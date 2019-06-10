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Чехия и Германия избавляются от украинских нелегалов

10 июня 2019, 13:54  •  22 • Украина
Берлин заявляет, что Украина – одно из наиболее миграционно опасных направлений наряду с Афганистаном
В 2018 г. правоохранительные органы Чехии задержали 5 тыс. нелегалов, из них 1,5 тыс., т. е. почти каждый третий, оказались гражданами Украины.
Чехия совсем недавно увеличила квоту на приём гастарбайтеров с Украины с 19,6 тыс. до 40 тыс. в год. Всего в Чехии находятся 120 тыс. украинских подданных (с рабочими визами и видом на жительство). Большинство граждан Украины въезжают в страну легально, но нарушают сроки пребывания и продолжают трудиться уже нелегально.
Первую рабочую визу в Чехию гражданин Украины может оформить только на три месяца. Её нельзя продлевать, нужно возвращаться на Украину и подавать документы на визу второй раз. Если повезёт, во второй раз могут дать двухлетнюю рабочую визу. Многие предпочитают не обременять себя такой процедурой и сидят в Чехии, пока их не поймает полиция.
На тысячи идёт счёт граждан Украины, въезжающих в Чехию по польской визе и ведущих нелегальную трудовую деятельность, потому что польская виза не даёт права работать в другой стране. В связи с этим с 2018 г. по распоряжению Министерства труда Чехии при участии Государственной инспекции охраны труда и МВД на фабриках и заводах проводятся внеплановые проверки иностранных рабочих.
Увеличивается количество нелегалов, пойманных с фальшивыми документами. В мае МВД Чехии заявило, что нелегалам из стран, не входящих в ЕС, будет выплачивать до €4 тыс. на покупку билетов и т. д., если они согласятся покинуть Чехию и больше не возвращаться в Евросоюз вообще. Прага ужесточила также процедуру получения чешского гражданства – больше внимания будет уделяться финансовой состоятельности соискателя и его отношениям с законом.
Власти Германии опубликовали данные, согласно которым Украина является одним из наиболее миграционно опасных направлений наряду с Афганистаном, Нигерией, Сирией, Ираном. В Нидерландах подняли вопрос об отмене «безвиза» с Албанией, поставляющей в ЕС уголовников, оружие и наркотики, и отправили Брюсселю соответствующее уведомление. Репортёр радио «Свобода» в Брюсселе Рикард Ёзвяк назвал это предупреждающим сигналом для Украины и Грузии. Грузия вошла в список стран, откуда в ЕС въезжает большое количество уголовников, а Украина – в список стран-источников массовой нелегальной миграции.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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