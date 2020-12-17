Чехи ополчились на Россию из-за местной АЭС

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В Праге опасаются за безопасность стратегического объекта

Депутаты верхней палаты парламента Чехии просят кабмин Республики не допускать российские и китайские компании к конкурсу на строительство нового энергоблока атомной станции на юго-востоке страны. Они полагают, что это небезопасно для государства.

"Сенат призывает правительство Чехии не приглашать к участию в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" кандидатов из России и Китая. Само присутствие в тендере представителей этих государств в соответствии со стратегическими документами Чехии можно назвать рискованным", – цитирует РИА "Новости" заявление парламентариев.

В сенате считают недопустимым участие в строительстве стратегического объекта представителей тех стран, которые относятся к НАТО враждебно, а также если их граждане или юрлица находятся под санкциями Евросоюза.

В начале 2018 г. для участия в тендере поданы шесть заявок: госкорпорация "Росатом" (РФ), Westinghouse (США), China General Nuclear Power (КНР), EDF (Франция), KHNP (Южная Корея) и совместный проект Arevа (Франция) и Mitsubishi Atmea (Япония).

Напомним, АЭС "Дукованы" была построена ЧССР совместно с Советским Союзом и введена в эксплуатацию в 1985-ом. Через два года в работу вступили все четыре энергоблока станции.

Нынешняя чешская оппозиция активно сопротивляется участию в строительстве пятого блока российскими или китайскими фирмами.

