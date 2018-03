Чехарда по-трамповски: Тиллерсон покинул Госдеп, а ЦРУ возглавила "надзирательница тюрьмы"

Тиллерсон – один из многих уволенных

Администрация президента США Дональда Трампа сыпется, как карточный домик. 13 марта глава Белого дома уволил своего министра иностранных дел Рекса Тиллерсона. Новым госсекретарем стал теперь уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео, которого, в свою очередь, сменила Джинна Чери Хаспел, большую часть карьеры работавшая "под прикрытием".

"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Трамп в Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!