Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если бы румынских… "

Чехия опешила от реакции официальной Москвы на высылку русских дипломатов. Русские, в свою очередь, привели Прагу в чувство и объяснили: "Если бы румынских дипломатов… "

По словам первого вице-премьера и главы МИД Чехии Яна Гамачека, Прага не ожидала такой реакции России на высылку русских дипломатов. По его словам, реакция Москвы была на уровень выше, чем ожидалось. Он указал на то, что среди 20 сотрудников чешского посольства в Москве есть заместитель посла.

"Реакция была очень сильной, она была на ступень выше, потому что самым высокопоставленным депортированным был заместитель посла", - сказал он, отметив, что на высылку этого дипломата Чехия "должна ответить".

Русские пользователи Сети объяснили удивленным чешским политикам, что значит "неожиданная реакция".

"Если бы Россия выслала в Чехию румынских дипломатов, вот это было бы неожиданно. А так вроде всё нормально", - отметил пользователь o-timokhin.

"Привыкли, что Россия реагировала только словами. Время пришло", - отметил Гоша Гамин.

Стоит отметить, что глава чешского МИД также отметил, что Чехия не намерена раскрывать России все детали расследования взрывов во Врбетице. При этом накануне чешский премьер-министр утверждал, что в понедельник правительство страны рассекретит документы о взрыве.