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Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"

23 апреля 2021, 20:40  •  441 • Политика
МИД Чехии заявил, что число сотрудников генконсульств России и Чехии не изменится. Как пояснил политолог Александр Асафов, чехи осознали, что ущерб от эскалации конфликта для них будет очень большой. И попросили пощады у своих американских кураторов, которые в ответ милостиво разрешили "временно снизить градус".
Считать дипломатический конфликт между Чехией и Россией полностью разрешённым нельзя, уверен политолог и журналист Александр Асафов. Он предположил, что чешской стороне просто удалось доказать тем, кто их мотивирует к подобным действиям, что ущерб от эскалации этого дипломатического противостояния для Чехии будет очень серьёзным. Тем более что у этой страны и так много проблем с экономикой, в том числе из-за коронавируса.
Я думаю, что состоялось непубличное совещание с кураторами из Вашингтона, на котором они доказали: вашу задачу - убрать Росатом из тендера - мы выполнили, дальнейшие действия просто нанесут непоправимый ущерб. И попросили разрешения хотя бы как-то ситуацию остановить, поскольку совершенно очевидно было, что Москва на этот раз не будет сносить безропотно все эти действия,
- отметил эксперт в беседе с Царьградом.
И такое разрешение, полагает Асафов, чехи получили, поскольку после вчерашнего саммита по экологии, которой проводила администрация Байдена, тональность всех антироссийских высказываний также была снижена.
"Я думаю, что это временное общее охлаждение ситуации", - добавил наш собеседник. Он подчеркнул, что Прага таким образом получила возможность сохранить хотя бы часть чешско-российских отношений, "хотя это выглядит очень неубедительно".

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