Чехия приняла план спасения России по версии Шойгу

Чешское издание опубликовало материал, в котором автор рассуждает о том, какова суть идеи министра обороны России Сергея Шойгу. Недавно тот предложил построить в Сибири пять городов-миллионников для улучшения социально-экономической ситуации в регионе.

Обозреватель чешского издания Časopis argument Вероника Сушова-Салминен размышляет в своей статье о том, почему Сергей Шойгу предложил построить пять новых крупных городов в Сибири к 2030 году.

Считается, что идея Шойгу - предвыборное заявление, учитывая, что самыми важными темами сегодня стали здравоохранение, социально-экономическое положение страны и граждан в целом в период пандемии.

Также журналистка повторяет вслед за нашими специалистами, что население страны распределено неравномерно, большинство русских живёт в европейской части России, а лидерами по экономике и уровню зарплат являются Москва, Петербург и те районы, где идёт добыча нефти. Сибирь же и другие отдалённые регионы нелюбимы людьми из-за низкой оплаты труда и сурового климата.

По мнению автора материала, предложение Шойгу развивать Сибирь поступило в силу необходимости борьбы с "региональным неравенством".

Чешское издание поддерживает нашего министра в том, что развитие этого региона - первостепенная задача на сегодня. Второй причиной появления идеи Шойгу является попытка избежать раскола территорий России.

"В очередном своём выступлении министр обороны сказал, что главная угроза для России носит не внешний характер (такие угрозы вообще легко распознать и отреагировать), а внутренний. Такие угрозы Шойгу неопределённо обозначил как "разделение общества" и перечислил несколько красноречивых примеров негативных сценариев: Югославия, Ливия, Сирия и Ирак", - пишет автор.

Третья причина, считает Вероника, в том, что в связи с развитием альтернативных источников энергии России пора менять привычную экономическую модель, основанную на продаже ресурсов.