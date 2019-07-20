Чехия, Германия, США: Список опасающихся "российской угрозы" стремительно растет

Россия, судя по всему, представляет опасность практически для каждой страны на Западе. По крайней мере, об этом не устают твердить в ЕС и США.

Русские разработчики хотят захватить мир?

Служба клиентской поддержки FaceApp буквально завалена просьбами "срочно удалить" личные данные. Масла в огонь подлила публикация в американском издании "Нью-Йорк Пост", из которой читатели узнали, что "теперь русские завладели вашими фото в старости".

Более того, по соцсетям поползли слухи о том, что FaceApp "тайно следит за пользователями, а их фотографии попадают в лапы российского искусственного интеллекта", пишет американское издание The Daily Beast.

Волну протеста в среде разработчиков в США возглавил некто Джошуа Ноцци, программист, спровоцировавший панику в связи с FaceApp в соцсетях. Он утверждал, что российское приложение получает доступ ко всем фотографиям на устройстве, а не только к редактируемому изображению.

Заявление Ноцци решил проверить разработчик из Google Иван Родригес. Он провел тестирование FaceApp на четырех разных смартфонах под управлением операционной системы Apple iOS и подтвердил, что FaceApp не загружает все содержимое галереи без ведома пользователя. После проверки Ноцци публично извинился перед FaceApp на своем сайте.

Более того, для временного хранения данных и работы своего алгоритма FaceApp использует серверы компании Amazon, а это, кстати, означает, что информация даже и близко не попадает в Россию, а физически находится в США. Таким образом, расхожие опасения, будто эти фотографии каким-то образом попадают в лапы российского правительства, беспочвенны.

По мнению французского специалиста по безопасности Робера Баптиста, "политика конфиденциальности у FaceApp не на высоком уровне, но "это - обычное дело". "Ничего хорошего в этом нет, но так часто бывает", - считает он.

Проведя собственное расследование, Баптист удостоверился в том, что FaceApp не сгружает всю фотопамять гаджетов.

Напомним, главным борцом с FaceApp в США стал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. В своем Twitter этот влиятельный сенатор перечислил "опасности", исходящие от FaceApp:

"ФБР и ФТК должны рассмотреть риски национальной безопасности и конфиденциальности. Потому что миллионы американцев использовали его (приложение FaceApp). Оно принадлежит российской компании. Пользователи обязаны предоставлять полный и не подлежащий отмене доступ к своим фотографиям и личным данным".

Излагать свои подозрения сенатор продолжил и в послании Федеральной торговой комиссии. Он призвал этот орган рассмотреть вопрос о том, существуют ли достаточные меры предосторожности, чтобы предотвратить компрометацию конфиденциальных данных американцев. Если таковых нет, то, по мнению Шумера, общественность должна быть оповещена о рисках использования этого приложения.

В Берлине поверили в риски использования FaceApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер вслед за США также предупредил о рисках, которые, по его мнению, могут возникнуть при использовании гражданами Германии приложения для мобильных устройств FaceApp.

В эфире радиостанции SWR он высказал опасение, что "важные персональные данные могут попасть не в те руки". Кельбер назвал "размытыми условия пользования". Он также утверждал, что "мало известно о том, кто стоит за разработкой FaceApp", и что непонятно, какая информация собирается во время использования. "Здесь вы передаете фото себя или другого человека, которое поддается биометрическому анализу, третьей, неизвестной стороне", - считает уполномоченный кабмина ФРГ.

Опять русские в Британии

Как утверждают источники Reuters, объявленный в России в международный розыск бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко на самом деле имеет очень тесные связи в руководстве силовых структур России.

Кроме того, агентство предполагает, что Темерко связан с возможным будущим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поскольку для получения британского гражданства бизнесмен внес в казну Консервативной партии более £1 млн ($1,25 млн). Также деньги от Темерко получали, по данным источников агентства, близкие соратники Джонсона.

Сам предприниматель не раз называл политика в интервью своим другом, рассказывая о том, как они с Джонсоном беседовали и "плели заговоры", когда тот занимал пост главы британского МИД. Собеседники агентства сделали вывод, что русские, возможно, пытаются вмешаться в процесс назначения главы Консервативной партии Британии и премьер-министра страны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков коротко отреагировал на этот вброс, заявив, что Темерко "не имеет никаких связей с Кремлем или российскими властями".

"Мы не знаем этого господина", - сказал Песков британскому агентству.

"Россия готовится к войне в Европе"

Чешский журнал Britske listy сравнил Владимира Путина с Гитлером, заявив, что лучше иметь дело с "ненадёжными американцами", чем с русскими. "Россия готовится к войнам в Европе", - утверждает издание, полностью извращая ситуацию с ДРСМД.

"Если вы хотите вести задушевные беседы с человеком, который не скрывает, что готов вас зарезать, то вы, мягко говоря, опоздали", - говорится в публикации.

Издание утверждает, что Китай захватывает российский Дальний Восток, а Москва "отводит роль главного соперника Европе и США", которые якобы не питают никаких амбиций в отношении России.

"Россия готовится к войне в Европе", - пишет журнал и полностью извращает ситуацию с ДРСМД.

Так, в статье прямо связывается прекращение действия договора, произошедшего по инициативе США, с намерением Владимира Путина "установить в Европе свою военную гегемонию".

Автор публикации также критикует тех, кто призывает налаживать отношения с русскими вместо того, чтобы "договариваться с ненадежными американцами". Britske listy предостерегает от такого шага, утверждая, что Россия пойдет на налаживание отношений с ЕС "только в обмен на подчинение диктату". Вместо этого журнал призывает усиливать американский военный контингент в Европе.