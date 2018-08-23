Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто в доме хозяин: Чубайс или мыши?
Болтон обещал новые, экстра-жесткие санкции против Ирана
Патрушев обсудит с Болтоном в Женеве Сирию, Украину и двусторонние отношения
Украина поборется с Грецией за первое место в ряду должников МВФ
Главная / В мире

Чехии понадобилось полвека, чтобы найти название вводу войск во время Пражской весны

23 августа 2018, 04:54  •  53 • В мире
Большинство депутатов парламента Чехии выступили за то, что ввод иностранных войск в Чехословакию в 1968 году был актом вторжения.
В Чехии назвали актом вторжения ввод войск стран Варшавского договора в 1968 году. За это постановление в правительстве страны проголосовало 145 из 156 присутствовавших парламентариев.
Против этой трактовки не выступил никто.
Согласно выдвинутому определению, ввод войск СССР и еще четырех социалистических стран в 1968 году во время Пражской весны был началом вторжения с последующей оккупацией.
Как заявил инициатор постановления Ян Бартошек, установка определения важна для того, чтобы дать ясное послание «общественности, а также другим государствам, включая Россию».
«Мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл», - подчеркнул он.
Напомним, что ввод войск СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии состоялся 21 августа 1968 года. В это время в Чехословакии проходили общественно-политические и экономические реформы (Пражская весна).
Отметим, что советские войска, которые были самыми многочисленными, оставались в Чехословакии до 1991 года.
Отметим, ранее Эстония и Латвия заявили, что намерены взыскать с России компенсацию за «советскую оккупацию».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

53
Источник
Похожие новости
22 августа 2018, 19:09
В Донбассе введут особый контроль за «школьным перемирием»
23 августа 2018, 04:54
Аль-Багдади снова заговорил
22 августа 2018, 15:39
«Циничное использование ситуации»: почему США говорят о намерении применить «рычаги давления» на Россию в Сирии

22 августа 2018, 15:54
Новый закон об отдыхе в парках вызвал протесты в Мексике
23 августа 2018, 01:24
«Малые шаги в достижении большой цели»: что стоит за военным сближением Китая и Индии
23 августа 2018, 04:54
«С туалетной бумагой и пеной для бритья»: Первоклашек в Одессе просят отказаться от букетов на 1 сентября
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 августа 2018, 00:09
Снимем санкции при одном условии: чего ФРГ хочет от России
17 августа 2018, 08:39
Валентин Катасонов: Верить «реформаторам» нельзя - это бесоподобные твари
19 августа 2018, 13:09
«Любо, братцы, любо»: В Сети опубликовали видео со свадьбы главы МИД Австрии
18 августа 2018, 14:09
Порошенко подписал закон о запрете взыскания Россией средств с «Укроборонпрома»
17 августа 2018, 14:12
Зато озолотим белорусских перевозчиков
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
19 августа 2018, 19:39
Руцкой рассказал, как Ельцин пытался сбежать в американское посольство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.