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Чехов засудят за снос памятника советскому маршалу

10 апреля 2020, 13:35  •  53 • Политика
Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против муниципальных властей Праги, которые снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Инициатором демонтажа стал 36-летний староста района "Прага-6" Ондржей Коларж, который объяснил снос тем, что "у него не было маски".
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу попросил чешского коллегу Лубомира Метнара отправить памятник в Москву, причем расходы взяла бы на себя принимающая сторона. Однако чешские военные ответили отказом, заявив, что монумент принадлежит муниципалитету.
Ранее в МИД Чехии заявили, что демонтаж памятника, который хотят сдать в музей, не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией. Однако СК РФ возбудил дело по ч. 3 ст. 354.1 ("Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично"). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Чехи решили снести памятник, простоявший 40 лет, еще в сентябре прошлого года. Протестуя против этого решения, около памятника регулярно собирались митингующие. Поэтому Конева решили убрать по-тихому, во время карантина, когда большинство жителей находятся дома.

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