Чехарда по-трамповски: Тиллерсон покинул Госдеп, а ЦРУ возглавила "надзирательница тюрьмы"

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Дональд Трамп убрал с поста главы МИД США Рекса Тиллерсона, назначив на его место руководителя ЦРУ Майка Помпео. Новым директором ЦРУ впервые станет женщина, в своё время руководившая секретной тюрьмой в Таиланде

Тиллерсон – один из многих уволенных

Администрация президента США Дональда Трампа сыпется, как карточный домик. 13 марта глава Белого дома уволил своего министра иностранных дел Рекса Тиллерсона. Новым госсекретарем стал теперь уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео, которого, в свою очередь, сменила Джинна Чери Хаспел, большую часть карьеры работавшая "под прикрытием".

"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Трамп в Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Отставка застала Тиллерсона врасплох во время его африканского турне, которое ему пришлось срочно прервать. Бывший госсекретарь заявил, что не знает о причинах собственного увольнения и не обсуждал это с Трампом.

Глава Госдепа пополнил список приближенных Трампа, которые покинули свои посты в течение первого года президентства миллиардера. Жертвами политической чехарды, связанной, в том числе, с нашумевшим "вмешательством России в выборы США", уже пали советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, пресс-секретарь президента Шон Спайсер, директор ФБР Джеймс Коми, главный стратег "Овального кабинета" Стив Бэннон и многие другие.

На этот раз настала очередь Тиллерсона, такого же опытного бизнесмена, как и Трамп. До руководства Госдепом Тиллерсон руководитель крупнейшей в мире нефтяной компанией Exxon Mobil.

Американские СМИ давно знали об уходе главы Госдепа

В отличие от перечисленных выше увольнений, уход Тиллерсона не состоялся на волне поднятой "шумихи" по поводу вмешательства России в американские выборы. Хотя не исключено, что перестановка имеет отношение к российской политике Госдепа.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова предсказывает, что в отставке Тиллерсона опять будут искать "русский след".

Ждем, когда нас начнут обвинять в вашингтонских кадровых перестановках. Поправка! Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?" — отметила Захарова в эфире радио "КП".

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова предсказывает, что в отставке Тиллерсона опять будут искать "русский след". Фото: www.globallookpress.com

Стоит отметить, что увольнение Трампа не стало сюрпризом для истеблишмента, ибо такое развитие событий еще в конце прошлого года пророчили ведущие американские таблоиды. В декабре The New York Times со ссылкой на "высокопоставленные источники в администрации" сообщал, что Трамп в течение следующих недель планирует назначить на место Тиллерсона главу ЦРУ Майка Помпео. Об этом же писала The Washington Post, отмечая, что такая идея принадлежит руководителю аппарата сотрудников Белого дома генералу Джону Келли.

Этот "серый кардинал" с момента инаугурации Трампа своевольно занимается расстановкой кадров в Белом доме. Кадровые перестановки в МИД США предсказал основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж: "Том Коттон может возглавить ЦРУ, а Помпео — госдепартамент". На сроки окончания полномочий Тиллерсона в канун Нового года намекала и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, говоря, что "госсекретарь сосредоточен на том, чтобы завершить этот невероятно успешный первый год работы администрации президента Трампа".

Демарш Тиллерсона по делу Скрипаля

Среди основных причин смены руководства Госдепартамента США можно назвать и личные расхождения президента с госсекретарем. Окружившему себя "ястребами" Трампу не очень-то по душе была умеренная позиция Тиллерсона по международным проблемам. По информации канала CNN, у главы Госдепа и президента существовали серьезные разногласия в отношении Ирана, с которым Трамп намеревается разорвать ядерную сделку. Тиллерсон являлся сторонником переговоров, утверждая, что Иран технически соблюдает условия соглашения с "шестеркой" переговорщиков. О разногласиях президента и бывшего госсекретаря свидетельствует и тот факт, что на одном из "горячих" заседаний в Пентагоне Тиллерсон назвал Трампа "болваном" за его склонность к силовому решению внешнеполитических вопросов.

Выступая перед журналистами после принятия решения, Трамп рассказал о частных расхождениях с Тиллерсоном.

"Мы достаточно хорошо ладили. Но мы расходились по (некоторым) вещам. Если вы посмотрите на иранскую сделку. Я считаю ее ужасной, он считал, что она - ОК. Я хотел либо разорвать ее, либо что-то сделать. Он чувствовал несколько иначе. Поэтому мы на самом деле не думали одинаково", - заявил Трамп, добавив, что с Помпео у него "похожий мыслительный процесс".

Американист Дмитрий Дробницкий считает, что Тиллерсон не справился с задачами, которые на него возложил Трамп. Президент США добивался реформы Госдепа, чтобы он "стал работать на повестку Трампа", чтобы все федеральные госслужащие, которые не согласны с его линией "перестали сопротивляться и саботировать" решения хозяина Овального кабинета. В более частном порядке речь может идти и о "демарше" Тиллерсона по вопросу отравления бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Ученые выяснили, как студентам избежать стресса в сессию Думаю, что поведение Тиллерсона в отношении дела Скрипаля стало последней каплей. Трамп всегда говорил одну простую вещь, что внешняя политика - дело президента США. Вашингтонская бюрократия со времен Буша-старшего потихонечку привыкла к тому, что все решения принимает бюрократия. Не посоветовавшись с президентом, Тиллерсон заявил, что США полностью поддерживает британских коллег в том, что это русское дело", - отметил Дробницкий в беседе с "Царьградом".

"Консильери войны"

Что касается нового госсекретаря, эксперт рассказал, что Трамп особенно доверяет Помпео в условиях, когда против президента "спецслужбы осуществили по меньшей мере два заговора".

Новый госсекретарь США Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Очевидно, с "хардлайнером" в лице Помпео на посту главы Госдепартамента Трампу будет проще. В октябре 2017 года бывший директор ЦРУ призывал готовиться к войне с КНДР, предупредив, что ядерное оружие Пхеньяна уже "практически готово". Помпео причисляют к т.н. "Чайной партии" республиканцев – приверженцам крайне консервативных взглядов. Также как и Трамп, новый госсекретарь отрицает компромисс с Ираном по ядерному соглашению. Кроме того, он высказывался против закрытия Гуантанамо и за смертную казнь Эдварда Сноудена.

Замена умеренного госсекретаря на "ястреба" из ЦРУ, скорее всего, ужесточит внешнеполитический курс США. Тиллерсон был словно "камешек в ботинке" для тех, кто являлся сторонником жесткой линии против России, Северной Кореи и Ирана. Учитывая сложность американского истеблишмента и существование такого фактора, как Deep State ("глубинное государство"), сложно сказать, насколько перестановки в администрации - самостоятельное решение Трампа. Ведь американский президент, несмотря на всю свою воинственную риторику, очень осторожно ведет себя по отношению к России и объявлял о готовности провести переговоры с Ким Чен Ыном. Возможно, Помпео будет играть роль "спойлера", сдерживающего дипломатические позывы Трампа.

Политолог Рафаэль Ордуханян полагает, что замена умеренного Тиллерсона на жесткого Помпео свидетельствует о подготовке США к войне:

В "Крестном отце" был такой эпизод, когда Майкл Корлеоне увольняет своего друга, брата Тома, который был консильери. И тот говорит: "Я всегда был тебе предан, в чем дело?" Майкл ему ответил: "Я как брату тебе верю всегда, но ты - не консильери войны, ты - консильери мирной жизни. А когда начинается война, мне нужен другой человек". Назначение бывшего ЦРУшника Помпео - это как раз, к глубокому сожалению, очень тревожный знак, говорящий о движении к войне. Я убежден, что нас ожидает в ближайшем времени вооруженный конфликт, и мы все знаем, где".

Напомним, ранее спецпредставитель США в СБ ООН Никки Хейли заявила, что США готовы нанести авиаудар по Сирии, если силы президента Башара Асада не прекратят военную операцию в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Специалист по пыткам

На пост нового директора ЦРУ впервые в истории США назначена женщина. Джина Чери Хаспел большую часть своей карьеры проработала "под прикрытием", возглавляя штаб главы тайной службы ЦРУ Хосе Родригеса. Хаспел лично участвовала в т.н. "расширенной программе допросов" и в 2002 году руководила секретной тюрьмой в Таиланде, где использовался метод "waterboarded" (пытки утоплением).

The New York Times подробно описала работу нового директора ЦРУ: "В качестве тайного агента ЦРУ Джина Хаспел в 2002 году руководила пытками двух человек, подозреваемых в терроризме, а затем приняла участие в уничтожении видеозаписей этих жестоких пыток в секретной тюрьме в Таиланде".

Хаспел также принимала участие в секретных программах ЦРУ (R.D.I.), в которых похищались подозреваемые в терроризме лица в различных точках мира и подвергались пыткам в "черных объектах" ЦРУ (black sites).

Американский экономист Пол Крейг Робертс полагает, что сменой кабинета Трамп стремится поставить под личный контроль "хардлайнеров".

Увольнение госсекретаря Тиллерсона, назначение на его пост экс-директора ЦРУ Майка Помпео и продвижение Джины Хаспел на место последнего – все это указывает на то, что военный комплекс усиливает свой контроль над режимом Трампа", - подытожил политолог Ордуханян "Царьграду".

Гасанов Камран