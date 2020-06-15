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Чехия получила зеркальный удар от России в дипломатическом скандале
15 июня 2020, 18:00 • 163 • Политика
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька сообщил о зеркальных мерах, которые Прага получила от Москвы в дипломатическом скандале. В ответ на высылку двух российских дипломатов теперь персонами нон грата станут два чешских.
Ранее стало известно о том, что посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Это же подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив в беседе с ТАСС, что вызов связан с "недружественными действиями Праги".
В данном случае речь идёт об ответной реакции на высылку двух российских дипломатов из Чехии. Теперь Прага получила зеркальный ответ Москвы.
Как уточняется, посол получил ноту о высылке двух чешских дипломатов. Теперь они объявлены персонами нон грата.
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