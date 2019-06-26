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Чего жители Молдовы ждут от правительства

26 июня 2019, 23:09  •  50 • Украина
24 июня в Кишинёве прошла пресс-конференция Ассоциации социологов и демографов (АСДМ), на которой были представлены данные последнего социологического исследования, проведённого в Молдове 11 – 22 июня 2019 года. Исследование ставило своей целью выяснить, что ждут молдаване от нового правительства и насколько ему доверяют.
Большая часть опрошенных (38,7%) ждут от правительства Майи Санду успешной и настоящей борьбы с коррупцией, треть респондентов (33,1%) надеется, что правительство, наконец, решит хотя бы основные социально-экономические проблемы, а 28,2% ожидают «повышения социальной сплочённости населения Молдовы». Всего 10,3% назвали ожидаемым приоритетом работы нового правительства реформирование пенсионной системы, 7,8% – наведение порядка в области здравоохранения, а 5,6% – в области образования.
«В первую очередь граждане Молдовы ждут, что новая власть предпримет конкретные меры для реформирования юстиции, борьбе с коррупцией, а также обеспечит равенство всех перед правосудием. Граждане считают, что до сих пор в стране не было справедливости ни на местном, ни на центральном уровне. Они уверены, что ситуация не изменится, если действия правительства ограничатся перестановками. Люди в фокус-группах подчеркивают, что все изменения на центральном уровне за 28 лет ограничивались перестановками в руководстве», – сказал в своём выступлении на пресс-конференции председатель АСДМ Виктор Мокану.
Опрос показал, что самым большим доверием среди респондентов пользуется президент Молдовы Игорь Додон (53,7%), за ним следуют по уровню доверия премьер-министр Майя Санду (35,6%), глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе (31,4%), спикер парламента Зинаида Гречаный (27,5%), башкан Гагаузии Ирина Влах (16,2%).
А вот бывшему лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку доверяет сегодня всего 7,1% респондентов, а бывшему премьер-министру Павлу Филипу ещё меньше – 6,2%.
Зато Плахотнюк возглавляет антирейтинг политиков – ему не доверяют 82,4% опрошенных. Его же 73,7% респондентов считают ответственным за политический кризис в стране.
Если бы парламентские выборы в Молдавии проходили в ближайшее воскресенье, то за партию социалистов отдали бы свои голоса 30,7% респондентов, за блок ACUM – 23,4%, за ДПМ – 5,2%, за партию «Шор» – 3,4%. Больше всего голосов за прошедшее время после парламентских выборов 24 февраля потеряла Демократическая партия.
Опрос был проведён Ассоциацией социологов и демографов по собственной инициативе, всего было опрошено 1191 респондент из 87 населённых пунктов Молдовы, за исключением Приднестровья, погрешность исследования составляет 3%.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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