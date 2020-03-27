|
Чехи "отжали" маски у Италии, США - аппараты ИВЛ у Греции. Русские - спасают: Гаспарян заявил о "вселенском тотеме"
27 марта 2020, 01:35 • 49 • Политика
Россия и ещё семь стран просят Генсека ООН призвать к отмене санкций. Политолог Армен Гаспарян считает, что западные страны ничего отменять не будут, так как слишком заняты спасением себя любимых. И только Россия отправляет на помощь Италии военных медиков. "Чехи "отжали" маски, которые были отправлены Китаем Италии. Американцы "отжали" аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые отправлялись грекам. Ну, это сейчас такой вселенский тотем", - комментирует эксперт.
Россия, Китай и ещё шесть стран направили совместное письмо Генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Армен Гаспарян.
По его мнению, западные страны сейчас думают, как бы им самим спастись, а не о том, что там будет впереди и что будет с санкциями. Тем более что на экономику Соединённых Штатов эти санкции не оказывают никакого влияния. На европейскую - да, оказывают, и сильное. Но Европе сейчас точно не до этого. У них коронавирус, подчёркивает эксперт.
Он добавил, что в сложившейся ситуации никто не будет ставить вопросы о санкциях.
Напомним, пока страны отбирают друг у друга последнее, лишь бы самим спастись от коронавируса, Россия отправила в Италию самолёты с военными медиками. Российские военные специалисты приступят к оказанию помощи итальянскому городу Бергамо в пятницу, 27 марта.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 марта 2020, 07:35
|
24 марта 2020, 02:35
|
23 марта 2020, 09:35
|
22 марта 2020, 19:08
|
22 марта 2020, 20:35
|
21 марта 2020, 22:35
|
25 марта 2020, 07:35