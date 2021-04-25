Чехия дважды себя выпорола, но надо отдать должное Земану - Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, связанное с ранее выдвинутыми обвинениями ряда чешских политиков в адрес Москвы.

По мнению Вячеслава Володина, в Праге начали понимать, что раздувать международный скандал на пустом месте - не дело. А, по сути, это прямой путь для того, чтобы себя же и поставить в глупое положение.



По словам эксперта, Чехия дважды себя выпорола, когда лишила своих граждан доказавшей эффективность вакцины из России и обнулила своё посольство в Москве.



"Чешская дипмиссия пала жертвой принятого Прагой под надуманным провокационным предлогом решения о высылке российских дипломатов", - отметил Володин в своём Телеграм-канале.



По его словам, надо отдать должное Милошу Земану. Он в сложной ситуации высказался объективно. А мог бы, как остальные, принять позицию США.



Так, президент Чехии не исключил, что взрыв на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл в 2014 году, связан с непрофессиональным обращением со взрывчатыми веществами. Это, по его словам, первая версия.