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Чехия сказала "пока-пока" США прямо перед началом переговоров с Помпео: Эксперт объяснил почему

11 августа 2020, 20:50  •  83 • Политика
Перед началом переговоров с Майком Помпео премьер-министр Чехии заявил, что страна не нуждается в американском контингенте на своей территории. Эксперт объяснил, почему заявление сделали именно сейчас.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не намерена размещать американских военных на своей территории. Потому что нет повода. С заявлением Бабиш выступил незадолго до переговоров с госсекретарём США Майком Помпео. В то же время Бабиш добавил, что Чехия продолжит союзничать с США в формате НАТО.
С заявлением Бабиш выступил после вывода американского контингента из Германии. Было неясно, куда отправят военных. Чешский премьер-министр подчеркнул, что не на его территорию.
Доцент РГГУ, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире радио Sputnik оценил сделанное заявление. Он подчеркнул, что ничего удивительного в сказанном нет. Дело в том, что ещё в середине нулевых две трети населения Чехии выступили резко против размещения объектов системы американской ПРО на своей земле. Кроме того, почти три четверти чешского населения не захотели видеть и американских военных у себя. Понимая подобный настрой, Бабиш и сделал заявление:
"Идея об американском военном объекте на территории Чехии непопулярна - политики делают на это поправки. Могу предположить, что из девяти партий, представленных в парламенте Чехии, пять выступят против".
Кроме того, есть ещё и историческая память, напомнил эксперт. В Чехии прекрасно помнят, как за их спиной решали судьбу страны в 1938 и 1939 годах. Тогда немалую роль сыграли иностранные военные, и повторения подобного не хотелось бы.

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