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Чего ждать от встречи Путина и Байдена? Мнения экспертов

11 июня 2021, 05:20  •  80 • Политика
Несколько экспертов поделились своими мнениями о том, чего стоит ждать от саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В рамках саммита с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена стороны обсудят традиционную повестку дня. Об этом сайту 360tv.ru заявил политолог Андрей Кортунов.
В первый блок вопросов должны войти контроль за вооружением и стратегическая стабильность. В частности, речь идет о будущем СНВ-3. Второй блок будет посвящен региональным кризисом. Речь идет о конфликтах в Афганистане, Сирии, Йемене, Ливии и так далее.
Особняком стоят проблемы Украины и Белоруссии. Кортунов считает, что у Москвы и Вашингтона разные взгляды по данным вопросам, поэтому не стоит рассчитывать на договоренности по всем пунктам.
Как передает РИА ФАН, экономист Александр Дынкин выявил более простой признак, благодаря которому можно будет объявить об успехе встречи Байдена и Путина. Речь идет о возвращении послов США и России в Москву и Вашингтон соответственно.
При этом в Госдепартаменте США надеются на то, что на саммите будут подняты такие темы, как права человека, осужденный блогер Алексей Навальный и граждане США, которые арестованы в России.
Свою позицию озвучил и историк Борис Шмелев. Он уверен, что главы двух государств уделят внимание вопросу расширения НАТО. Речь идет о перспективах включения Украины в Альянс.
Москва всегда выступала против расширения НАТО на восток. А президент Украины Владимир Зеленский с "ребяческой настойчивостью" утверждает, что только членство в альянсе станет гарантией безопасности Киева и всей Европы.
"При всей невнятности политики Запада по членству Украины в НАТО, надо исходить из того, что если в Вашингтоне сочтут необходимым видеть Киев в Альянсе, то они это в Брюсселе продавят", - заявил Шмелев в интервью ИА "Экономика сегодня".

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