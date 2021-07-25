Публикация авторитетного чешского издания об истинных намерениях американцев по отношению к России произвела эффект разорвавшейся бомбы. Автор статьи выдал неприятную правду о США: "Хотят разворовать Россию и жить за счёт русских".

Недавняя постыдная выходка сотрудника посольства США, укравшего указатель с железной дороги под Тверью, оказалась последней каплей в чаше терпения многих, и не только в России.

Так, журналист популярного чешского издания Haló noviny Роман Блашко отметил, что такие диверсии гораздо больше походят на акт терроризма, чем сфабрикованное против России дело по взрывам во Врбетице.

Блашко не сомневается, что на самом деле подобных случаев в России было немало. Он заявил, что "желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счёт русских и их ресурсов явно велико". Кроме того, подчеркнул автор, от действий США страдает и Чехия, поскольку её политики, действуя по указке Вашингтона, не просто портят отношения с русскими, но и активно вредят собственной стране.

Журналист не сомневается, что именно таков и был глобальный план Вашингтона.