистике порядка 70% авиакатастроф вызваны именно человеческим фактором, что диктует необходимость создания новых механизмов проверок психоэмоционального состояния пилотов.

«От ошибок не застрахованы даже опытнейшие пилоты. В жизни происходят разные события, которые могут негативно повлиять на когнитивные способности лётчиков. Полностью застраховать пилотов от ошибок невозможно, но свести к минимуму риск вполне реально», — говорит Якимович.

Катастрофа во Французских Альпах стала стимулом для развития проектов, направленных на то, чтобы поставить человеческий фактор под контроль машинного интеллекта.

Медосмотр пилота гражданской авиации

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На сегодняшний день в России специалистами МАТИ разработано специальное экспресс-тестирование на когнитивные (психические) способности пилотов. Оно проходит в виде короткой компьютерной игры во время предполётного осмотра лётчиков.

Надежда Якимович, одна из создателей методики, рассказала RT, что данный способ проверки позволяет повысить эффективность предполётного осмотра, который занимает обычно около пяти минут. Тест уже был апробирован на пилотах «Аэрофлота» и на российских кандидатах в космонавты в период подготовки миссии на Марс.

Также в России и на Западе проводятся исследования, связанные с автоматическим отслеживанием психического состояния пилотов. По словам Якимович, в перспективе учёные могут создать аппаратуру, способную анализировать речь пилотов.

«Предполагается, что искусственный интеллект позволит выявлять признаки психического возбуждения или торможения, например, по частоте тона. Правда, машина не может определять семантику, то есть направление мысли пилотов. Поэтому эффект от использования таких аппаратов будет ограниченным, если не подключать к анализу профессиональных психологов», — отметила эксперт.

«Максимум мер»

В России медицинскую пригодность пилотов проверяют при поступлении в училища гражданской авиации, в рамках врачебно-лётной экспертизы и предполётного осмотра, где измеряют пульс, температуру, давление и частоту дыхания.

На Западе, в отличие от РФ, нет строгой системы профессионального отбора при поступлении в образовательные учреждения гражданской авиации, говорит Якимович. По её словам, медицинская экспертиза и психологический контроль в Европе и США — удел частных организаций, имеющих положенную по закону медицинскую сертификацию.

«Преимущество российского подхода, на мой взгляд, заключается в серьёзной регулирующей роли государства. В то же время Запад продвинулся дальше России во внедрении тестов на когнитивные способности. Тем не менее оба подхода не предполагают углублённого изучения психического состояния лётчиков. Проверки носят эпизодический характер», — констатировала Якимович.

На отсутствие унифицированного подхода к контролю психологического и психического состояния пилотов указывают и в «Руководстве по авиационной медицине» ИКАО. Сложившуюся ситуацию с тестированием специалисты не считают критичной, но напоминают, что «практически любое ослабление когнитивной функции может иметь серьёзные последствия».

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, значение человеческого фактора в авиакатастрофах чрезвычайно велико, однако трагедия в Альпах, которая произошла по вине Любица, была экстраординарным инцидентом в гражданской авиации.

Собеседник RT назвал исчерпывающими меры проверки лётчиков гражданской авиации, которые существуют в России и на Западе. Например, врачебно-лётная экспертиза в РФ «захватывает достаточно большое количество медицинских аспектов и является одной из самых строгих в мире», подчеркнул Пантелеев.

«С моей точки зрения, не нужно ужесточать меры психологического и психического контроля. По крайней мере, того, что уже было реализовано в России, на мой взгляд, более чем достаточно. В целом за последние годы в РФ и на Западе было принято, пожалуй, максимум мер, которые позволяют контролировать психоэмоциональное состояние лётчиков без серьёзного экономического ущерба авиаотрасли», — резюмировал Пантелеев.