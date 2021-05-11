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Чехия переиграла сама себя: Пострадавшие от взрывов во Врбетице подали иски на миллионы евро
11 мая 2021, 17:50 • 282 • Политика
Пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов во Врбетице подали иски к властям Чехии на миллионы евро за причиненный ущерб.
Тема взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году обернулась против властей страны. Пострадавшие от инцидента чехи подали иск о возмещении ущерба на миллионы евро.
Речь идёт о взрыве на частном складе боеприпасов в городе Врбетица, который произошёл в 2014 году, и в котором власти Чехии обвинили Россию, а также лично агентов ГРУ и "отравителей Скрипалей" – Петрова и Баширова. Однако скандал обернулся против самого руководства Чехии. Жители Врбетицы подали иск к властям страны на миллионы евро с требованием возместить им причинённый ущерб.
По словам адвокатов, речь идёт как о компенсациях за прямой ущерб от взрывов и уничтоженное ими имущество, так и за упущенную прибыль в результате того, что поиск и ликвидация остатков боеприпасов на значительной территории вокруг складского комплекса завершилась лишь в прошлом году. Кроме того, компенсацию требуют также за то, что после инцидента снизились цены на недвижимость и понизился уровень благосостояния жителей.
- гласит заявление адвоката истцов.
Напомним, что ранее Чехия сама грозила подать иск против России о возмещении ущерба в связи с подозрениями в причастности к взрыву на складе во Врбетице. Однако каким образом страна собирается доказывать вину России, и в какой именно инстанции – неизвестно. По словам главы МИД Чехии, подробности будут озвучены после консультаций Праги по Евросоюзу и НАТО.
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