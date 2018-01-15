Чехия: Победа Земана с привкусом поражения

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Результаты выборов в Чехии едва ли кого-то удивили. Предсказания экспертов, как западных, так и российских подтвердились. Действующий президент Милош Земан набрал 38,56% голосов и с 12-процентным преимуществом опередил главного конкурента Иржи Драгоша

Уверенная победа. Но то, что происходит сразу после оглашения итогов голосования, добавляет «ложку дёгтя» в успех Земана.

Арифметический расклад в пользу европеистов

Читайте также 11:11 - 13 Января Выборы в Чехии: Восемь европеистов против одного патриота 12-13 января в Чехии проходят выборы президента. Из девяти кандидатов фаворитами считаются действующий глава государства Милош Земан и бывший председатель Академии наук Иржи Драгош. Претендентам для своего избрания необходимо набрать 50% голосов. Однако проведённые соцопросы показали, что из-за недостаточной поддержки победитель определится во втором туре, 26-27 января. По самым оптимистичным прогнозам, выданным агентством STEM, за Земана готовы проголосовать 45,5% населения

Четверо из семи кандидатов, не прошедших во второй тур, готовы поддержать инженера-химика Драгоша, набравшего 26,6%. Среди таковых ­– дипломат Павел Фишер (10,2%), бизнесмен Михал Горачек (9,1%), медик Марек Гилшер (8,8%) и бывший премьер-министр Мирек Тополанек (4,3%). Если сторонники проевропейских кандидатов действительно отдадут свои голоса за экс-председателя Академии наук Драгоша, то чисто арифметически его победа гарантирована. 58.8% против 38,56%.

Второй тур пройдет 26-27 января и в нем, судя по математическому раскладу, у Земана невысокие шансы. Рассчитывать на порой ошибочность статистического прогнозирования было бы как минимум недальновидно. Для победы действующему президенту придется что называется «попотеть»:

Отрыв в 12% не должен вводить в заблуждение. Ему надо будет отмобилизовывать свой электорат, и, используя свой полемический дар, находить слабые места в позициях своего оппонента. Здесь очень большое значение будут иметь все теледебаты, которые будут две недели проходить,

- отметил в беседе с Царьград старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачев.

«Вмешательство России»: Земану устраивают антипиар

По мнению Трухачева, Земану «нужно привлекать новых людей на избирательные участки», иначе он проиграет с высокой степенью вероятности. Впрочем, Земан уже выразил готовность участвовать в дебатах против Драгоша, то, чего он не делал в первом туре.

Сторонники европейской ориентации, не теряя время, сразу после первого тура занялись антипиаром Земана. Используя ставший «хайпом» евро-атлантической политики фактор «вмешательства России», прошедший обкатку в США, Германии, Британии , Франции и Каталонии.

Продолжаю думать, что Россия заинтересована (во вмешательстве) в наши выборы. Российские спецслужбы заинтересованы, чтобы Милош Земан был переизбран (президентом),

— ТАСС передаёт сделанное по радио заявление Драгоша.

Там, где слова не помогают, в ход идут открытые провокации. Напомним, что на участке голосования на 73-летнего Земана напала полуголая активистка украинского движения Femen. Историк Леонид Решетников видит в подобных акциях, которые могут повториться, политический заказ глобалистских кругов из Брюсселя и Вашингтона.

Если такая атака произошла, это значит вот сигнал, что мы будем "мочить" и дальше - надо иметь в виду, что глобалистские силы все время, и в Брюсселе, и в США настроены на то, чтобы не допустить повторного избрания Земана,

- заключил Решетников.

Борьба Востока с Западом и «троянский конь» Брюсселя

Учитывая, что властные полномочия президента страны ограничены, итоги второго тура станут своеобразным референдумом. Чехи голосуют не только за Земана или Драгоша, а за ориентацию страны. Земан ­– это дружба с Россией и бойкот легализации «нашествия мигрантов» по брюссельской схеме. Драгош и «демократический блок», который обещал поддержать его 26-27 января, – европейский выбор с открытостью к беженцам и отдалением от России.

Если в Европе при освещении выборов основной упор делают на демократические ценности, которые, по их мнению культивирует Драгош и «ко», то в США смотрят через геополитическую призму. Ровно также, как и российские СМИ и эксперты. Вот как комментирует выборы New York Times:

Второй и финальный круг президентских выборов поможет выявить, будет ли чешский народ двигаться на восток в сторону России и Китая или полноценно вернется в объятия Европейского союза.

Говоря о политических последствиях, надо понимать, что речь идёт не только о борьбе геополитических идей. Победа Земана как воздух необходима для избранного премьер-министра Андрея Бабиша, чья партия ANO на парламентских выборах не сумела набрать большинства. Если Бабишу не удастся получить доверие 200-местной Палаты депутатов, где доминирует оппозиция, то Земан, пользуясь соответствующими полномочиям, даст миллиардеру ещё одну возможность. Доверенное лицо Земана Бабиш обвиняется в мошенничестве с дотациями из фондов ЕС.

Как видно, выборы президента всё же имеют значение для чешской политики. При вероятной победе Иржи Драгош может сыграть роль «троянского коня» Брюсселя. Отсутствие поддержки избранному премьеру вкупе с коррупционным скандалом способны лишить Бабиша премьерского кресла. Человека, который также как и Земан выступал за смягчение курса в отношении России. Большие перемены в Чехии очень нужны властям Евросоюза. Особенно в тот момент, когда в Венгрии и Польше всё больше ставят под зависимость легитимность брюссельской бюрократии в вопросах беженцев и свободы слова.

Гасанов Камран