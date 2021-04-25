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Чехия закупит русскую вакцину, но при одном условии
25 апреля 2021, 14:50 • 104 • Политика
Президент Чехии Милош Земан заявил, что Чехия закупит русскую вакцину "Спутник V", если другие сертифицированные вакцины в ЕС закончатся.
Чешские власти готовы к закупке русского "Спутника V", если в стране не будет хватать других вакцин. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, которое он дал телеканалу CNN Prima News.
Ранее Земан не раз говорил о возможности применения вакцины "Спутник V" в стране. Но только при разрешении со стороны национального регулятора.
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