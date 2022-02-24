Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Уд...
Главная / Политика

Чехия предлагает радикальные меры. Речь зашла о SWIFT

24 февраля 2022, 15:00  •  151 • Политика
Президент Чехии Милош Земан предложил пойти на радикальные меры против России. По его словам, надо отключить Россию от SWIFT.
Чешский лидер во время телеобращения к согражданам раскритиковал действия России по отношению к Украине. Он также выразил свою поддержку народу Украины и посоветовал ввести в отношении Москвы более жёсткие санкции.
Ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс сказал, что отключение России от системы платежей SWIFT стало бы радикальным шагом. Он надеется, что до этого не дойдёт.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе ранним утром в четверг, 24 февраля. Президент России заявил, что наша страна не собирается оккупировать территорию Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


151
Источник
Похожие новости
24 февраля 2022, 03:20
Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски
24 февраля 2022, 03:20
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
24 февраля 2022, 10:55
Украинские военные бегут: ВСУ просят о гуманитарном коридоре
24 февраля 2022, 05:40
Кедми о "русском плане": "У России нет выхода, иначе всё взлетит к чёртовой матери"
24 февраля 2022, 01:35
Бой у Николаевки: ВСУ атаковали милицию в Донбассе и пытались закрепиться
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2022, 07:25
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
24 февраля 2022, 09:45
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Ч...
24 февраля 2022, 03:20
Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски
24 февраля 2022, 03:20
Зеленский бежал с Украины? После заявления Кремля заговорили источники
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
17 февраля 2022, 14:25
Украина: откуда не ждали
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
22 февраля 2022, 13:25
Зеленский предложил радикальный шаг против России
20 февраля 2022, 10:05
Бербок объяснили, чем могут обернуться её угрозы России
22 февраля 2022, 19:50
«Столица автоматически переходит во Львов». Паника в Киеве перекинулась на Западенщину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.