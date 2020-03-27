Чехи "отжали" маски у Италии, США - аппараты ИВЛ у Греции. Русские - спасают: Гаспарян заявил о "вселенском тотеме"

Россия, Китай и ещё шесть стран направили совместное письмо Генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

По его мнению, западные страны сейчас думают, как бы им самим спастись, а не о том, что там будет впереди и что будет с санкциями. Тем более что на экономику Соединённых Штатов эти санкции не оказывают никакого влияния. На европейскую - да, оказывают, и сильное. Но Европе сейчас точно не до этого. У них коронавирус, подчёркивает эксперт.

"Чехи "отжали" маски, которые были отправлены Китаем Италии. Американцы "отжали" аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые отправлялись грекам. Ну, это сейчас такой вселенский тотем", - отмечает Армен Гаспарян в интервью для Царьграда.

Он добавил, что в сложившейся ситуации никто не будет ставить вопросы о санкциях.

Напомним, пока страны отбирают друг у друга последнее, лишь бы самим спастись от коронавируса, Россия отправила в Италию самолёты с военными медиками. Российские военные специалисты приступят к оказанию помощи итальянскому городу Бергамо в пятницу, 27 марта.