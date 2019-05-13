Чего ждать России от президентских выборов в Литве

Автор:

Курганов Дмитрий

12 мая в Литве прошли президентские выборы. Никому из девяти кандидатов, претендовавших на пост номер один в стране, не удалось набрать более половины голосов всех избирателей. По этой причине будет назначен второй тур, который состоится через две недели. За президентское кресло продолжат бороться 54-летний экономист Гитанас Науседа и 44-летняя Ингрида Шимоните, ранее занимавшая пост министра финансов.

Поражение премьера

Главной интригой первого тура являлся результат, который покажет премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Некоторое время с начала подсчёта голосов ему удавалось удерживать второе место, однако в итоге он всё-таки опустился на строчку ниже. После подсчёта 95% бюллетеней он набрал лишь 20,72%, в то время как лидеры – Науседа и Шимоните – 31,07 и 29,46% соответственно.

Председатель литовского правительства уже заявил о своей отставке. Свой результат на прошедших выборах он назвал поражением, которое стало оценкой его работы как премьера и политика со стороны народа. Правда, покинет свой пост он не сразу, а 12 июля. «Люди выберут лучшего, и он будет нашим президентом в ближайшие пять лет», – отметил Сквернялис.

Фаворита перед вторым туром нет

А вот кто им станет, остаётся загадкой. Эксперты оценивают шансы Науседы и Шимониты как примерно равные, и это неудивительно, учитывая их очень близкие друг к другу показатели. Учитывая, что избирателей по спискам числится 2,472 миллиона человек, а явка составила около 56%, разница в 1,6% между кандидатами – это чуть более 22 тысяч голосов. В своих оценках политологи опираются, в основном, на минусы, которые помешают литовцам проголосовать за одного из претендентов и выбрать другого. Однако не забывают и о плюсах.

Банкир или женщина?

Гитанас Науседа. Фото: www.globallookpress.com

Гитанас Науседа. Фото: www.globallookpress.com

Против Науседы его многолетняя работа в банковской сфере. Многие жители Литвы недолюбливают банкиров, поскольку за последние годы несколько финансовых учреждений прогорели, десятки тысяч людей (для этой страны это немало) потеряли в них свои сбережения. Подавляющее большинство банков в Литве имеют капитал скандинавского происхождения. И даже если он успешный, прибыль по понятным причинам утекает за границу. Да и условия по их депозитам и кредитам сложно назвать хорошими, особенно по европейским меркам. Тем не менее, тот факт, что Науседа пошёл на выборы как независимый кандидат, играет ему на руку. Он не воспринимается людьми как надоевший политик-демагог, а его высокий интеллектуальный уровень позволяет увидеть в нём, в первую очередь, человека, а не чиновника. А его критика в адрес Грибаускайте наверняка добавила ему голосов её противников.

Что же касается Шимоните, то её работу на посту министра финансов нельзя назвать провальной, однако многих от неё может оттолкнуть тот факт, что предыдущие 10 лет президентом была также женщина – Даля Грибаускайте. И вот совпадение – она тоже возглавляла министерство финансов (2001 – 2004), прежде чем стать главой государства. Шимоните представляет оппозиционную партию «Союз Отечества — Литовские христианские демократы». Позиция политика в отношении России не сулит позитивных изменений в отношениях двух стран в случае её избрания президентом. Она выступает за последовательную декоммунизацию внутри Литвы и противостояние России на международной арене. Шимоните пообещала не поступать так же, как сделала недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая побывала с визитом в Москве.

Ингрида Шимоните. Фото: www.globallookpress.com

В свою очередь, Науседа об отношениях с Россией высказывается в более аккуратных формулировках. Да, он тоже считает политику Кремля агрессивной, но отмечает, что Литва не должна прекращать отношения с Россией, особенно в торгово-экономической сфере. По его словам, связи с русскими должны обладать высоким приоритетом «С этими людьми нам предстоит жить и тогда, когда срок полномочий нынешнего кремлевского руководителя закончится», приводит его слова BBC.

Унизительная дискриминация

Одновременно с президентскими выборами в Литве прошли два референдума. Жителям страны предлагалось высказать свою позицию по двум вопросам: введение двойного гражданства и сокращения числа депутатов парламента на 15% (со 141 до 121). Любопытно, что если для выборов главы государства в литовском законодательстве не предусмотрен нижний порог явки, то в случае с референдумом проголосовать должны не менее половины человек из списка избирателей.

Заявленная явка в 56%, как ни странно, не говорит о том, что референдумы будут признаны состоявшимися. Это число относится именно к тем, кто голосовал на выборах президента. СМИ отмечают, что некоторые граждане просто отказывались брать один или даже оба бюллетеня, предназначенных для волеизъявления по референдуму. Количество депутатов им абсолютно без разницы, а предложение правительство по двойному гражданству многие считают просто унизительным, поскольку предоставлять его планировалось далеко не всем желающим, а только людям, получившим «гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции».

Россиянам или белорусам Литва двойного гражданства предоставлять не собирается. Это, конечно, вызвало шок. Поэтому эти двойные стандарты литовской власти, для которой внешняя политика важнее соотечественников, они, конечно, заметны простому литовцу, вот поэтому он не активно идет голосовать,

– отметил в интервью Sputnik Литва политический аналитик Александр Носович.

Фото: www.globallookpress.com

Для Литвы, как и для всей Прибалтики, после обретения независимости остро стоит вопрос оттока населения, особенно работоспособного населения. С 1993 года число постоянных жителей страны снизилось почти на четверть (с 3,7 миллиона до 2,8 миллиона человек). По действующим законам выходцы из Литвы в случае получения паспорта другого государства автоматически утрачивает литовское гражданство. Теперь же литовские политики утверждают, что необходимо обязательно сохранять связь этих людей с родной страной хотя бы таким образом. Однако то, в какой форме это предлагается, многие посчитали настоящей дискриминацией. Например, литовская община Калининградской области призвала соотечественников голосовать против предложения на референдуме.