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Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов

16 мая 2020, 04:55  •  32 • Политика
В Челябинске вандалы повредили памятник белочехам. Посольство Чехии взбесилось и напомнило России о её обязанностях. При этом в протесте даже не упоминается недавно снесённый в Праге памятник маршалу Коневу.
В Челябинске 4 мая вандалы осквернили памятник чехословацким легионерам. Сообщается, что они били по монументу кувалдой. Чешское посольство выразило протест по поводу инцидента. В документе сказано, что хулиганы повредили не только памятник, но и братскую могилу 262 чехов, которые погибли, принимая участие в Гражданской войне на стороне белых в России.
В дипмиссии потребовали привести монумент в порядок, злоумышленников найти и наказать. В посольстве напомнили России о её обязанностях. По российско-чешскому договору, который был подписан 15 апреля 1999 года, она обязана поддерживать содержание воинских захоронений.
Памятник чехословацким легионерам открыли в Челябинске осенью 1918 года, но меньше чем через год он был разрушен. Современный монумент появился в городе в 2011 году. На гранитных плитах выгравированы имена погибших на территории России 262 белочехов. Об установке памятника в Челябинске шли долгие споры. Например, представители партии ЛДПР называли легионеров захватчиками и оккупантами.
Ранее в Праге был снесён памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Это произошло 3 апреля. СК России возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершённое публично". В Чехии заявили, что считают недопустимым преследование своих чиновников другим государством.
15 мая стало известно, что памятник маршалу Ивану Коневу в Праге никогда не входил в реестр воинских захоронений.

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