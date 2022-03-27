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«Челночная дипломатия»: зачем Макрон инициировал план эвакуации жителей Мариуполя

27 марта 2022, 00:15  •  162 • В мире
Париж при поддержке Турции и Греции намерен попытаться эвакуировать из зоны военных действий часть жителей украинского Мариуполя. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, в ближайшее время он обсудит этот план с Владимиром Путиным. Однако сейчас большинство жителей Мариуполя уходят по зелёному коридору в ДНР и Россию, где им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь. Часть гражданских националисты не выпускают из города, используя их в качестве живого щита. По мнению экспертов, инициатива Макрона оторвана от реальности и продиктована в большей степени предвыборным пиаром, а также желанием играть более заметную роль в международных делах.
 
Президент Франции Эммануэль Макрон /Беженцы из Мариуполя © AP / РИА Новости
 

Эммануэль Макрон заявил о планах провести переговоры с Владимиром Путиным с целью организации эвакуации жителей Мариуполя. Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза. По словам французского лидера, содействие Парижу готовы оказать Турция и Греция.

«Сегодня у нас было конкретное обсуждение с мэром Мариуполя. Мы координируем усилия, а затем проведём переговоры с русскими. Как можно скорее. Надеемся, в ближайшие дни. В ближайшие 48—72 часа я проведу разговор с президентом Путиным, чтобы согласовать детали и условия. Нельзя медлить», — заявил Макрон.

Москва пока никак не прокомментировала озвученную президентом Франции инициативу. Однако опрошенные RT эксперты выразили недоумение относительно заявления Макрона о готовности совместно с Турцией и Грецией провести гуманитарную операцию.

«Сейчас подавляющее большинство жителей Мариуполя уехали, остальных удерживают националисты. Поэтому гуманитарная ситуация в городе может стабилизироваться только с его окончательным освобождением. Единственное, что я могу предположить, — Макрон решил попытаться вывезти местных греков, но они, скорее всего, уже уехали. Либо под видом мирных жителей вывести из города украинских боевиков», — поделился своим мнением в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман считает, что у инициативы Макрона мало шансов на реализацию. В комментарии RT эксперт отметил, что в городе ещё продолжаются боевые действия, а гуманитарными вопросами занимаются Россия и власти ДНР.

«Гипотетически Франция при поддержке Турции могла бы проложить морской коридор, забрав часть жителей Мариуполя. Но в целом мне очень трудно комментировать такую инициативу — она выглядит оторванной от реальной ситуации и вряд ли продиктована желанием действительно помочь мариупольцам», — сказал Фельдман.

Эксперты напомнили, что гуманитарный коридор, по которому Мариуполь покидают гражданские, давно работает, а переговоры с мэром Вадимом Бойченко не имеют смысла, так как он давно сбежал из города и де-факто не контролирует ситуацию.

Ещё 23 марта в Telegram-канале Мариупольского горсовета председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о том, что мэр покинул город. По его словам, теперь Бойченко, находясь за пределами Мариуполя, во взаимодействии с властями Запорожья якобы пытается создать коридор для вывода мирных жителей на подконтрольную Киеву территорию, поскольку российские военные якобы насильственно вывозят гражданских на территорию России.

Ранее, несмотря на тяжелейшую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, власти Украины стали чинить препятствия для эвакуации жителей по гуманитарным коридорам, организованным Россией.

Сопротивление уходу населения по гумкоридору в РФ оказали также бойцы неонацистского полка «Азов». Боевикам выгодно оставить в городе как можно больше гражданских, чтобы прикрываться ими как живым щитом, тем самым замедляя наступление российских войск и ополчения ДНР.

  • Раздача российской гумпомощи жителям Мариуполя
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

По данным Минобороны РФ, почти все жители Мариуполя изъявили желание перебраться исключительно в Россию либо в населённые пункты Запорожской и Херсонской областей, контролируемые российской армией.

Помимо российских военных, активное содействие в эвакуации гражданских оказывают власти ДНР. Жителям города помогают уехать и сотрудники RT, находящиеся на месте событий. Однако в Мариуполе по-прежнему остаётся ещё много людей, которых запугивают и не выпускают националисты.

23 марта одна из жительниц Мариуполя в разговоре с RT предположила, что люди оставляли свои дома из-за обстрелов со стороны позиций ВСУ. Сама она уехала из города 15 марта по трассе от посёлка Володарское — именно там власти ДНР организовали зелёный коридор.

«Очень приятные, приветливые люди (сотрудники Народной милиции ДНР. — RT). Угощали нас конфетами… Воду дали в дорогу, сказали, как правильно ехать», — поделилась своими эмоциями женщина.

О вежливом и заботливом отношении со стороны военных ЛДНР и России говорят и другие жители Мариуполя. Так, в одном из материалов корреспондента КП Дмитрия Стешина были опубликованы кадры общения с жителем Мариуполя Евгением. С годовалым сыном на руках он тоже выехал из Мариуполя по гумкоридору из Володарского. По словам мужчины, российские военные отдали ему и другим горожанам свои сухпайки, привезли воду.

По данным Минобороны РФ, жителям Мариуполя постоянно доставляют продукты питания, медикаменты и воду. Этим занимаются как благотворительные фонды и волонтёрские организации, так и само российское военное ведомство, которое 14 марта начало в этом городе гуманитарную операцию. Гражданских, получивших ранения, вывозят на лечение в ДНР либо в Россию.

В настоящее время российские войска и ополчение близки к полному освобождению Мариуполя. За последние дни под контроль наступающих сил перешли администрация и Левобережный район города. Зачистка кварталов, где прячутся националисты, продолжается.

Предвыборный пиар и суета

Опрошенные RT эксперты считают, что западные государства не в состоянии каким-либо образом повлиять на ситуацию в Мариуполе. Попытку Макрона организовать зелёный коридор они объясняют прежде всего «работой на рейтинг» в преддверии выборов.

Напомним, в апреле состоятся президентские выборы во Франции. Голосование пройдёт в два тура: 10 и 24 апреля. Помимо действующего главы Пятой республики Эмануэля Макрона, на пост президента претендуют ещё четыре политика: представители правого лагеря Марин Ле Пен (партия «Национальное объединение») и Эрик Земмур («Реконкиста»), консерватор Валери Пекресс («Республиканцы») и социалист Жан-Люк Меланшон («Непокорившаяся Франция»). Пока социологии прогнозируют победу действующего президента.

Павел Фельдман считает, что Макрон смог улучшить электоральные позиции во многом за счёт пиара на различных инициативах, связанных с Украиной и отношениями между Западом и Москвой. А нынешнее геополитическое обострение, по мнению эксперта, объективно повысило шансы французского президента на победу.

  • Беженцы из Мариуполя
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов
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«Ситуация в мире сильно обострилась. Когда такое происходит, народ, как правило, не меняет лидеров страны. И французы, скорее всего, поддержат действующего главу государства. К тому же Макрон набрал очки, позиционируя себя в роли миротворца в украинском кризисе и ментора в разборках между Западом и Россией. Другое дело, что реальных результатов в разрешении противоречий он не добился, но зато смог неплохо пропиариться», — отметил Фельдман.

При этом, по словам эксперта, дипломатическая и медийнная активность Макрона в определённой степени призвана скрыть политическую слабость Франции в разрешении глобальных и региональных проблем безопасности.

«Челночная дипломатия, которой с начала зимы занимается Макрон, абсолютно ничего не меняет. Франция хочет играть более важную роль в международных отношениях, но мы видим, что эти амбиции мало чем подкрепляются. Макрон суетится, по каждому поводу высказывает свою точку зрения, но эффект от его заявлений, по сути, нулевой», — рассуждает Фельдман.

Ростислав Ищенко также полагает, что Франция неспособна повлиять на украинскую ситуацию и позицию Москвы. Тем не менее Макрон не оставляет попыток повысить свою значимость в международных делах, особенно после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, которая была его негласным конкурентом.

«Макрон явно решил предстать в глазах Европы как сильный лидер и выиграть неформальную конкуренцию у нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. Однако все усилия французского президента сейчас направлены на выборы и позиционирование себя как сильного общеевропейского политика. Эскалация конфликта на Украине помогла ему в плане пиара, но по-настоящему судьба жителей Мариуполя и Украины в целом Макрона не волнует», — резюмировал Ищенко.

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