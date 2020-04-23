Чехия затрепетала после призывов Шойгу: Инициатор сноса памятника Коневу теперь ходит под охраной

3 апреля в Праге снесён памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Инициатором выступил чешский староста Ондржей Коларж. Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал это действие и призвал уголовно наказать тех, кто принимал решение.

Издание Respekt сообщает: Коларж почувствовал, что ему угрожает опасность, после чего получил охрану. Чешское СМИ сослалось на некие анонимные источники и рассказало, что в Праге находится некий гражданин России, который "мог бы представлять для Коларжа опасность". В материале также говорится, что офицеры спецслужбы РФ якобы переброшены в Европу. Кроме того, неизвестные люди угрожали Коларжу физической расправой.

Сообщается, что с охранниками вне дома теперь появляются староста другого пражского района - Ржепорие Павел Новоротный и мэр Зденек Гржиб.

Из-за сноса памятника Ивану Коневу в Праге Россия возбудила уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершённое публично" (ст.254.1 УК РФ). В чешском МИД убеждены: иностранное государство не имеет права преследовать чужих чиновников.

Роль Конева в истории была пересмотрена Чехией три года назад. Полководец участвовал в освобождении столицы этой страны от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году. Но вдруг на его памятнике появилась табличка с упоминанием о подавлении восстания в Венгрии (1956) и подготовке военных соединений для ввода в Чехословакию (1968).