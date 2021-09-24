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Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие

24 сентября 2021, 02:50  •  73 • Политика
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса из-за своей политики. В Африке нашли опасное советское оружие, доставленное из Восточной Европы.
В Африке обнаружили советские самоходные артиллерийские установки 2C7 "Пион", которые способны стрелять ядерными снарядами. Снимки оружия, замеченного в Анголе, уже появились в соцсетях, пишет "Российская газета".
Примечательно, что Советский Союз практически не поставлял "Пионы" на экспорт. Исключение составили только две союзные страны из соцлагеря - Чехословакия (после распада страны оружие унаследовала Чехия) и Польша, а уже они продали САУ в Африку. В частности, Чехия до начала 1990-х годов продала все имеющиеся у неё "Пионы" Анголе, чтобы поддержать страну в её вражде с ЮАР.
Появившиеся в Twitter фотографии доказывают, что советская техника всё ещё находится на вооружении у африканской страны.
САУ 2С7 "Пион" ни разу не применялись советской армией в вооружённых конфликтах. После подписания в 1990 году Договора об обычных вооружённых силах в Европе эти самоходки были выведены из состава Вооружённых сил России. Известно, что "Пионы" использовала грузинская армия во время войны в Южной Осетии в 2008 году.

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