Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов

В Челябинске 4 мая вандалы осквернили памятник чехословацким легионерам. Сообщается, что они били по монументу кувалдой. Чешское посольство выразило протест по поводу инцидента. В документе сказано, что хулиганы повредили не только памятник, но и братскую могилу 262 чехов, которые погибли, принимая участие в Гражданской войне на стороне белых в России.

В дипмиссии потребовали привести монумент в порядок, злоумышленников найти и наказать. В посольстве напомнили России о её обязанностях. По российско-чешскому договору, который был подписан 15 апреля 1999 года, она обязана поддерживать содержание воинских захоронений.

Памятник чехословацким легионерам открыли в Челябинске осенью 1918 года, но меньше чем через год он был разрушен. Современный монумент появился в городе в 2011 году. На гранитных плитах выгравированы имена погибших на территории России 262 белочехов. Об установке памятника в Челябинске шли долгие споры. Например, представители партии ЛДПР называли легионеров захватчиками и оккупантами.

Ранее в Праге был снесён памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Это произошло 3 апреля. СК России возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершённое публично". В Чехии заявили, что считают недопустимым преследование своих чиновников другим государством.

15 мая стало известно, что памятник маршалу Ивану Коневу в Праге никогда не входил в реестр воинских захоронений.