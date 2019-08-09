Чего заслуживает Саакашвили

Худшее из того, что может сделать руководитель государства, — предать свой народ, бросив его в костер своих амбиций. Именно это было сделано Михаилом Саакашвили 7 августа 2008 года, когда он заставил свои войска совершить преступление против истории и кровью безвинных людей создал пропасть между близкими народами.

Август 2008 года стал травмой такого масштаба, что многим грузинам тяжело было признать ошибку, которую совершил Саакашвили, возомнивший себя императором. Любые дискуссии на эту тему были заморожены на протяжении десяти лет, но сегодня я вижу, как даже некоторые грузинские прозападники признают, что война готовилась сторонниками Саакашвили заранее.

Сегодня экс-президент строит себе дом в пригороде Киева, метит в губернаторы Одессы и продолжает играть роль прогрессивного либерала, не замечая кровавого клейма у себя на лбу. Американский и европейский истеблишмент в угоду геополитической борьбе отпустил ему все грехи.

Между тем украинские власти вполне могут расследовать преступления Саакашвили и не создавать прецедент, когда террорист оседает в другой стране, сбежав от правосудия, чтобы продолжать свою преступную деятельность. Это было бы справедливым исходом, который Саакашвили давно уже заслужил.

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