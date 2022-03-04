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Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
04 марта 2022, 07:00 • 152 • Политика
Техника ВСУ в отношении городов, которые находятся под руководством Киева, наглядно показывает абсолютное безразличие украинских военных к судьбам местных жителей. Чего ожидать от Украины? Американский политолог Скотт Беннет раскрыл тактику Запада, которая сейчас применяется в ходе боевых действий.
По словам эксперта, за действиями ВСУ пристально наблюдают особая воздушная служба Британии, Моссад, ЦРУ – все они действительно инструктируют президента Украины Владимира Зеленского, чтобы любой ценой противостоять России и воспрепятствовать освобождению городов от укрепившихся там с года нацистов.
Политолог отметил, что тактика Запада очень напоминает технику, которую западные спецслужбы применяли в Ливии.
"Они фактически отдают приказы открыть огонь по мирным жителям, которые пытаются покинуть страну", - сказал он в интервью газете "Известия", отметив, что это и есть западный метод противостояния России и это является преступлением против человечества.
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