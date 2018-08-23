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Чехии понадобилось полвека, чтобы найти название вводу войск во время Пражской весны
23 августа 2018, 04:54 • 53 • В мире
Большинство депутатов парламента Чехии выступили за то, что ввод иностранных войск в Чехословакию в 1968 году был актом вторжения.
В Чехии назвали актом вторжения ввод войск стран Варшавского договора в 1968 году. За это постановление в правительстве страны проголосовало 145 из 156 присутствовавших парламентариев.
Против этой трактовки не выступил никто.
Согласно выдвинутому определению, ввод войск СССР и еще четырех социалистических стран в 1968 году во время Пражской весны был началом вторжения с последующей оккупацией.
Как заявил инициатор постановления Ян Бартошек, установка определения важна для того, чтобы дать ясное послание «общественности, а также другим государствам, включая Россию».
«Мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл», - подчеркнул он.
Напомним, что ввод войск СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии состоялся 21 августа 1968 года. В это время в Чехословакии проходили общественно-политические и экономические реформы (Пражская весна).
Отметим, что советские войска, которые были самыми многочисленными, оставались в Чехословакии до 1991 года.
Отметим, ранее Эстония и Латвия заявили, что намерены взыскать с России компенсацию за «советскую оккупацию».
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