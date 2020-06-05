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Чехия выслала российских дипломатов после скандала с "отравлением"
05 июня 2020, 16:55 • 45 • Политика
Конфликт начинает напоминать дело Скрипалей
Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата и выслала их из страны. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на премьер-министра Андрея Бабиша.
По его словам, такое решение было принято после конфликта между российскими сотрудниками, итогом которого стали ложные утверждения о том, будто Россия угрожает чешским политикам муниципального уровня отравлением, пишет Reuters. Инцидент, заявил Бабиш, нанес ущерб чешско-российским отношениям.
Россия зеркально ответит на высылку своих сотрудников из Чехии, приводит РИА "Новости" слова сенатора Владимира Джабарова.
Скандал разгорелся после заявления чешских СМИ о том, что в Прагу якобы прибыл агент из Москвы, чтобы отравить мэра с помощью яда рицина. Причиной этому, по заверениям чешской стороны, послужил снос памятника маршалу Коневу. Россия эти обвинения отрицает.
Конфликт между Россией и Чехией все больше напоминает дело Скрипалей, которое произошло в 2018 г. в Солсбери. Правительство Великобритании обвинило российские спецслужбы. Власти нашей страны заявляют, что ничего общего с этим делом не имеют.
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