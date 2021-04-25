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Чехия дважды себя выпорола, но надо отдать должное Земану - Володин

25 апреля 2021, 20:20  •  156 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, связанное с ранее выдвинутыми обвинениями ряда чешских политиков в адрес Москвы.
По мнению Вячеслава Володина, в Праге начали понимать, что раздувать международный скандал на пустом месте - не дело. А, по сути, это прямой путь для того, чтобы себя же и поставить в глупое положение.

По словам эксперта, Чехия дважды себя выпорола, когда лишила своих граждан доказавшей эффективность вакцины из России и обнулила своё посольство в Москве.

"Чешская дипмиссия пала жертвой принятого Прагой под надуманным провокационным предлогом решения о высылке российских дипломатов", - отметил Володин в своём Телеграм-канале.

По его словам, надо отдать должное Милошу Земану. Он в сложной ситуации высказался объективно. А мог бы, как остальные, принять позицию США.

Так, президент Чехии не исключил, что взрыв на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл в 2014 году, связан с непрофессиональным обращением со взрывчатыми веществами. Это, по его словам, первая версия.

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