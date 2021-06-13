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Чего ждёт Путин от встречи с Байденом: президент поставит 5 вопросов перед США

13 июня 2021, 12:20  •  136 • Политика
Президент России Владимир Путин поставит 5 вопросов перед США - все они из сферы взаимного сотрудничества. В беседе с журналистами Путин объяснил, чего ждёт от встречи со своим американским коллегой.
Президент России Владимир Путин рассказал, чего он ожидает от встречи с президентом США Джо Байденом. Саммит Путин - Байден, напомним, состоится на следующей неделе - 16 июня.
Владимир Путин считает, что встречу в Женеве можно будет считать ненапрасной, если сторонам удастся создать механизмы взаимодействий по разным направлениям. Президент России ожидает восстановления личных контактов, чтобы наладить диалог, которые представляют взаимный интерес России и США, отметил президент в программе "Москва. Кремль. Путин", дав интервью "России 1".
Какие вопросы представляют взаимный интерес? Путин назвал пять вариантов. Это, например, экономическое сотрудничество, региональные конфликты, изменения природы, а также в целом забота об экологии и стратегическая стабильность:
Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо, - подчеркнул президент России.
Владимир Путин добавил, что обольщаться снижением градуса негативной риторики со стороны США в адрес Москвы не следует. Поскольку всегда накануне двусторонних встреч политики стараются снизить подобную активность.

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