Чехия получила зеркальный удар от России в дипломатическом скандале

Ранее стало известно о том, что посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Это же подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив в беседе с ТАСС, что вызов связан с "недружественными действиями Праги".

В данном случае речь идёт об ответной реакции на высылку двух российских дипломатов из Чехии. Теперь Прага получила зеркальный ответ Москвы.

Как уточняется, посол получил ноту о высылке двух чешских дипломатов. Теперь они объявлены персонами нон грата.