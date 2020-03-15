Чехословакия-68. Провал политиков: чужая работа для танковой армии • 137 • Аналитика

«Армейская операция даёт трупы…» Кинофильм «В августе 44-го»

Полезное разнообразие

Как известно, для любой работы неплохо бы иметь соответствующий инструмент. Конечно, можно построить избу, используя один лишь топор, но делать это неудобно и непроизводительно. Почему-то вспоминается эпоха Наполеоновских войн и всякие там уланы, кирасиры, егеря, конные егеря, гренадёры, драгуны… То есть армии были весьма разнообразными по составу. И вряд ли это было чьей-то прихотью.



То есть все эти подразделения с весьма различным оснащением и вооружением создавались под решение каких-то своих задач, и это никого не удивляло. То есть самым удивительным образом сухопутная армия не делилась просто на пехоту, кавалерию и артиллерию, как позже принято было думать.







Вряд ли европейские монархи той эпохи хотели просто поиграться в солдатиков (хотя не без этого!). Со всей очевидностью затраты на создание и содержание «уникальных» подразделений окупались в ходе войн и сражений, иначе никто этим заморачиваться просто бы не стал, создавали бы стандартные кавалерийские и пехотные полки. Почему-то в современную эпоху с определённого момента стали весьма популярны именно танковые войска, от них буквально ждали чудес, и периодически возникал вопрос: изжил себя танк или ещё нет?



Позже возник какой-то странный повышенный интерес вокруг спецназа — как следует из названия, подразделений, предназначенных для решения весьма специфических задач. Войны ими не выиграешь, как, впрочем, и одними танками. Нет такого «волшебного» рода войск, который бы помогал решать все задачи. Так не бывает.



Понятно, что самые замечательные в мире танковые войска не смогут решить всех задач на поле боя, но тем более ошибочно полагать, что их можно успешно применять для решения задач политических.



Ввести танки?

Касательно Венгрии-56 и особенно Чехословакии-68, не говоря уже о ГДР-52, возникают серьёзные вопросы именно по работе советских спецслужб, а не по поводу того, стоило или нет вводить танки. Ввод танков — это уже как бы от безысходности. То есть когда всё пошло псу под хвост. С помощью танков и даже десантников (которые пришли в Прагу гораздо раньше и были куда как более полезны) политические проблемы не решаются.



Достаточно странная ситуация, когда в стране ОВД «внезапно» происходят подобные события. Такие события внезапно не происходят (как правило). Должна была быть какая-то подготовка, какая-то предыстория. Это же не «внезапный десант марсиан», когда полчаса назад ничего не было, и тут вдруг… А пожар всегда лучше гасить в самом начале (это вам любой пожарный подтвердит).



Если взять самый интересный (и самый известный) пример, ЧССР-68, то нельзя не поразиться именно вот этому абсолютно фальшивому выбору лета 68-го года, а именно: вводить или не вводить танки. Достаточно странный выбор. Вообще-то, танковые войска предназначены изначально немного для других задач. Вот как-то так. При чём тут чехословацкие события, понять достаточно сложно. Если подумать, то как раз танковые войска были максимально бесполезны для решения тех самых вопросов, которые имелись в советско-чехословацких отношениях.



Советские танки на улицах Праги создавали «хорошую» картинку для западных СМИ, но, судя по всему, решать с их помощью задачи политические было примерно то же самое, что забивать шурупы, причём даже не молотком, а кувалдой. Коряво как-то получилось. Глупо и бесперспективно. В принципе, уже вот эта «дилемма»: вводить/не вводить танки (вилка) — уже признак того, что что-то мы упустили. Причём упустили не командиры-танкисты, а политики, дипломаты и спецслужбисты.



Вообще-то, это была именно их задача. Предотвратить, погасить или пустить события по какому-то другому руслу. Вообще что-то делать. В общем же и целом складывается нехорошее впечатление, что к лету 68-го мы в Чехословакии полностью упустили абсолютно всё в сфере политики, дипломатии и спецслужб, ситуация полностью неконтролируема, и остаётся одно — вводить танки. Плохое решение.



Мерзкая «вилка»

Вообще, ситуация достаточно типичная: если тебе предлагают на выбор два очевидно неприемлемых решения, плохое и очень плохое (а дальше выбери сам), то возникает вполне логичный вопрос: как вообще так получилось и почему мы здесь оказались? Вот некоторые товарищи этого сильно не любят. Дескать, что тут умствовать — решать, в смысле «трясти» надо, причём срочно.



Но вот как раз непонятно, ведь ЧССР была союзником и там неизбежно велась работа как по партийной линии, так и по линии спецслужб. И почему возник такой вот «замечательный» результат, причём внезапно? Что за дела? Всё пропало, всё проиграно, надо срочно всё «тушить» танками. А, видимо, до того «счастливого» момента ребята пили чешское пиво и писали наверх грамотно составленные докладные записки, что всё идёт путём? Так получается?



Абсолютно непонятно, почему возникла именно ситуация полной утери контроля над ситуацией, когда там, в Праге, все однозначно приняли какое-то там решение… То есть у нас там уже наблюдались не проблемы, а катастрофа. Но ведь так не бывает. Обычно проблемы нарастают понемногу. Можно что-то делать, как-то с ними бороться, предпринимать какие-то шаги. То есть «падение», даже если оно неизбежно, должно быть очень растянуто по времени.







И (чисто теоретически) в чехословацком руководстве должен был бы быть серьёзный раскол — по-другому не бывает. И в чехословацком народе тоже. А как же иначе? Но каким-то странным образом мы имели уже «готовую» ситуацию, когда буквально все организованные силы против нас. Бред какой-то.



Тут надо понимать, что, как и в случае с Венгрией и Югославией, за всем этим «счастьем» стояли зарубежные интересанты. Это всё не само собой получилось. И да, почему у них получилось практически всё, а у нас практически ничего? Кто виноват? Тут надо понимать одну существенную вещь: эти самые «свободные восточноевропейцы» (честно воевавшие за фюрера) очень любят болтать о том, что им должен был быть предоставлен некий свободный выбор, куда вступать и с кем дружить.



Ага, или в галактический совет, или в марсианскую конфедерацию. По факту, кроме ОВД, они могли вступить только и исключительно в НАТО, что и подтвердила история после 91-го года, и разместить на своей территории американские военные базы. Иначе никак. Выход ЧССР из восточного блока «раскалывал» ОВД ровно пополам. Это было бы стратегической катастрофой для СССР, и допустить этого было бы нельзя ни в коем случае.



Война начинается «до войны»

У нас как-то принято отсчитывать начало ВОВ именно с 22 июня, что несколько ошибочно. Военно-дипломатические маневры в Восточной Европе, принятие в состав СССР новых республик и территорий — это тоже война. Назвать точную дату её начала достаточно сложно. «Идеальный переворот» в Праге, который прохлопали советские политики, дипломаты и спецслужбисты, — это тоже из разряда войны до войны.



В случае его успеха дальнейшие шаги (по крайней мере, в отношении ЧССР) предсказать достаточно просто: сказка про «нейтральное», дружественное СССР государство не должна никого обманывать. Никаких вариантов, кроме смены флага, у чехословаков не было. Или вы верите во вторую Швейцарию? Поражает и уровень наивности пражских политиков, и уровень некомпетентности советских дипломатов. Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство



Выход ЧССР из соц. содружества неизбежно в корне менял ситуацию в Европе, ставил СССР в крайне тяжёлое положение и в принципе вёл к сливу «холодной войны». Слишком уж ЧССР была «удачно» расположена. То есть какое-то странное предложение: мы ваши друзья, мы в корне меняем госполитику, вследствие этого наша страна покидает созданный вами блок, а вы (возможно) проигрываете противостояние с США. Извольте бриться.



То есть «самое доброе государство» на месте СССР такого вот шага позволить бы не могло и было бы вынуждено бороться за своё выживание. Рассчитывать на то, что вот весь этот геополитический бред «проканает», могли только полные идиоты. Выход ЧССР из ОВД — это раскол ОВД на две части и (в перспективе) выход НАТО уже непосредственно к границам СССР. Там что, в Праге, полные кретины сидели? На что они рассчитывали?



Потеря Вьетнама и близко не создавала США подобных геостратегических рисков, но они там дрались до последнего. И как-то не сильно были готовы отдавать Вьетнам вьетнамцам. То есть в эпоху «холодной войны» говорить о том, что подобная смена вектора — это полностью внутреннее дело ЧССР, попахивает безумием.



ЧССР-68 — это благополучное суверенное государство, управляемое самими чехами и словаками. И советских войск там как-то не было. Живи как хочешь, делай что хочешь! Ага, и по итогам чехословаки шустро побежали из восточного блока. Почему политики в Праге не понимали последствий такого шага и почему советские дипломаты и партийные деятели им этих последствий не обрисовали? Кто был более некомпетентен?



Там ещё арестованный позже Дубчек сильно возмущался, дескать, что я вам, враг? Скорее, весьма недалёкий и некомпетентный глава государства. Ну как мог профессиональный политик не понимать последствия подобной эскапады? Брежнев вмешался на очень поздней стадии кризиса, но если бы он подождал ещё немного, то, возможно, в конце 60-х мы имели бы военный конфликт НАТО и ОВД на территории ЧССР. Этого добивался пан Дубчек? Или чего?



В случае Чили и Альенде, несмотря на всю дикость и жестокость переворота, СССР было крайне сложно вмешиваться из-за географической удалённости и «отсутствия присутствия» в этой стране. Но вот в Чехословакии Советский Союз присутствовал, и очень активно. Что мешало решать проблему политически? Задвигать одних политиков и выдвигать других? Контролировать ситуацию и управлять ею? Делать хоть что-то? Поддерживать контакт с действующими политиками и объяснять им последствия их шагов? Работать?



И даже если, допустим, всё пошло вразнос, то что мешало активно задействовать спецслужбы? Они должны были мониторить ситуацию, отслеживать и пресекать (изначально), а вот в момент политического кризиса начинать вовсю свои, так скажем, «грязные игры», с радикальными националистическими группами, с отдельными, заранее «подготовленными» политиками, ну и так далее… Но ни работы советских дипломатов, ни работы советских спецслужб незаметно.



Добрые англичане

Читал как-то переводное издание по действиям английских бомбардировщиков в ходе ВМВ. В предисловии наш человек слегка поиздевался над наивными британцами: дескать, в начальный период войны у них никакой организации и никакого планирования — чуть не сами экипажи бомбовозов цели себе выбирали. Судя по «мемуару» — да, определённый бардак-с имел место быть, но внимание привлекло совсем иное.



Идёт совещание «на самом высоком уровне», и там маршалы Королевских ВВС докладывают о возможных целях для нанесения ударов в Германии и остальной Европе. Рассматривается вариант удара по Румынии с юга… и тут в разговор влезает скучный маленький человек в гражданском. И он вполне искренне начинает недоумевать: а зачем бомбить Румынию (ещё без немецких войск)? Зачем рисковать людьми и машинами?



Оказывается, что это представитель британских спецслужб, и он предлагает… устроить в Румынии «народные волнения» с последующим сжиганием нефтяных вышек «разъяренными толпами». Вот так, внезапно. Срок подготовки месяц, ну и «небольшая сумма» в фунтах на подготовку. И нефтяные поля запылают «сами собой». А если добавить денег и времени, то можно поджечь на Балканах многое… И, утопив баржи с бетонными плитами руками «восставших», перегородить навигацию на Дунае… Да много чего предлагает. Наработки есть. В Польше готовятся отметить победу над Россией



То есть как раз чисто британский подход: вмешиваться в дела иностранного государства настолько умело, чтобы достигать нужного результата и не оставлять следов. Без военных вторжений, оккупации и взятия на себя экономических обязательств. Зачем? Корректировать работу системы тонко и аккуратно, используя относительно небольшие суммы. Разведка, дипломатия, группы влияния, неправительственные организации, бизнес.



Если ты хочешь съесть порцию рагу, не обязательно покупать весь ресторан. Если ты хочешь выпить стакан молока, не обязательно обеспечивать чью-то корову сеном на весь год. Это немного разные вещи. Как стало широко известно, ещё в ПМВ британские спецслужбы вместе с дипломатами весьма активно и успешно работали по всей Европе. Как в Центральных державах, так и в странах Антанты. В нейтральных странах они тоже трудились не покладая рук.



И если британская армия какими-то особыми достижениями себя в ходе этой войны не прославила, то про британские спецслужбы этого нельзя сказать никак. Они и в России работали (успешно), и в Германии (не менее успешно), и в Центральной Европе. И в Италии они работали: выступление нейтрального Рима на стороне Антанты — целиком и полностью заслуга британских дипломатов и спецслужбистов. Скажем им за это спасибо.



Не менее известный факт то, что в ходе Второй мировой британская разведка успешно работала как в Рейхе, так и… в СССР! Германским разведчикам у Сталина ловить было нечего, но джентльмены брали уровнем и старыми наработками. И после ВМВ британская разведка продолжала работать в СССР, и продолжает это делать в России (вспомним хотя бы знаменитый шпионский камень и снимем мысленно шляпу перед чужим профессионализмом). А у нас всё танки вводить порываются…



Пример со штурмом дворца Амина и не только

По какой-то странной причине этот самый пример приводится постоянно, и постоянно этим примером гордятся сверх всякой меры. Странно это… Втягивание в вооружённый конфликт в чужой стране — что в этом может быть хорошего? А нельзя было устранить Амина как-то иначе? Методы есть, и самые разные. Без силового штурма частями советского спецназа. Там вроде его повар на КГБ работал.



И неужели у Амина не было врагов в Афганистане? Это первый вопрос, который бы задал себе британский политик/дипломат/спецслужбист. Нельзя ли сделать это грязное дело чужими руками, не привлекая внимания? Разве с Амином не может произойти некий «несчастный случай»? Разве он не может серьёзно заболеть? Разве у него не могут возникнуть серьёзные разногласия с ближайшим окружением? Разве не может произойти случайный, непреднамеренный выстрел в момент острого конфликта в политическом руководстве? Да и был ли сам Амин врагом СССР?



Простите, конечно, но искренне радоваться вот этому самому «штурму в лоб» у автора не получается. Хорошо, спецназ у вас есть, а есть ли у вас спецслужбы? Вы всегда забиваете шурупы молотком с одного удара? По-другому никак?



Вспоминается упоминание высокопоставленного российского чиновника о самолёте вице-президента США — там вроде как целый командный пункт по «спецоперациям». И, дескать, «мы так не работаем», благородные мы. А вы, значится, можете только «вводить танки» или «не вводить танки»?



Надоевшая всем Украина — тот же пример дурацкой вилки: или вводить, или не вводить. Простите, а чем занимались наши дипломаты и спецслужбы до февраля 2014-го? Вводить танки — весьма спорное и неоднозначное решение. Тем самым Россия выставляет себя в роли однозначного «агрессора» и «захватчика». И где тут «профит»? При этом на Украине-2014 и близко не было некоего «пророссийского» правительства, которое бы можно было в крайнем случае поддержать гусеницами. Запомните: армия не умеет решать политические проблемы, она не для того предназначена. Особенно танковая армия. Меркель выбирает нового преемника. Чем это грозит России



Про Афганистан говорят абсолютно правильно: Советская Армия решила все поставленные перед ней чисто военные задачи, а вот решать задачи «политического урегулирования» — задача политиков, дипломатов и работников спецслужб. Действуя самыми разными методами. Не всегда «конвенциональными», увы. Не нравится? Идите тогда воспитателем в детский сад. И даже армейскому офицеру играть в подобные «игры» необязательно. Даже в ходе войны — там всё ясно, с одной стороны свои, с другой — чужие.



Политики, дипломаты и спецслужбы так не работают. И «чистых рук» у них, как правило, не бывает, и «чистой совести» тоже. А что поделаешь, работа такая. Помните «разрешительные письма кардинала Ришелье», оправдывающие всё, что сделает тот или иной субъект интересами короны? А ведь французы по сей день гордятся им и считают величайшим государственным деятелем. И авианосцы называют в его честь. Кстати, именно Ришелье поднял французские спецслужбы из безвестности и сделал их лучшими в тогдашней Европе, обеспечив организацию и финансирование.



И именно он категорически возражал против открытого вступления Франции в Тридцатилетнюю войну, предпочитая воевать сугубо финансами, спецслужбами и дипломатами до последнего возможного момента (пердимонокль вам, а не армейская операция!). А всё потому, что армия — это очень большая кувалда (и очень дорогая), для филигранной политической работы она никак не подходит, а бюджет в ходе военной кампании опустошает дай боже. И хвататься за эту «кувалду» по поводу или без — подход не самый умный.



Если вы не могли (политически) работать на Украине, когда там не было российских танков, то почему вы думаете, что их наличие решило бы все проблемы? Откуда такая уверенность? С точки зрения нормальных политиков/представителей спецслужб, гораздо удобней работать в стране, не имея там оккупационных войск (которые все ненавидят и в которые стреляют из-за каждого угла). Нормальная политическая работа требует тишины и спокойствия, а не ситуации, когда вокруг всё горит и взрывается, а разъярённые толпы пытаются сжечь ваши «волшебные» танки.



Как известно, для любой работы неплохо бы иметь соответствующий инструмент. Конечно, можно построить избу, используя один лишь топор, но делать это неудобно и непроизводительно. Почему-то вспоминается эпоха Наполеоновских войн и всякие там уланы, кирасиры, егеря, конные егеря, гренадёры, драгуны… То есть армии были весьма разнообразными по составу. И вряд ли это было чьей-то прихотью.То есть все эти подразделения с весьма различным оснащением и вооружением создавались под решение каких-то своих задач, и это никого не удивляло. То есть самым удивительным образом сухопутная армия не делилась просто на пехоту, кавалерию и артиллерию, как позже принято было думать.Вряд ли европейские монархи той эпохи хотели просто поиграться в солдатиков (хотя не без этого!). Со всей очевидностью затраты на создание и содержание «уникальных» подразделений окупались в ходе войн и сражений, иначе никто этим заморачиваться просто бы не стал, создавали бы стандартные кавалерийские и пехотные полки. Почему-то в современную эпоху с определённого момента стали весьма популярны именно танковые войска, от них буквально ждали чудес, и периодически возникал вопрос: изжил себя танк или ещё нет?Позже возник какой-то странный повышенный интерес вокруг спецназа — как следует из названия, подразделений, предназначенных для решения весьма специфических задач. Войны ими не выиграешь, как, впрочем, и одними танками. Нет такого «волшебного» рода войск, который бы помогал решать все задачи. Так не бывает.Понятно, что самые замечательные в мире танковые войска не смогут решитьзадач на поле боя, но тем более ошибочно полагать, что их можно успешно применять для решения задач политических.Касательно Венгрии-56 и особенно Чехословакии-68, не говоря уже о ГДР-52, возникают серьёзные вопросы именно по работе советских спецслужб, а не по поводу того, стоило или нет вводить танки. Ввод танков — это уже как бы от безысходности. То есть когда всё пошло псу под хвост. С помощью танков и даже десантников (которые пришли в Прагу гораздо раньше и были куда как более полезны) политические проблемы не решаются.Достаточно странная ситуация, когда в стране ОВД «внезапно» происходят подобные события. Такие события внезапно не происходят (как правило). Должна была быть какая-то подготовка, какая-то предыстория. Это же не «внезапный десант марсиан», когда полчаса назад ничего не было, и тут вдруг… А пожар всегда лучше гасить в самом начале (это вам любой пожарный подтвердит).Если взять самый интересный (и самый известный) пример, ЧССР-68, то нельзя не поразиться именно вот этому абсолютно фальшивому выбору лета 68-го года, а именно: вводить или не вводить танки. Достаточно странный выбор. Вообще-то, танковые войска предназначены изначально немного для других задач. Вот как-то так. При чём тут чехословацкие события, понять достаточно сложно. Если подумать, то как раз танковые войска были максимально бесполезны для решения тех самых вопросов, которые имелись в советско-чехословацких отношениях.Советские танки на улицах Праги создавали «хорошую» картинку для западных СМИ, но, судя по всему, решать с их помощью задачи политические было примерно то же самое, что забивать шурупы, причём даже не молотком, а кувалдой. Коряво как-то получилось. Глупо и бесперспективно. В принципе, уже вот эта «дилемма»: вводить/не вводить танки (вилка) — уже признак того, что что-то мы упустили. Причём упустили не командиры-танкисты, а политики, дипломаты и спецслужбисты.Вообще-то, это была именно их задача. Предотвратить, погасить или пустить события по какому-то другому руслу. Вообще что-то делать. В общем же и целом складывается нехорошее впечатление, что к лету 68-го мы в Чехословакии полностью упустили абсолютно всё в сфере политики, дипломатии и спецслужб, ситуация полностью неконтролируема, и остаётся одно — вводить танки. Плохое решение.Вообще, ситуация достаточно типичная: если тебе предлагают на выбор два очевидно неприемлемых решения, плохое и очень плохое (а дальше выбери сам), то возникает вполне логичный вопрос: как вообще так получилось и почему мы здесь оказались? Вот некоторые товарищи этого сильно не любят. Дескать, что тут умствовать — решать, в смысле «трясти» надо, причём срочно.Но вот как раз непонятно, ведь ЧССР была союзником и там неизбежно велась работа как по партийной линии, так и по линии спецслужб. И почему возник такой вот «замечательный» результат, причём внезапно? Что за дела? Всё пропало, всё проиграно, надо срочно всё «тушить» танками. А, видимо, до того «счастливого» момента ребята пили чешское пиво и писали наверх грамотно составленные докладные записки, что всё идёт путём? Так получается?Абсолютно непонятно, почему возникла именно ситуация полной утери контроля над ситуацией, когда там, в Праге, все однозначно приняли какое-то там решение… То есть у нас там уже наблюдались не проблемы, а катастрофа. Но ведь так не бывает. Обычно проблемы нарастают понемногу. Можно что-то делать, как-то с ними бороться, предпринимать какие-то шаги. То есть «падение», даже если оно неизбежно, должно быть очень растянуто по времени.И (чисто теоретически) в чехословацком руководстве должен был бы быть серьёзный раскол — по-другому не бывает. И в чехословацком народе тоже. А как же иначе? Но каким-то странным образом мы имели уже «готовую» ситуацию, когда буквально все организованные силы против нас. Бред какой-то.Тут надо понимать, что, как и в случае с Венгрией и Югославией, за всем этим «счастьем» стояли зарубежные интересанты. Это всё не само собой получилось. И да, почему у них получилось практически всё, а у нас практически ничего? Кто виноват? Тут надо понимать одну существенную вещь: эти самые «свободные восточноевропейцы» (честно воевавшие за фюрера) очень любят болтать о том, что им должен был быть предоставлен некий свободный выбор, куда вступать и с кем дружить.Ага, или в галактический совет, или в марсианскую конфедерацию. По факту, кроме ОВД, они могли вступить только и исключительно в НАТО, что и подтвердила история после 91-го года, и разместить на своей территории американские военные базы. Иначе никак. Выход ЧССР из восточного блока «раскалывал» ОВД ровно пополам. Это было бы стратегической катастрофой для СССР, и допустить этого было бы нельзя ни в коем случае.У нас как-то принято отсчитывать начало ВОВ именно с 22 июня, что несколько ошибочно. Военно-дипломатические маневры в Восточной Европе, принятие в состав СССР новых республик и территорий — это тоже война. Назвать точную дату её начала достаточно сложно. «Идеальный переворот» в Праге, который прохлопали советские политики, дипломаты и спецслужбисты, — это тоже из разряда войны до войны.В случае его успеха дальнейшие шаги (по крайней мере, в отношении ЧССР) предсказать достаточно просто: сказка про «нейтральное», дружественное СССР государство не должна никого обманывать. Никаких вариантов, кроме смены флага, у чехословаков не было. Или вы верите во вторую Швейцарию? Поражает и уровень наивности пражских политиков, и уровень некомпетентности советских дипломатов.Выход ЧССР из соц. содружества неизбежно в корне менял ситуацию в Европе, ставил СССР в крайне тяжёлое положение и в принципе вёл к сливу «холодной войны». Слишком уж ЧССР была «удачно» расположена. То есть какое-то странное предложение: мы ваши друзья, мы в корне меняем госполитику, вследствие этого наша страна покидает созданный вами блок, а вы (возможно) проигрываете противостояние с США. Извольте бриться.То есть «самое доброе государство» на месте СССР такого вот шага позволить бы не могло и было бы вынуждено бороться за своё выживание. Рассчитывать на то, что вот весь этот геополитический бред «проканает», могли только полные идиоты. Выход ЧССР из ОВД — это раскол ОВД на две части и (в перспективе) выход НАТО уже непосредственно к границам СССР. Там что, в Праге, полные кретины сидели? На что они рассчитывали?Потеря Вьетнама и близко не создавала США подобных геостратегических рисков, но они там дрались до последнего. И как-то не сильно были готовы отдавать Вьетнам вьетнамцам. То есть в эпоху «холодной войны» говорить о том, что подобная смена вектора — это полностью внутреннее дело ЧССР, попахивает безумием.ЧССР-68 — это благополучное суверенное государство, управляемое самими чехами и словаками. И советских войск там как-то не было. Живи как хочешь, делай что хочешь! Ага, и по итогам чехословаки шустро побежали из восточного блока. Почему политики в Праге не понимали последствий такого шага и почему советские дипломаты и партийные деятели им этих последствий не обрисовали? Кто был более некомпетентен?Там ещё арестованный позже Дубчек сильно возмущался, дескать, что я вам, враг? Скорее, весьма недалёкий и некомпетентный глава государства. Ну как мог профессиональный политик не понимать последствия подобной эскапады? Брежнев вмешался на очень поздней стадии кризиса, но если бы он подождал ещё немного, то, возможно, в конце 60-х мы имели бы военный конфликт НАТО и ОВД на территории ЧССР. Этого добивался пан Дубчек? Или чего?В случае Чили и Альенде, несмотря на всю дикость и жестокость переворота, СССР было крайне сложно вмешиваться из-за географической удалённости и «отсутствия присутствия» в этой стране. Но вот в Чехословакии Советский Союз присутствовал, и очень активно. Что мешало решать проблему политически? Задвигать одних политиков и выдвигать других? Контролировать ситуацию и управлять ею? Делать хоть что-то? Поддерживать контакт с действующими политиками и объяснять им последствия их шагов? Работать?И даже если, допустим, всё пошло вразнос, то что мешало активно задействовать спецслужбы? Они должны были мониторить ситуацию, отслеживать и пресекать (изначально), а вот в момент политического кризиса начинать вовсю свои, так скажем, «грязные игры», с радикальными националистическими группами, с отдельными, заранее «подготовленными» политиками, ну и так далее… Но ни работы советских дипломатов, ни работы советских спецслужб незаметно.Читал как-то переводное издание по действиям английских бомбардировщиков в ходе ВМВ. В предисловии наш человек слегка поиздевался над наивными британцами: дескать, в начальный период войны у них никакой организации и никакого планирования — чуть не сами экипажи бомбовозов цели себе выбирали. Судя по «мемуару» — да, определённый бардак-с имел место быть, но внимание привлекло совсем иное.Идёт совещание «на самом высоком уровне», и там маршалы Королевских ВВС докладывают о возможных целях для нанесения ударов в Германии и остальной Европе. Рассматривается вариант удара по Румынии с юга… и тут в разговор влезает скучный маленький человек в гражданском. И он вполне искренне начинает недоумевать: а зачем бомбить Румынию (ещё без немецких войск)? Зачем рисковать людьми и машинами?Оказывается, что это представитель британских спецслужб, и он предлагает… устроить в Румынии «народные волнения» с последующим сжиганием нефтяных вышек «разъяренными толпами». Вот так, внезапно. Срок подготовки месяц, ну и «небольшая сумма» в фунтах на подготовку. И нефтяные поля запылают «сами собой». А если добавить денег и времени, то можно поджечь на Балканах многое… И, утопив баржи с бетонными плитами руками «восставших», перегородить навигацию на Дунае… Да много чего предлагает. Наработки есть.То есть как раз чисто британский подход: вмешиваться в дела иностранного государства настолько умело, чтобы достигать нужного результата и не оставлять следов. Без военных вторжений, оккупации и взятия на себя экономических обязательств. Зачем? Корректировать работу системы тонко и аккуратно, используя относительно небольшие суммы. Разведка, дипломатия, группы влияния, неправительственные организации, бизнес.Если ты хочешь съесть порцию рагу, не обязательно покупать весь ресторан. Если ты хочешь выпить стакан молока, не обязательно обеспечивать чью-то корову сеном на весь год. Это немного разные вещи. Как стало широко известно, ещё в ПМВ британские спецслужбы вместе с дипломатами весьма активно и успешно работали по всей Европе. Как в Центральных державах, так и в странах Антанты. В нейтральных странах они тоже трудились не покладая рук.И если британская армия какими-то особыми достижениями себя в ходе этой войны не прославила, то про британские спецслужбы этого нельзя сказать никак. Они и в России работали (успешно), и в Германии (не менее успешно), и в Центральной Европе. И в Италии они работали: выступление нейтрального Рима на стороне Антанты — целиком и полностью заслуга британских дипломатов и спецслужбистов. Скажем им за это спасибо.Не менее известный факт то, что в ходе Второй мировой британская разведка успешно работала как в Рейхе, так и… в СССР! Германским разведчикам у Сталина ловить было нечего, но джентльмены брали уровнем и старыми наработками. И после ВМВ британская разведка продолжала работать в СССР, и продолжает это делать в России (вспомним хотя бы знаменитый шпионский камень и снимем мысленно шляпу перед чужим профессионализмом). А у нас всё танки вводить порываются…По какой-то странной причине этот самый пример приводится постоянно, и постоянно этим примером гордятся сверх всякой меры. Странно это… Втягивание в вооружённый конфликт в чужой стране — что в этом может быть хорошего? А нельзя было устранить Амина как-то иначе? Методы есть, и самые разные. Без силового штурма частями советского спецназа. Там вроде его повар на КГБ работал.И неужели у Амина не было врагов в Афганистане? Это первый вопрос, который бы задал себе британский политик/дипломат/спецслужбист. Нельзя ли сделать это грязное дело чужими руками, не привлекая внимания? Разве с Амином не может произойти некий «несчастный случай»? Разве он не может серьёзно заболеть? Разве у него не могут возникнуть серьёзные разногласия с ближайшим окружением? Разве не может произойти случайный, непреднамеренный выстрел в момент острого конфликта в политическом руководстве? Да и был ли сам Амин врагом СССР?Простите, конечно, но искренне радоваться вот этому самому «штурму в лоб» у автора не получается. Хорошо, спецназ у вас есть, а есть ли у вас спецслужбы? Вы всегда забиваете шурупы молотком с одного удара? По-другому никак?Вспоминается упоминание высокопоставленного российского чиновника о самолёте вице-президента США — там вроде как целый командный пункт по «спецоперациям». И, дескать, «мы так не работаем», благородные мы. А вы, значится, можете только «вводить танки» или «не вводить танки»?Надоевшая всем Украина — тот же пример дурацкой вилки: или вводить, или не вводить. Простите, а чем занимались наши дипломаты и спецслужбы до февраля 2014-го? Вводить танки — весьма спорное и неоднозначное решение. Тем самым Россия выставляет себя в роли однозначного «агрессора» и «захватчика». И где тут «профит»? При этом на Украине-2014 и близко не было некоего «пророссийского» правительства, которое бы можно было в крайнем случае поддержать гусеницами. Запомните: армия не умеет решать политические проблемы, она не для того предназначена. Особенно танковая армия.Про Афганистан говорят абсолютно правильно: Советская Армия решилапоставленные перед нейзадачи, а вот решать задачи «политического урегулирования» — задача политиков, дипломатов и работников. Действуя самыми разными методами. Не всегда «конвенциональными», увы. Не нравится? Идите тогда воспитателем в детский сад. И даже армейскому офицеру играть в подобные «игры» необязательно. Даже в ходе войны — там всё ясно, с одной стороны свои, с другой — чужие.Политики, дипломаты и спецслужбыне работают. И «чистых рук» у них, как правило, не бывает, и «чистой совести» тоже. А что поделаешь, работа такая. Помните «разрешительные письма кардинала Ришелье», оправдывающие, что сделает тот или иной субъект интересами короны? А ведь французы по сей день гордятся им и считают величайшим государственным деятелем. И авианосцы называют в его честь. Кстати, именно Ришелье поднял французские спецслужбы из безвестности и сделал их лучшими в тогдашней Европе, обеспечив организацию и финансирование.И именно он категорически возражал против открытого вступления Франции в Тридцатилетнюю войну, предпочитая воевать сугубо финансами, спецслужбами и дипломатами до последнего возможного момента (пердимонокль вам, а не армейская операция!). А всё потому, что армия — это очень большая кувалда (и очень дорогая), для филигранной политической работы она никак не подходит, а бюджет в ходе военной кампании опустошает дай боже. И хвататься за эту «кувалду» по поводу или без — подход не самый умный.Если вы не могли (политически) работать на Украине, когда там не было российских танков, то почему вы думаете, что их наличие решило бы все проблемы? Откудауверенность? С точки зрения нормальных политиков/представителей спецслужб, гораздо удобней работать в стране, не имея там оккупационных войск (которые все ненавидят и в которые стреляют из-за каждого угла). Нормальная политическая работа требует тишины и спокойствия, а не ситуации, когда вокруг всё горит и взрывается, а разъярённые толпы пытаются сжечь ваши «волшебные» танки. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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