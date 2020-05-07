Чехия продолжает бояться недовольных русских? К дипломатам в Москве приставят охрану

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил, что в ближайшее время сотрудники службы безопасности ведомства направятся в Москву, чтобы защищать членов чешской дипмиссии. Меры безопасности усиливаются из-за недовольства русских сносом памятника маршалу Коневу в Праге, пишет РБК.

Памятник маршалу Ивану Коневу был установлен на одной из площадей чешской столицы в 1980 году. Третьего апреля его сняли с пьедестала. Такое решение приняли городские власти ещё в сентябре 2019 года. Сообщалось, что скульптуру перевезут в Музей памяти XX века, где она станет частью постоянной экспозиции. До этого времени монумент будет находиться в хранилище.

МИД РФ назвал такие действия преступными и нарушающими договор о дружбе 1993 года. Глава Минобороны Сергей Шойгу выступил с инициативой привлечь к уголовной ответственности пражские власти за идею сноса памятника. Он обратился с этой просьбой к руководителю СК России Александру Бастрыкину.

В Москве, а затем и в Санкт-Петербурге возле зданий посольства Чехии прошли акции. Активисты одного из общественных движений использовали дымовые шашки, протестуя против демонтажа памятника советскому маршалу.