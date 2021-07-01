Чехи едва не вывели Кремль из зоны "легитимной лексики"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что история, связанная со взрывами в Чехии, трудно поддаётся "анализу с точки зрения здравого смысла" в рамках "легитимной лексики".

Скандальная история о взрывах на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году продолжилась очередными претензиями чехов к России. Издание Mlad fronta DNES сообщило о том, что чешские власти потребовали от России компенсации ущерба, нанесённого взрывами.

Напомним, согласно одной из версий Праги, к инциденту якобы причастны спецслужбы России. Ущерб чехи оценили в 650 млн крон (около 25,5 млн евро).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя для журналистов историю, связанную со взрывами в деревне Врбетице, весьма ёмко высказался, отметив, что та трудно поддаётся анализу с точки зрения здравого смысла "в рамках легитимной лексики".