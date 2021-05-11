Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
США нанесли "удар в спину" Украине
Главная / Политика

Чехия переиграла сама себя: Пострадавшие от взрывов во Врбетице подали иски на миллионы евро

11 мая 2021, 17:50  •  282 • Политика
Пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов во Врбетице подали иски к властям Чехии на миллионы евро за причиненный ущерб.
Тема взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году обернулась против властей страны. Пострадавшие от инцидента чехи подали иск о возмещении ущерба на миллионы евро.
Речь идёт о взрыве на частном складе боеприпасов в городе Врбетица, который произошёл в 2014 году, и в котором власти Чехии обвинили Россию, а также лично агентов ГРУ и "отравителей Скрипалей" – Петрова и Баширова. Однако скандал обернулся против самого руководства Чехии. Жители Врбетицы подали иск к властям страны на миллионы евро с требованием возместить им причинённый ущерб.
По словам адвокатов, речь идёт как о компенсациях за прямой ущерб от взрывов и уничтоженное ими имущество, так и за упущенную прибыль в результате того, что поиск и ликвидация остатков боеприпасов на значительной территории вокруг складского комплекса завершилась лишь в прошлом году. Кроме того, компенсацию требуют также за то, что после инцидента снизились цены на недвижимость и понизился уровень благосостояния жителей.
Муниципальные власти ожидают, что в вопросе выплаты государством компенсации за причиненный ущерб может быть достигнуто соглашение. Оно может быть достигнуто не позже сентября,
- гласит заявление адвоката истцов.
Напомним, что ранее Чехия сама грозила подать иск против России о возмещении ущерба в связи с подозрениями в причастности к взрыву на складе во Врбетице. Однако каким образом страна собирается доказывать вину России, и в какой именно инстанции – неизвестно. По словам главы МИД Чехии, подробности будут озвучены после консультаций Праги по Евросоюзу и НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



282
Источник
Похожие новости
11 мая 2021, 03:10
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
11 мая 2021, 12:20
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
11 мая 2021, 10:30
Белый дом потребовал от Зеленского высокую плату за свою поддержку
11 мая 2021, 14:10
Против "западного гопника" России предложили развернуть "Искандеры": "Нельзя мямлить"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
06 мая 2021, 11:15
Пентагон "осадили" в посольстве России в США
08 мая 2021, 09:10
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
10 мая 2021, 11:35
Появившийся на параде в Москве "красавчик" восхитил американцев: "Выглядит убийственно"
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.