Чехия закупит русскую вакцину, но при одном условии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Чехия закупит русскую вакцину "Спутник V", если другие сертифицированные вакцины в ЕС закончатся.

Чешские власти готовы к закупке русского "Спутника V", если в стране не будет хватать других вакцин. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, которое он дал телеканалу CNN Prima News.

Ранее Земан не раз говорил о возможности применения вакцины "Спутник V" в стране. Но только при разрешении со стороны национального регулятора.