Техника ВСУ в отношении городов, которые находятся под руководством Киева, наглядно показывает абсолютное безразличие украинских военных к судьбам местных жителей. Чего ожидать от Украины? Американский политолог Скотт Беннет раскрыл тактику Запада, которая сейчас применяется в ходе боевых действий.

По словам эксперта, за действиями ВСУ пристально наблюдают особая воздушная служба Британии, Моссад, ЦРУ – все они действительно инструктируют президента Украины Владимира Зеленского, чтобы любой ценой противостоять России и воспрепятствовать освобождению городов от укрепившихся там с года нацистов.

Политолог отметил, что тактика Запада очень напоминает технику, которую западные спецслужбы применяли в Ливии.

"Они фактически отдают приказы открыть огонь по мирным жителям, которые пытаются покинуть страну", - сказал он в интервью газете "Известия", отметив, что это и есть западный метод противостояния России и это является преступлением против человечества.