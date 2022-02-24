Чехия предлагает радикальные меры. Речь зашла о SWIFT

Президент Чехии Милош Земан предложил пойти на радикальные меры против России. По его словам, надо отключить Россию от SWIFT.

Чешский лидер во время телеобращения к согражданам раскритиковал действия России по отношению к Украине. Он также выразил свою поддержку народу Украины и посоветовал ввести в отношении Москвы более жёсткие санкции.

Ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс сказал, что отключение России от системы платежей SWIFT стало бы радикальным шагом. Он надеется, что до этого не дойдёт.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе ранним утром в четверг, 24 февраля. Президент России заявил, что наша страна не собирается оккупировать территорию Украины.